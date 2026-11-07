При атаках ВСУ в ЛНР пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В Лисичанске вражеский БПЛА нанес удар в районе железнодорожного переезда, ранен 41-летний мужчина. В Кременском муниципальном округе неонацисты атаковали придомовую территорию, ранения получил 42-летний мужчина. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – написал Пасечник в Max.

Он добавил, что атакам подверглись жилые дома, транспорт, а также коммунальная, гражданская и коммерческая инфраструктура в Перевальском, Свердловском, Белокуракинском, Новопсковском, Меловском и Новоайдарском муниципальных округах.

Системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили порядка 100 воздушных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава региона Леонид Пасечник сообщил о шести пострадавших мирных жителях в результате атак украинских боевиков в ЛНР.

В четверг Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР.

В среду Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате атак ВСУ по территории региона.