Серебро подорожало до рекорда с февраля 2026 года

Стоимость серебра превысила 85 долларов впервые с 4 февраля

Tекст: Мария Иванова

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex впервые с 4 февраля превысила 85 долларов за тройскую унцию, передает ТАСС.

Рост стоимости этого драгметалла зафиксирован на фоне активных торгов, согласно данным биржевой площадки.

По состоянию на 13.45 по московскому времени цена серебра увеличилась на 6,12%, достигнув отметки 85,3 доллара за тройскую унцию. Спустя несколько минут, к 13.52, стоимость металла поднялась до 85,38 доллара, что соответствует росту на 6,22%.

Одновременно с этим наблюдалось повышение цены на золото. Фьючерс на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex торговался на уровне 5 121,9 доллара за тройскую унцию, что на 1,81% выше предыдущих значений.

Напомним, на прошлой неделе цена серебра на бирже снизилась более чем на 10% и опустилась ниже 76 долларов. При этом ранее цены на золото и серебро достигали исторического максимума.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, курс золота и доллара двигается в противоположных направлениях.