Шведская компания Volvo зарегистрировала товарный знак в России

Покинувшая Россию компания Volvo зарегистрировала товарный знак

Tекст: Мария Иванова

Заявку на регистрацию товарного знака Volvo Penta подала компания «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ» в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».

Роспатент принял положительное решение по заявке, закрепив за компанией права до декабря 2035 года. Под новым брендом автопроизводитель сможет реализовывать в России автобусы, гоночные автомобили, автодома и водные скутеры, а также оказывать услуги по прокату машинного оборудования.

Шведский производитель грузовой и строительной техники Volvo одним из первых приостановил выпуск и продажу автомобилей на территории России в феврале 2022 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкий автопроизводитель Audi оформил в Роспатенте правовую охрану товарного знака линейки спортивных моделей.

В сентябре покинувшая российский рынок южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России десять новых товарных знаков.

Ранее концерн Toyota защитил товарный знак Corolla.