Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В столице Украины и ряде других регионов страны прозвучали взрывы, а также в очередной раз была объявлена воздушная тревога.
Очередная серия взрывов произошла в украинской столице, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости».
Согласно данным официального украинского ресурса для оповещения населения, воздушная тревога объявлена в Киеве уже третий раз с начала суток. Сирены также работают в ряде других областей Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Киеве в пятый раз за ночь прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. В Киевской области также произошли взрывы.