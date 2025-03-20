Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.0 комментариев
ФСБ задержала жительницу Крыма за сбор данных о военных объектах
ФСБ в Крыму задержали женщину за сбор данных для разведки Минобороны Украины
В Крыму задержали 28-летнюю жительницу Джанкойского района по подозрению в госизмене за сбор информации о российских военных объектах для украинской разведки, сообщили в УФСБ России по региону и городу Севастополю.
По данным УФСБ, 28-летняя задержанная вступила в украинский телеграм-канал, предлагая свои услуги по сбору информации о военных аэродромах, средствах ПВО, специальной технике и координатах воинских перевозок. Установлено, что данный канал используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории России, передает ТАСС.
В ФСБ отметили, что данные действия женщины представляли угрозу национальной безопасности России.
ФСБ России по Крыму и Севастополю задержала в Керчи 29-летнего местного жителя, подозреваемого в передаче секретных сведений об объектах критической инфраструктуры.
Также спецслужбы ДНР предотвратили теракт у здания администрации Приморского района Мариуполя, задержав местного жителя, который планировал разместить взрывчатку.
Кроме того, ФСБ России предотвратила серию покушений, в ходе которых украинские спецслужбы планировали отправить участникам спецоперации бомбы, замаскированные под парфюмерные наборы.