МИД: Москва и Пекин обменялись оценками ситуации в Латинской Америке

Tекст: Вера Басилая

«Мы безусловно в ходе наших контактов с китайскими друзьями обмениваемся оценками того, что происходит в регионе, делимся нашими планами, но полагаем, что каждое из наших государств имеет свою сферу интересов, имеет свои возможности и имеет конкретные направления, по которым намерено двигаться вперед», – заявил Щетинин РИА «Новости».

Дипломат отметил, что Россия одновременно наращивает собственные контакты со странами региона. На полях прошедшей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров провел 11 встреч с представителями латиноамериканских государств.

Щетинин пояснил, что такая повестка свидетельствует о значительно более широкой географии российских связей в регионе, чем отношения с традиционно близкими Москве Кубой, Венесуэлой и Никарагуа.

В сентябре Россия и Китай продолжили контакты с крупнейшими государствами Латинской Америки, в том числе с Бразилией, в рамках БРИКС и двусторонних механизмов. Пекин также проводил отдельные консультации с бразильской стороной по международной повестке и взаимодействию стран Глобального Юга.

Ранее МИД России назвал санкции США против Кубы бесчеловечными. В июне МИД сообщил о планах сделать Латинскую Америку полностью безвизовой для россиян.

В январе в РАН заявили о попытках США ограничить влияние России и КНР в Латинской Америке.