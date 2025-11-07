Захарова: Агентство Bloomberg давно стало сливным бачком

Tекст: Валерия Городецкая

«Я давным-давно ставила под сомнение материалы, которые распространяет это информационное агентство. И давным-давно говорила, что оно перестало быть средством массовой информации в чистоте своего жанра и своей деятельности, а стало каким-то сливным бачком без проверки информации», – подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос о публикациях Bloomberg о якобы передаче Британией новых ракет Storm Shadow киевскому режиму, передает ТАСС.

Захарова отказалась комментировать сообщения агентства, отметив, что ранее неоднократно пришлось опровергать его недостоверные публикации о России.

«Сколько раз мы давали опровержения, когда они публиковали недостоверную информацию о нашей стране», – добавила спикер МИД.

По словам Захаровой, российское Минобороны отслеживает все западные поставки вооружений киевскому режиму.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о якобы поставке Британией новых крылатых ракет Киеву.

