Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Шведская компания Volvo зарегистрировала товарный знак в России
Покинувшая Россию компания Volvo зарегистрировала товарный знак
Шведский автопроизводитель Volvo, ранее ушедший с российского рынка, получил одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака для продажи машин и оказания услуг.
Заявку на регистрацию товарного знака Volvo Penta подала компания «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».
Роспатент принял положительное решение по заявке, закрепив за компанией права до декабря 2035 года. Под новым брендом автопроизводитель сможет реализовывать в России автобусы, гоночные автомобили, автодома и водные скутеры, а также оказывать услуги по прокату машинного оборудования.
Шведский производитель грузовой и строительной техники Volvo одним из первых приостановил выпуск и продажу автомобилей на территории России в феврале 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкий автопроизводитель Audi оформил в Роспатенте правовую охрану товарного знака линейки спортивных моделей.
В сентябре покинувшая российский рынок южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России десять новых товарных знаков.
Ранее концерн Toyota защитил товарный знак Corolla.