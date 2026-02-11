  • Новость часаВ Таиланде стрелявший в школе взял в заложники более 300 человек
    В Прибалтике ищут виновных за растрату миллиардов на «дорогу в никуда»
    Лавров заявил о попытках Европы отравить «дух Анкориджа»
    Грузинский эксперт призвал Азербайджан и Армению не впадать в эйфорию в отношениях с США
    Эксперт по судебной экспертизе допустил убийство Курта Кобейна
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа
    Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине
    Токаев намерен подписать указ о проведении референдума по новой конституции
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    Греф назвал себя чемпионом мира по количеству ошибок
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня

    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    11 февраля 2026, 03:32 • Новости дня
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    Трамп изменил заявление о закупках Индией российской нефти
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп, который ранее заявлял, что Индия согласилась прекратить импортировать нефть из России, изменил позицию – теперь он говорит, что Индия сократила закупки.

    «Теперь они покупают совсем немного. Они сильно сократили закупки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox Business.

    По словам американского лидера, он «просто немного их подтолкнул».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти.

    11 февраля 2026, 12:57 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы

    Песков: Россия будет общаться с США для решения вопроса сделок с нефтью Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Власти России намерены обсудить с США ситуацию, связанную с введённым запретом на участие в нефтяных сделках с Венесуэлой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия планирует использовать существующие каналы связи с Соединенными Штатами для разъяснения ситуации вокруг запрета на участие в сделках с венесуэльской нефтью, передает РИА «Новости».

    Песков заявил журналистам, что Москва будет вести диалог с Вашингтоном по данному вопросу.

    Ранее власти США ввели запрет на транзакции с Россией в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    OFAC отметило, что смягчение санкций в отношении Венесуэлы не распространяется на лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии противоречий между заявлениями и действиями США в отношении России.

    США заняли третье место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    11 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Политолог Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз

    Рар: ЕС разделится на «коренную Европу» и «вторичный» союз
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На саммите ЕС в Брюсселе развернется ожесточенный спор о том, станет ли союз блоком «общих долгов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он предрек раздел Евросоюза на «коренную Европу» и некий «вторичный» союз стран. Ранее издание Politico сообщило о расколе в ЕС накануне саммита о самостоятельности. На этом фоне в МИД Эстонии призвали перестать ныть и жаловаться.

    «Хотя саммит в Брюсселе пройдет за закрытыми дверьми, можно прогнозировать серьезные споры между участниками. Но по итогам мероприятия все страны предъявят хорошую мину при плохой игре», – считает германский политолог Александр Рар. По его мнению, главной задачей членов ЕС будет не только найти компромисс между разными мнениями, но и согласовать общую будущую стратегию для всей Европы в условиях, когда Евросоюз раскалывается по линии север-юг.

    «Север ориентируется на Германию, и у него деньги. Берлин заручился поддержкой Лондона, без которого милитаризировать «старый континент» будет невозможно. Лидером юга Европы становится Франция. Странам этого региона для успешного развития нужны финансовые ресурсы севера. В этой связи спор будет строиться вокруг того, станет ли ЕС блоком «общих долгов», как того требуют Париж и Рим», – пояснил собеседник.

    Среди других вопросов, которые вызовут баталии, эксперт назвал автономию Европы в отношении США, переговоры по украинскому кризису с Владимиром Путиным, вооружение Украины, усиление механизмов принятия решений внутри брюссельской бюрократии.

    «Картина представляется следующей: на горизонте появится конструкт «коренной Европы», где будут ужесточаться правила управления объединением. Также выкристаллизуется некий «вторичный» союз стран, которые выступят за общий сильный экономический блок, но станут тормозить политические процессы усиления Брюсселя за счет отхода от Америки в сторону лидерства Германии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что накануне неформального саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе вновь обострились споры по поводу оборонных проектов, экономических реформ и отношений с США. Как сообщает Politico, разногласия особенно заметны между Францией и Германией.

    По информации издания, Эммануэль Макрон отказался поддержать торговое соглашение ЕС – МЕРКОСУР и предложил совместные заимствования для финансирования оборонных и промышленных проектов, что Берлин сразу отверг. Более того, французский лидер пригрозил приостановить совместную с ФРГ программу по созданию танка из-за споров вокруг проекта истребителя.

