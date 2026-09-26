Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Спасатели ликвидировали крупный природный пожар в Оренбургской области
Полностью потушен крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области
Сотрудники МЧС успешно ликвидировали крупное природное возгорание вблизи оренбургского поселка Губерля, предотвратив дальнейшее распространение огня на жилые районы.
Специалисты МЧС полностью потушили крупный природный пожар у поселка Губерля Оренбургской области.
«Пожар в Оренбургской области полностью ликвидирован», – заявили РИА «Новости» представители пресс-службы МЧС.
Днем ранее сообщалось о мощном огневом фронте, длина которого достигала порядка одного километра. Существовала реальная угроза перехода пламени на жилые строения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильного ветра природный пожар вплотную подошел к населенному пункту Губерля. В результате происшествия огонь уничтожил 10 садовых домов. Позже спасатели локализовали масштабное возгорание на площади более 2 тыс. гектаров.