Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
При атаках ВСУ в ЛНР пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в ЛНР
Два мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«В Лисичанске вражеский БПЛА нанес удар в районе железнодорожного переезда, ранен 41-летний мужчина. В Кременском муниципальном округе неонацисты атаковали придомовую территорию, ранения получил 42-летний мужчина. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – написал Пасечник в Max.
Он добавил, что атакам подверглись жилые дома, транспорт, а также коммунальная, гражданская и коммерческая инфраструктура в Перевальском, Свердловском, Белокуракинском, Новопсковском, Меловском и Новоайдарском муниципальных округах.
Системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили порядка 100 воздушных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава региона Леонид Пасечник сообщил о шести пострадавших мирных жителях в результате атак украинских боевиков в ЛНР.
В четверг Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара беспилотника ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР.
В среду Пасечник сообщил о гибели двух человек в результате атак ВСУ по территории региона.