Tекст: Антон Антонов

«Сумская администрация сообщает, что на данный участок фронта переброшен 1 ошп (ранее «Волки Да Винчи», «Правый сектор*»). Медийное подразделение ВСУ не участвует в штурмовых действиях, выполняя задачи карательных и заградительных отрядов», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Сумское направление ВСУ перебрасывают наиболее боеспособные подразделения, чтобы вернуть утраченные позиции, однако их атаки остаются безуспешными. Российские войска отражают контратаки и продолжают наступление в населенных пунктах Варачино и Юнаковка, а также в лесных массивах, продвигаясь более чем на 1,3 км. В течение суток ВСУ провели десять контратак, задействовав свыше 40 человек; в результате 20 были уничтожены, 16 – получили ранения и остались на линии столкновения, лишь немногим удалось отступить.

На Теткинском направлении российские войска выбили ВСУ с позиций в районе Рыжевки и в лесных массивах в окрестностях Бессаловки, отбросив их от российской границы. Артиллерия и FPV-дроны России уничтожили бронированную и автомобильную технику ВСУ, а также станцию радиоэлектронной борьбы и артиллерийское орудие ВСУ в глубине Сумской области. За сутки украинские войска предприняли две неудачные контратаки в районах Рыжевки и Бессаловки, большая часть личного состава ВСУ была уничтожена, а выжившие отступили вглубь Сумской области.

На Волчанском и Липцовском направлениях артиллерийским огнем были уничтожены девять украинских штурмовых групп, автомобильная техника и станция РЭБ.

На Харьковском направлении южнее Мелового «Северяне» продолжают наступление, несмотря на переброску украинских штурмовых групп. Российские силы продвинулись в лесных массивах более чем на 800 м и уничтожили несколько боевых групп ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи и являвшийся одним из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*», уничтожен под Артемовском в 2023 году.