ПВО России за сутки сбила 1222 украинских беспилотника

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым в интересах ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, а также цехам производства и местам хранения БПЛА и комплектующих к ним, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 246 342 беспилотника, 672 ЗРК, 31 033 танка и других бронемашин, 1 781 боевая машина РСЗО, 36 561 орудие полевой артиллерии и минометов, 72 889 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что российские войска поразили мост снабжения ВСУ под Одессой.

Также российские беспилотники уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

ВС России за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов.