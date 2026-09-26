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Пекин назвал итоги визита Си Цзиньпина в США определяющими для всего мира
МИД КНР: Итоги визита Си Цзиньпина в США окажут большое влияние на всеобщий мир
Итоги государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты окажут существенное влияние на обеспечение долгосрочного мира на планете, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
Ван И отметил, что поездка китайского лидера обогатила содержание конструктивных отношений между странами и обеспечила общую стабильность во взаимодействии государств, пишет сайт МИД КНР.
Министр подчеркнул, что при взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом Си Цзиньпин демонстрирует «дальновидный стратегический взгляд и широкий кругозор».
Ван И добавил, что уверенный лидерский стиль председателя КНР произвел глубокое впечатление на американское общество и пробудил стремление лучше узнать Китай, отмечает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Си Цзиньпин вернулся в Пекин после государственного визита в США.
В пятницу председатель КНР завершил свою поездку.
В четверг он призвал Вашингтон к сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.