ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре

ФСБ предотвратила подготовку подрыва ж/д для срыва военных перевозок
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре, сообщили в региональном управлении, передает ТАСС.
По информации ведомства, преступление организовывалось по заданию украинских спецслужб, которые ставили целью сорвать график перевозки военной техники и вооружений в зону проведения спецоперации на Украине.
В официальном заявлении УФСБ сообщается: «В Краснодаре предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию украинских спецслужб на объекте транспортной инфраструктуры региона – путем производства подрыва железнодорожных путей с помощью самодельного взрывного устройства с целью срыва графика перевозок военной техники и вооружений в зону специальной военной операции».
По данным следствия, подозреваемый – гражданин Украины, проживающий на Кубани. Его завербовал сотрудник Службы безопасности Украины с помощью запрещенной в России соцсети, откуда он получил и поручение на совершение теракта. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена, сам мужчина задержан.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению террористического акта и незаконном приобретении взрывного устройства с использованием интернета. Следствие продолжается, добавили в УФСБ.
Напомним, накануне ФСБ пресекла попытку теракта у администрации города Великие Луки.
ФСБ 14 ноября предотвратила теракт против одного из высших чиновников на кладбище в Москве.
А ранее сотрудники ФСБ пресекли попытку угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал».