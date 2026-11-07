Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Сенат Парагвая проголосовал за импичмент президента Пеньи
Сенат Парагвая признал президента страны Сантьяго Пенью виновным в рамках процедуры импичмента и постановил лишить его поста главы государства.
«Обвиняемый единогласно признан виновным и по праву отстранен от должности президента Парагвая», – говорится в заявлении парламента в X.
Сенат Парагвая единогласно поддержал импичмент главе государства. За обвинительный приговор проголосовали 44 сенатора, один законодатель отсутствовал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пенья попросил Сенат отложить рассмотрение дела об импичменте на 72 часа.
В четверг депутаты парламента Парагвая инициировали процедуру отстранения главы государства на фоне краха цифрового банка.
Законодатели проголосовали против отстранения от должности вице-президента страны Педро Альяны.