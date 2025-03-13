ФСБ предотвратила отправку бомб участникам СВО под видом парфюма

Tекст: Дмитрий Зубарев

ФСБ России предотвратила серию диверсионно-террористических актов, которые спецслужбы Украины планировали провести против участников специальной военной операции (СВО) и государственных служащих, передает РИА «Новости».

В ходе операции в аэропорту Челябинска были обнаружены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, замаскированными под парфюмерные наборы. Эти устройства были готовы к срабатыванию при открытии, специалисты ФСБ обезвредили их.

В Первоуральске задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами, который в марте 2025 года отправил эти посылки военнослужащим и госслужащим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. После выполнения задания с агентом прекратили связь, и он не получил вознаграждение. В 2024 году он собирал информацию о российских военнослужащих и сотрудниках оборонных предприятий в Энгельсе и Екатеринбурге.

В Челябинске также был найден еще один тайник с четырьмя аналогичными взрывными устройствами, предназначенными для военнослужащих Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областей. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. Организован розыск лиц, причастных к изготовлению и закладке взрывных устройств.

На видео ФСБ России показано, что в наборах с бомбами находились георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля. Граждан призвали быть осторожными и избегать получения посылок от неизвестных отправителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ пресекла попытку ввоза на территорию России взрывных устройств, спрятанных в православных иконах, с Украины через страны ЕС. Дело о провозе взрывчатки в иконах было прекращено в отношении одного из фигурантов – Хочбара Джамалова. Подозреваемый по этому делу отказывается признавать свою вину.