    Германия и Италия выступают против инициатив Парижа и предлагают сосредоточиться на дерегуляции, а страны Балтии и Северной Европы опасаются, что протекционизм Франции усложнит экономическую ситуацию. В одном из обсуждаемых документов Берлин и Рим предлагают ввести «экстренное торможение» для новых законов ЕС, что позволит странам-членам блокировать нежелательные инициативы.

    Однако многие дипломаты считают, что в фокусе должна быть не только дерегуляция, но и сокращение внешней зависимости, в первую очередь от США. В пример приводят идею создания объединенного европейского рынка капитала. «Всем участникам переговоров предстоит пройти момент истины», – заявил глава Европейской народной партии Манфред Вебер.

    Он добавил, что лидерам стоит перестать жаловаться друг на друга и заняться реформами. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна также подчеркнул, что европейцам нужно сплотиться и действовать сообща. «У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения... вместо того, чтобы ныть, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет твердая позиция», – сказал он.

    Накануне Макрон заявил, что Европа имеет дело с администрацией Дональда Трампа, которая является «открыто антиевропейской», «проявляет презрение» к ЕС и «желает его разделения на части». «Я думаю, что сейчас мы находимся на этапе, который я бы назвал «моментом Гренландия». Он, несомненно, дал понять европейцам, что угроза существует», – сказал политик, отметив, что на данном этапе европейцы полностью предоставлены самим себе.

    На этом фоне Макрон заявил о восстановлении каналов связи между Парижем и Москвой «на техническом уровне». Президент Франции также выразил надежду на то, что аналогичное решение в скором времени примут и другие государства ЕС. По его мнению, это позволит выработать «европейский подход» к диалогу с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему именно французский лидер активнее других высказывается о возобновлении диалога с Россией и стоит ли доверять ему.

    11 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    Дмитриев высмеял Каллас за провокацию «папочки Трампа»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о проявлении «европейского достоинства» на Олимпиаде.

    По словам Дмитриева, Каллас своими высказываниями провоцирует «папочку Трампа», передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные высказывания могут иметь последствия для Каллас. В своем сообщении Дмитриев использовал сленговую аббревиатуру FAFO, что переводится как «Поваляй дурака, узнаешь».

    Ранее вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили свистом во время открытия Олимпиады в Милане.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала это проявлением европейской гордости.

    11 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Генконсул Марков: Украинцы в США интересуются переездом в Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию, заявил российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков.

    Украинцы активно интересуются модальностями госпрограммы по переселению соотечественников в Россию, Сказал Марков РИА «Новости».

    «Количество обратившихся за информацией по этому вопросу в прошлом году кратно возросло», – подчеркнул он.

    По словам дипломата, мотивы для релокации у людей разные. Одни стремятся воссоединиться с близкими родственниками, другим оказалась чужда американская действительность, а ментально и идеологически ближе Россия.

    Также многих пугает перспектива принудительного возвращения на Украину. Это связано с ужесточением миграционной политики Вашингтона в отношении украинцев, отметил генконсул.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что с начала 2025 года Россию посетили 25 тыс. 352 гражданина Украины, 24 тыс. 399 граждан этой страны прибыли авиарейсами. На автомобилях приехали 871 человек.

    11 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Трамп выступил против аннексии Израилем Западного берега реки Иордан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказался против шагов Израиля по аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан, подчеркнув, что сейчас для Вашингтона есть более приоритетные вопросы, сообщает Axios.

    Дональд Трамп заявил в интервью Axios, что выступает против аннексии Израилем территорий на Западном берегу.

    «Я против аннексии», – подчеркнул президент США, комментируя новые меры израильского правительства. По его словам, сейчас у американской администрации достаточно других вопросов: «Нам не нужно заниматься Западным берегом».

    Новые шаги, одобренные израильским кабинетом безопасности, значительно расширяют контроль Израиля над Западным берегом, включая территории, находящиеся под юрисдикцией Палестинской администрации. В частности, эти меры облегчают покупку земли еврейскими поселенцами и позволяют израильской полиции сносить дома на территориях Палестинской администрации, что, по мнению критиков, противоречит соглашениям Осло и снижает шансы на создание палестинского государства.

