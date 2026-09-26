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Бывший президент Германии Вульф признал ислам неотъемлемой частью страны
Экс-президент ФРГ Вульф назвал ислам неотъемлемой частью страны
Бывший президент ФРГ Кристиан Вульф вновь заявил, что ислам в настоящее время является неотъемлемой частью немецкого общества и государства.
Бывший глава государства в беседе с радиостанцией Domradio подтвердил свое заявление 16-летней давности, что ислам стал частью страны, передает ТАСС.
Вульф напомнил, что в Германии проживают более 6 млн мусульман, многие из которых стали гражданами страны. По его словам, верующие имеют свои мечети и имамов, поэтому государство должно позаботиться о совместном сосуществовании на основе Основного закона, а не о противостоянии.
Впервые политик произнес фразу об исламе 3 октября 2010 года во время официальной речи в Бремене. Высказывание вызвало многолетнюю дискуссию, однако последующие лидеры страны, в том числе бывший канцлер Ангела Меркель, публично соглашались с этим тезисом.