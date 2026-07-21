В Петербурге стартовал Третий международный джазовый фестиваль

Tекст: Валерия Городецкая

Колонна из 50 исполнителей под руководством Игоря Бутмана объединилась в большой оркестр, импровизируя прямо на ходу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Петербург с его богатой историей и творческой атмосферой всегда открыт к новому, и вот уже более века удивительно органично принимает джаз», – отметил Бутман. По его словам, главная миссия смотра заключается в превращении города в открытую сцену, доступную для каждого зрителя.

Официальное открытие состоялось в местной филармонии при участии губернатора Александра Беглова. В рамках вечера прошла церемония вручения Всероссийской джазовой премии, где престижные награды получили лучшие инструменталисты, вокалисты и ансамбли страны.

Звание легенды джаза 2026 года досталось выдающемуся композитору Алексею Козлову. Специальными гостями программы стали народные артисты России Давид Голощекин и Ильдар Абдразаков, а во втором отделении прозвучала совместная программа Московского джазового оркестра и Сергея Мазаева.

Выступления на открытых площадках продлятся до 25 июля. Завершится праздник 26 июля премьерой музыкально-литературного спектакля, посвященного творчеству Леонида Утесова.

В прошлом году второй Петербургский международный джазовый фестиваль собрал на своих площадках более 600 артистов.

Весной Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана выступил на петербургском гала-концерте «Триумф джаза».



