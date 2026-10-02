Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
МИД России назвал санкции США против Кубы бесчеловечными
Глава департамента МИД Щетинин: США ставят Кубу на грань выживания
США целенаправленно ставят Кубу на грань выживания, ужесточая экономические, торговые, финансовые и энергетические санкции против острова, заявил директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
Щетинин заявил, что происходящее сейчас в отношении Кубы является свидетельством крайне жестокого и бесчеловечного ужесточения экономического, торгового, финансового, а в последнее время и энергетического эмбарго в отношении острова, сообщает РИА «Новости».
«Страна совершенно целенаправленно ставится на грань выживания – мы можем с большим уважением относиться к стойкости кубинского народа, который выдерживает эти трудности в условиях крайне неблагоприятного внешнего контекста», – сказал Щетинин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД России назвал неприемлемым ужесточение санкций США против Кубы.
Во вторник США ввели вторичные санкции для иностранных банков за операции с Кубой.