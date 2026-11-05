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Парламентарии Парагвая потребовали импичмента президента из-за краха банка
Reuters: В Парагвае потребовали импичмента президента из-за банковского кризиса
Депутаты парламента Парагвая инициировали процедуру импичмента президента Сантьяго Пеньи на фоне краха цифрового банка ueno и блокировки счетов миллионов клиентов.
Тридцать пять депутатов внесли в нижнюю палату парламента Парагвая статьи об импичменте и попросили руководство конгресса созвать внеочередную сессию для обсуждения будущего главы государства, пишет Reuters.
Оппозиционные законодатели обвинили лидера страны в конфликте интересов, нецелевом использовании пенсионных фондов и институциональном сокрытии информации при урегулировании краха финансовой организации. «Никто и никогда еще не причинял вред 3 млн человек за один день в Республике Парагвай, а вы, господин президент, этого добились», – заявила оппозиционный депутат Росио Вальехо.
Сам политик призвал поставить во главу угла интересы вкладчиков и пообещал привлечь виновных к ответственности. До марта прошлого года он являлся акционером компании Grupo Vazquez, контролирующей ueno.
Центральный банк Парагвая вмешался в работу кредитной организации после выявления нарушений минимальных требований к платежеспособности. В результате кризиса около 3 млн клиентов потеряли доступ к своим счетам. На фоне скандала глава регулятора подал в отставку, а восемь руководителей ueno были задержаны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Палата депутатов парламента Парагвая запланировала рассмотреть предложение о начале процесса импичмента президенту Сантьяго Пенье на фоне скандала с заморозкой счетов клиентов цифрового банка.