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Ушедшая из России Hyundai зарегистрировала десять товарных знаков
Ушедшая из России Hyundai зарегистрировала в стране десять товарных знаков
Южнокорейская компания Hyundai, покинувшая российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России десять новых товарных знаков.
Среди зарегистрированных товарных знаков три относятся к бренду Genesis с соответствующим логотипом. Они предназначены для различных классов международной классификации товаров и услуг, включая подушки, грабли для гольф-полей и предоставление цифровых изображений, передает ТАСС.
Также регистрацию прошли шесть товарных знаков с логотипом Hyundai и один знак Trago Xcient, которые также классифицированы под разными категориями МКТУ.
Заявки на регистрацию были поданы в 2024 и 2025 годах, а срок их действия продлится до 2034–2035 годов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца корпорация Hyundai зарегистрировала пять товарных знаков в России.
В начале месяца Hyundai зарегистрировала два новых товарных знака в России.
В августе автоконцерн Hyundai зарегистрировал три новых товарных знака в России.