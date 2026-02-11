Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Долина решила принять участие в гала-концерте «Триумф джаза» в Петербурге
Лариса Долина примет участие в гала-концерте XXVI фестиваля «Триумф джаза» в Петербурге, который пройдет 17 марта, сообщила пресс-служба фестиваля в Северной столице.
Организаторы отмечают, что это одно из крупнейших музыкальных событий России мирового уровня, передает РИА «Новости».
В этот вечер на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» выступит Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана, который подготовит совместные программы с Ларисой Долиной и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина.
Также на фестивале выступит квартет знаменитого австралийского мультиинструменталиста Джеймса Моррисона.
3 февраля концерты Ларисы Долиной, которые должны были пройти в Обнинске и Брянске 8 и 9 марта, перенесли на ноябрь 2026 года.
Ранее Долина с трудом сдержала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово.