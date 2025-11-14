Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку

Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ около Хотени, Могрицы и Волфино в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском и Пролетаркой.

При этом ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, три танка, две бронемашины, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов с матсредствами.

В то же время подразделения группировки «Восток» продолжали наступление вглубь обороны противника, освободив Даниловку в Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки Днепропетровской области и Равнополья Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, две бронемашины и десять автомобилей.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Куриловки, Петропавловки Харьковской области, Дроновки и Святогорска ДНР.

Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ под Купянском.

В течении суток сорваны три контратаки подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ у Моначиновки Харьковской облаасти, 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах Осиново и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к Осколу и восстановить разрушенные переправы.

В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, три миномета и три станции РЭБ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Краматорска, Северска и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял до 190 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада матсредств.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и морской пехоты около Розы Люксембург, Вольного, Родинского, Шевченко и Белицкого ДНР.

В Красноармейск штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

Продолжается зачистка от украинских боевиков Рога в ДНР.

Отражены десять атак 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. В итоге уничтожены до 30 украинских военнослужащих и шесть бронемашин, перечислили в оборонном ведомстве.

В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

За последние сутки на красноармейском направлении уничтожены более 229 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Сухой Яр в ДНР. За день до этого они освободили Новоуспеновское в Запорожской области. А до этого освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.