    Решение израильского кабинета идет вразрез с призывами, которые ранее высказывали Трамп и его советники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Они просили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в декабре снизить напряженность на Западном берегу.

    Ближайшая встреча Нетаньяху с американскими представителями состоится в Вашингтоне в среду, где, как ожидается, основное внимание уделят ситуации вокруг Ирана. При этом пока неясно, будет ли обсуждаться вопрос Западного берега.

    Официальные лица США сообщили Axios, что обеспокоены решением израильского кабинета и продолжают изучать его последствия. По словам одного из источников в Белом доме, «стабильный Западный берег обеспечивает безопасность Израиля и соответствует цели администрации добиться мира на Ближнем Востоке».

    Ранее парламент Израиля признал Западный берег Иордана неотъемлемой частью Израиля.

    Израиль ранее присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан.

    В ноябре прошлого года власти Израиля решили изъять земли древнего города Самария на Западном берегу Иордана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ближневосточный конфликт не поддается урегулированию.

    11 февраля 2026, 05:58 • Новости дня
    Владелец «Вкусно – и точка» Говор оценил шансы на возвращение McDonald's

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возвращение американской сети фастфуда McDonald’s (Макдоналдс) в Россию маловероятно, так как это экономически нецелесообразно, заявил владелец «Вкусно – и точка» Александр Говор.

    «Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», – сказал Говор в беседе с РБК.

    Он добавил, что взял на себя обязательства, которые должен был выполнить через два года, но их удалось выполнить на полгода раньше.

    Бизнесмен отметил, что россияне привыкли к «Вкусно – и точка», потому у McDonald’s не будет такого потока посетителей, который наблюдался до ухода сети из России.

    Кроме того, предприниматель указал, что сейчас стороны не поддерживают общение.

    В ноябре 2025 года McDonald's регистрировал в России семь товарных знаков.

    В феврале McDonald's получила право использовать свой товарный знак в России для продажи еды, напитков, игрушек и посуды.

    11 февраля 2026, 03:16 • Новости дня
    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Минфин США опубликовал лицензию, которая разрешает операции с нефтью из Венесуэлы, но запрещает транзакции с лицами из России, Ирана, КНДР и Кубы, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ведомства.

    Лицензия позволяет операции по «экспорту, реэкспорту, продаже, перепродаже, поставке, хранению, маркетингу, покупке, доставке или транспортировке нефти», передает ТАСС.

    Однако документ «не разрешает любую транзакцию с участием лица, находящегося в Российской Федерации, Исламской Республике Иран, КНДР, Республике Куба». Также ограничения касаются организаций, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются гражданами этих стран, или являются их совместными предприятиями.

    Министерство финансов США во вторник также опубликовало лицензию, которая временно выводит из-под американских санкций операции по поставке в Венесуэлу товаров и технологий для добычи нефти и газа.

    Кроме того, Минфин США выпустил еще одну лицензию, позволяющую временно проводить операции, необходимые для работы портов и аэропортов Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, OFAC заявило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанных с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    10 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Трамп заявил о возможной отправке второй авианосной группы к Ирану

    Трамп: США могут направить в сторону Ирана вторую авианосную группу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    «Туда направляется армада – и, возможно, направится еще одна», – заявил Трамп в интервью Axios, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что решение о переброске второй авианосной группы пока не принято окончательно, однако такой сценарий действительно обсуждается.

    В январе издание The War Zone сообщало, что американские войска усилили присутствие на Ближнем Востоке, перебросив авианосную ударную группу и дополнительные истребители на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае нападения США Тегеран нанесет удары по американским военным базам в странах Персидского залива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Иран будет сражаться против агрессии США.

    11 февраля 2026, 09:25 • Новости дня
    Генконсул Марков заявил о риске депортации российских релокантов из США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многие российские релоканты, проживающие в США, испытывают тревогу из-за возможной депортации, сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков.

