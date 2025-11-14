ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России

За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.24 комментария
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Задержаны трое соучастников подготовки теракта – двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта против одного из высших государственных чиновников России, взрыв должен был произойти у могилы родственников чиновника на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС. Террористы спрятали дистанционно управляемую видеокамеру, замаскированную под вазу с цветами, чтобы организовать подрыв во время визита чиновника на кладбище.
В рамках операции задержаны трое предполагаемых соучастников: двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Также назван проживающий в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 года рождения, которого правоохранительные органы России уже разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.
При обысках обнаружены средства связи, где найдены переписки в WhatsApp и Signal, подтверждающие подготовку покушения. Также изъята видеокамера, которая могла передавать данные за рубеж и использоваться для дистанционного наблюдения.
В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины, руководствуясь западными кураторами, могут планировать похожие преступления и в других российских регионах. Силовики продолжают следственные действия по этому делу.
