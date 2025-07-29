СБУ заявила о предотвращении «ликвидации» командира батальона ВСУ «Волки да Винчи»

Tекст: Вера Басилая

Служба безопасности Украины заявила, что якобы предотвратила заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Филимонова, передает РИА «Новости».

По версии СБУ, подозреваемого в подготовке преступления якобы завербовали люди, представившиеся сотрудниками СБУ, и снабдили его оружием для организации нападения.

СБУ обвинила российские спецслужбы в причастности к попытке ликвидации комбата, однако доказательства этой версии не были предоставлены.

Батальон «Волки да Винчи» ранее входил в состав 5-го батальона националистического «Добровольческого украинского корпуса Правый сектор*» (признан террористическим и запрещен в России).

Как отмечается в публикации, первым командиром роты в 2016 году был назначен Дмитрий Коцюбайло, который погиб в марте 2023 года в бою за Артемовск. После его смерти подразделение возглавил Филимонов. До начала СВО батальон считался элитным, однако понес значительные потери в последние годы.

Ранее в батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который ранее считался элитным подразделением на Украине, участились случаи дезертирства.

Командование ВСУ перебросило батальон «Волки да Винчи» на Сумское направление.