Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Медведев с иронией прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева строить уличные туалеты
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично прокомментировал планы жителей Киева возродить уличные туалеты из-за коллапса энергосистемы.
Медведев отреагировал на заявления из Киева о необходимости уличных туалетов.
«С учётом коллапса энергосистемы киевляне задумались о том, чтобы возродить уличные сортиры. Нет света, значит, скоро выйдет из строя канализация. Помнится, кто-то из хохлобандеровцев нёс пургу, что русские воруют унитазы из прекрасных украинских квартир и домов. Жизнь переменчива…», – сообщил Дмитрий Медведев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил о необходимости оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды и электроснабжения.
Эксперт в энергетике Алексей Анпилогов предупредил о риске возвращения крупных украинских городов к бытовым условиям прошлого из-за остановки работы энергосистемы.