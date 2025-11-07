Захарова назвала Bloomberg «сливным бачком»

  • Новость часаЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    2 комментария
    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    0 комментариев
    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    21 комментарий
    7 ноября 2025, 14:19 • Новости дня

    Захарова: Агентство Bloomberg давно стало сливным бачком

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге резко высказалась об агентстве Bloomberg, обвинив его в публикации непроверенной информации и утрате статуса СМИ.

    «Я давным-давно ставила под сомнение материалы, которые распространяет это информационное агентство. И давным-давно говорила, что оно перестало быть средством массовой информации в чистоте своего жанра и своей деятельности, а стало каким-то сливным бачком без проверки информации», – подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос о публикациях Bloomberg о якобы передаче Британией новых ракет Storm Shadow киевскому режиму, передает ТАСС.

    Захарова отказалась комментировать сообщения агентства, отметив, что ранее неоднократно пришлось опровергать его недостоверные публикации о России.

    «Сколько раз мы давали опровержения, когда они публиковали недостоверную информацию о нашей стране», – добавила спикер МИД.

    По словам Захаровой, российское Минобороны отслеживает все западные поставки вооружений киевскому режиму.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило о якобы поставке Британией новых крылатых ракет Киеву.

    Ирландский журналист Чей Боуз обвинял западные СМИ во лжи о России.

    6 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Минобрнауки: Каждый десятый студент был отчислен в 2024-2025 учебном году

    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В прошлом учебном году было отчислено из российских вузов почти полмиллиона студентов, это каждый десятый обучающийся. Их них более 186 тыс. отчислены за неуспеваемость, сообщили в Минобрнауки.

    В 2024/2025 учебном году из российских вузов отчислили 10,7% студентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что в указанный период в российских университетах обучались 4,6 млн человек. Из них выбыли по болезни 1092, оставили обучение по собственному желанию 157 583, отчислены по неуспеваемости 186 132, выбыли по иным причинам 147 тыс. человек. Суммарно это составляет 10,7% от общего количества обучающихся.

    В министерстве также отметили, что с 2020 года неуклонно растет доля выбывших из-за неуспеваемости. В ведомстве считают, что это является показателем повышения требований к академической успеваемости со стороны организаций высшего образования. Это, в свою очередь, является фактором повышения качества высшего образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки запланировало расширение числа бюджетных мест на инженерных и сельскохозяйственных специальностях в российских вузах на 2026/2027 учебный год.

    В то же время в вузах решили сократить количество платных мест по направлениям экономика, психология и юриспруденция.

    На Украине студентов начали отчислять за отказ от военной подготовки.

    Комментарии (8)
    6 ноября 2025, 20:54 • Новости дня
    Депутат Колунов рассказал о новых штрафах за борщевик и инвазивные растения

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Собственникам всех типов земель в России в 2026 году начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    Штрафы для владельцев земельных участков за неустранение борщевика и других опасных инвазивных растений будут введены с 1 марта 2026 года. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА «Новости», что новые нормы распространятся на все виды земель, а не только на сельхозугодия, как сейчас.

    «С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями», – заявил Колунов.

    Размер штрафа для физических лиц составит от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных – от 50 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 400 до 700 тыс. рублей. По словам депутата, регионы России смогут сами определять конкретные размеры штрафов и формировать перечень опасных растений, за которые предусмотрено наказание.

    Колунов уточнил, что нововведение призвано поддерживать плодородие земельных участков и стимулировать собственников к более ответственному обращению с землей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Колунов предупредил муниципалитеты и управляющие компании о штрафах за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Парламентарий заявил, что мораторий на повышенные пени за просрочки платежей за услуги ЖКХ продлят до конца 2026 года.

    Колунов также сообщил о введении штрафа до 5 тыс. рублей за самовольное занятие парковочных мест во дворе.

    Комментарии (14)
    7 ноября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

    «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Юрист Барсуков: На Урале возбудили первое дело за поиск экстремистских материалов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Каменске-Уральском начался первый в России судебный процесс по протоколу о поиске экстремистских материалов в интернете, фигурантом которого стал 20-летний медик, сообщил юрист Сергей Барсуков.

    По словам Барсукова, утром 24 сентября молодой человек просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на публикации, связанные с Русским добровольческим корпусом и батальоном «Азов» (оба эти объединения признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России), передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

    Сообщается, что оператор связи зафиксировал просмотр подобных материалов и уведомил ФСБ. Молодого человека вызвали на допрос. «Он согласился со всем, но понятно, что на самом деле никакого умысла не было», – рассказал Барсуков.

    В октябре материалы дела были переданы в суд, где прошло уже два заседания. Юрист отметил, что на его подзащитного оказывалось психологическое давление, а также указал на наличие пробела в законодательстве. По его мнению, существующая ситуация ставит под угрозу как обычных пользователей, так и научных сотрудников, которые вынуждены работать с подобными данными при подготовке материалов.

    Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров.

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что этот закон предусматривает наказание лишь для тех, кто осознанно ищет такую информацию, зная, что она включена в соответствующий реестр Минюста.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 15:00 • Новости дня
    ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия в настоящее время обсуждает совместно со странами Европейского союза новые ограничения для граждан России при оформлении шенгенских виз, сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт.

    «Еврокомиссия изучает совместно со странами ЕС дополнительные меры по ограничению выдачи шенгенских виз гражданам России. Многократные визы ранее не были частью ограничений, но будьте готовы к новостям», – сказал он на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Каких-либо подробностей по содержанию или этапу этих переговоров Ламмерт не раскрыл.

    Напомним, газета Politico заявила о планах ЕС сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 17:56 • Новости дня
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» выразил благодарность партнерам, поддержавшим решение о снятии санкций с Паралимпийского комитета России.

