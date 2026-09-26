Пропавшего на Бали россиянина нашли мертвым под скалой

На острове Бали спасатели обнаружили тело пропавшего 40-летнего россиянина

Tекст: Мария Иванова

Поиски россиянина развернули в субботу утром в районе Танджунг-Мебулу на юге острова после того, как местные жители обнаружили припаркованный мотоцикл без владельца, передает РИА «Новости».

Спасатели обследовали край обрыва с помощью беспилотника с тепловизором, однако обнаружить пропавшего не удалось. Позже местные жители пожаловались на неприятный запах, после чего нашли труп среди камней, сообщил координатор поисково-спасательного управления Денпасара Вахью Сидхиарта индонезийскому порталу Detik.

Эвакуацию погибшего осложнили прилив и труднопроходимая каменистая местность, поэтому спасателям пришлось ждать отлива. Тело доставили на побережье, после чего перевезли в больницу, причина и обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале полиция Таиланда сообщила о гибели пропавшего россиянина в Паттайе.

В январе российские дипломаты начали проверку причин смерти гражданина России на Бали.

В прошлом году в Шри-Ланке рухнул вагон канатной дороги, из-за чего погибли семь монахов, включая россиянина.