    «Настроение у большинства российских релокантов в США, насколько мы понимаем, в настоящее время не очень хорошее. В первую очередь из-за ужесточения миграционной политики администрации США, в том числе в отношении российских граждан. Многие находятся под угрозой принудительной депортации», – подчеркнул Марков, передает РИА «Новости».

    В среду российский генеральный консул в Нью-Йорке Алексей Марков сообщил, что живущие в Соединенных Штатах украинские граждане стали в разы чаще интересоваться государственной программой переселения в Россию.

    Ранее сообщалось, что впервые с начала переписи населения в 1790 году США могут столкнуться с сокращением численности населения уже в 2026 году на фоне миграционной политики и снижения рождаемости.

    11 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Песков: Путин не пользуется мессенджерами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин не пользуется мессенджерами, для коммуникации он пользуется спецсвязью, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram. Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы.

    11 февраля 2026, 05:39 • Новости дня
    Россотрудничество отметило улучшение условий для Русского дома в Вашингтоне

    Глава Россотрудничества Примаков: Русский дом продолжает работу в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    Российский центр науки и культуры (Русский дом) продолжает деятельность в столице США, наблюдаются позитивные тенденции, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

    «Русский дом продолжает свою работу в Вашингтоне и мы отмечаем некоторые позитивные изменения», – приводит слова Примакова ТАСС.

    Он отметил, что сейчас там снова проходят мероприятия, посвященные российской культуре, образованию и истории. «Это наш фокус», – сказал он.

    В то же время, отметил глава Россотрудничества, фон для работы центра по-прежнему остается сложным. По его словам, говорить о полном восстановлении прежнего формата работы РЦНК в столице США пока рано. Также Примаков подчеркнул, что организация работы Русского дома в Нью-Йорке в настоящий момент невозможна.

    Кроме того, Примаков заявил, что в странах Европы работа Русских домов сталкивается с различными ограничениями и проявлениями враждебности – «от получения сообщений с угрозами в адрес сотрудников до прямого вандализма в отношении зданий российских центров науки и культуры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Александр Дарчиев был назначен новым послом России в США. Американские власти до сих пор удерживают незаконно конфискованные здания российских дипмиссий.

    11 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Лавров заявил о применении США доктрины Донро против России и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    США придерживаются доктрины Донро, запрещая России, Китаю и Ирану участвовать в нефтяном секторе Венесуэлы, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании в Госдуме.

    По его словам, американская доктрина Донро является обновленной версией доктрины Монро и подразумевает, что в Западном полушарии Вашингтон предпочитает не допускать других игроков, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что запрет был оформлен прямым решением министра финансов США, который запретил России, Китаю и Ирану любые операции, связанные с добычей и продажей нефти в Венесуэле. Он также отметил, что после событий вокруг Венесуэлы США начали снимать барьеры для работы венесуэльской нефтяной отрасли, однако ограничения для иностранных игроков остались.

    Ранее Кремль сообщил о планах обсудить с США сделки с нефтью Венесуэлы.

    США в лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы запретили транзакции с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет.

    11 февраля 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков заявил о преимуществах российских атомных проектов перед США

    Tекст: Вера Басилая

    Российские атомные проекты отличаются более высокой компетентностью и меньшей стоимостью по сравнению с американскими аналогами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Стоимость услуг и компетенции России в сфере атомной энергетики значительно выше, чем у США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков, говоря об атомных проектах Еревана и Вашингтона, обратил внимание на то, что армянские атомные объекты имеют советский и российский дизайн, а Россия обладает большими возможностями для работы с ними.

    Он добавил, что Россия готова конкурировать на международном уровне и предоставлять качественные услуги в атомной энергетике, если это потребуется партнерам.

    «То есть Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы», – заявил Песков.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Соединенные Штаты решили инвестировать 9 млрд долларов в развитие ядерной энергетики Армении.

    Дмитрий Песков подчеркнул суверенное право Армении и Азербайджана на установление внешних связей.

    11 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
    Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоен ордена «За доблестный труд» за значительный вклад в развитие российских СМИ и многолетнюю работу.

    Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту орден «За доблестный труд», сообщает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

    В документе отмечается, что награда присуждена Эрнсту «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года и считается одной из ключевых фигур в российском медиасообществе.


