Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Прокуратура Парагвая постановила задержать отстраненного президента Пенью
Прокуратура Парагвая выдала ордер на задержание отстраненного от должности президента республики Сантьяго Пеньи в рамках расследования финансового скандала.
Следственные органы подозревают бывшее руководство страны в злоупотреблении доверием и других правонарушениях на фоне краха кредитной организации Ueno Bank, пишет ABC.
Ордер на арест направлен командованию национальной полиции для обязательного исполнения. Мера пресечения также распространяется на бывшего руководителя Центрального банка Парагвая Карлоса Карвальо.
Согласно документу, Пенья должен оставаться под домашним арестом до передачи в специализированное подразделение прокуратуры по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией. Карвальо после задержания будет отбывать меру пресечения в учреждении, определенном руководством полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Сенат Парагвая признал президента страны виновным в рамках процедуры импичмента и постановил лишить его поста главы государства.
В пятницу Конгресс страны не смог собрать кворум для рассмотрения отставки Пеньи.
В четверг глава Парагвая решил досрочно оставить свой пост на фоне массовых протестов вкладчиков из-за проблем кредитной организации Ueno Bank.