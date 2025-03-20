ФСБ задержала жительницу Крыма за сбор данных о военных объектах

Трамп дал ответ на просьбу Зеленского о дополнительных системах ПВО

Tекст: Дарья Григоренко

Президент США положительно ответил на запрос Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО, включая комплексы Patriot. Данное решение было оглашено на регулярном брифинге Белого дома пресс-секретарем Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

На брифинге было зачитано совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца. В заявлении указывалось, что Зеленский обратился с просьбой о дополнительных поставках систем ПВО. Ливитт отметила: «Президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе», подчеркивая готовность США к сотрудничеству в этом направлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

Как писало Bloomberg, президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия.