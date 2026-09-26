Бывший президент Германии Вульф признал ислам неотъемлемой частью страны

Mercedes пригрозил закрыть заводы за отказ сотрудников работать бесплатно

WirtschaftsWoche: Mercedes-Benz пригрозил рабочим закрытием заводов в Германии

Tекст: Мария Иванова

Руководство компании требует от сотрудников увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов при сохранении нынешней зарплаты, пишет WirtschaftsWoche.

Если эти меры не будут приняты, менеджмент намерен закрыть один завод по сборке легковых автомобилей и один по производству компонентов трансмиссии.

Кроме того, рассматривается возможность сокращения или отмены отпускных, рождественских бонусов и специальных выплат. По данным издания, автоконцерн рассчитывает сэкономить на затратах на рабочую силу в Германии до 800 млн евро, отмечает РИА «Новости».

В ответ немецкие рабочие потребовали от руководства гарантий сохранения рабочих мест до 2035 года и закрепления за производственными площадками в Германии новых технологических линеек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии.

В мае оборонный концерн KNDS начал переговоры о покупке одного из заводов Mercedes-Benz.

В прошлом году завод в Финляндии, выпускавший автомобили Mercedes, решил перейти на производство броневиков Sisu.