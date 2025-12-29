«Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
В России утвердили план по реализации стратегии семейной политики до 2036 года
В России определили конкретные действия, которые направлены на поддержку рождаемости и улучшение условий многодетных семей до 2036 года, объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Правительство России утвердило план мероприятий для реализации Стратегии семейной и демографической политики, сообщает ТАСС. Об этом объявил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Премьер-министр напомнил, что «улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости, повышение качества жизни людей, продвижение ценностей многодетной семьи – это, конечно, приоритетная национальная задача». По его словам, соответствующая стратегия была утверждена в марте и рассчитана до 2036 года.
Мишустин подчеркнул, что документ включает меры по поддержке многодетных семей и созданию условий для повышения рождаемости в России. План предполагает широкий спектр инициатив, направленных на развитие семейной политики, повышение качества жизни и укрепление традиционных ценностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин констатировал, что действующие меры в демографической политике пока не приводят к нужным результатам.
Путин поручил правительству унифицировать критерии поддержки многодетных семей с учетом различий по месту прописки родителей.