    «В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», – заявил Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Глава государства отметил, что спорт должен способствовать объединению людей и построению мостов между народами. Также Путин подчеркнул, что ключевой задачей международных спортивных организаций должна быть поддержка равных возможностей для всех атлетов, и политика не должна влиять на доступ к соревнованиям.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Он принял участие в открытии новых спортивных объектов в России, а также осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о предстоящем ужесточении правил выдачи многократных виз для граждан России будет обнародовано Евросоюзом в пятницу, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    По данным Yle, Евросоюз решил ужесточить порядок выдачи многократных виз для граждан России, передает ТАСС.

    Ожидается, что уже в ближайшую пятницу будут официально объявлены новые визовые правила, такие данные предоставила пресс-служба МИД Финляндии.

    Финские дипломаты участвовали в обсуждении вопроса на уровне Евросоюза. Известно, что в документе предусмотрены некоторые исключения для отдельных категорий соискателей виз.

    Издание Politico заявило о планах Евросоюза сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Евросоюз ранее планировал ужесточить выдачу туристических виз гражданам России в рамках нового пакета санкций.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали новые ограничения Евросоюза на получение виз гражданами России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что введение новых визовых ограничений со стороны Евросоюза вполне возможно.

    Песков также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин распорядился повсеместно создать школьные лиги по массовым видам спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности создания школьных спортивных лиг в каждом субъекте страны.

    «Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Федерации», – заявил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он отметил, что система детско-юношеских соревнований для подготовки спортивного резерва уже выстроена, однако для любителей необходимы дополнительные усилия. Путин подчеркнул, что сейчас только в ряде российских регионов формируются группы команд и клубов для таких соревнований, тогда как подобная система должна стать повсеместной.

    Глава государства призвал не затягивать создание лиг и предложил посвятить вопросу развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту.

    Ранее Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта, а также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов. Кроме того, он поручил разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    Дрозденко представил новых членов правительства Ленобласти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ленинградской области стартовала работа обновленного правительства, куда вошли новые вице-губернаторы по ключевым направлениям экономики, социальной политики и ТЭК, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале объявил о назначении новых руководителей в правительстве региона. Он представил их на заседании регионального законодательного собрания.

    Дениса Седова назначили вице-губернатором по вопросам транспорта и топливно-энергетического комплекса вместо Сергея Харлашкина. Вице-губернатором по социальным вопросам стал Александр Кялин, который сменил на этом посту Николая Емельянова. Вице-губернатором по экономике назначен Егор Мищеряков, ранее занимавший должность председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

    Свои позиции в новом составе правительства сохранили первый вице-губернатор Роман Марков, возглавляющий комитет финансов; Олег Малащенко, руководящий комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу; Евгений Барановский во главе строительного комплекса и ЖКХ, а также Владимир Цой, курирующий комитет по сохранению культурного наследия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко предложил изменить правила найма трудовых мигрантов и начать их набор по отраслям. В июне вице-губернатора Игоря Петрова нашли мертвым в своем доме с огнестрельным ранением.

    Главу Лужского района Ленобласти в октябре задержали по подозрению в получении взятки в 1 млн рублей.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 20:28 • Новости дня
    В Казани таможня задержала мужчину при попытке ввоза 612 изделий из кожи редких рептилий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Казани таможенники задержали мужчину с чемоданом, в котором были обнаружены 612 аксессуаров из кожи редких рептилий на сумму около 2 млн рублей, сообщили в ФТС.

    Контрабанду обнаружили при досмотре багажа 39-летнего пассажира рейса из Стамбула. В его чемодане нашли кошельки, портмоне и дамские сумки – всего 612 изделий, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

    Специалисты выяснили, что аксессуары были изготовлены из кожи питона, крокодила, варана, а также аспидовых змей. Их ориентировочная стоимость составляет примерно 2 млн рублей.

    Для ввоза товаров мужчина предъявил сотрудникам сертификат CITES, однако проверка показала, что документ поддельный.

    В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Алтайская таможня пресекла ввоз более 700 кг санкционного шоколада с Украины.

    Таможенники аэропорта Минеральных Вод при досмотре багажа обнаружили швейцарские и британские часы стоимостью около 1 млн рублей.

    В августе в Хабаровском крае сотрудники таможни задержали двух иностранцев с 939 кг бивней мамонта в 15 чемоданах при попытке вывезти их в Китай.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 20:20 • Новости дня
    Генменеджер «Метрополя» Скокова: Женщины в России все чаще занимают руководящие должности в бизнесе

    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    «Сферы туризма и ресторанного бизнеса стали более женскими, появляются женщины-руководители даже в строительной отрасли. Творческие индустрии – искусство, дизайн, культура – являются естественной средой для профессиональной реализации женщин», – сказала газете ВЗГЛЯД генеральный менеджер отеля «Метрополь» Марина Скокова. В четверг в Дипакадемии МИД РФ прошел круглый стол «Женская дипломатия».

    «Девушке на старте карьеры никто не захлопнет дверь – сегодня решающее значение имеют профессиональные навыки и личная эффективность, а не гендерная принадлежность», – считает генеральный менеджер отеля «Метрополь» Марина Скокова.

    «Безусловно, в некоторых сферах женщинам пробиваться сложнее, но ситуация меняется. Ценного специалиста ждут везде. Определенные барьеры сохраняются, однако по сравнению с другими странами у нас меньше трудностей. Те же детские сады и образовательные учреждения существенно помогают совмещать семью и карьеру», – отмечает она.

    По ее словам, сегодня женщины часто демонстрируют более взвешенный и последовательный подход к управлению. «Сферы туризма и ресторанного бизнеса стали более женскими, появляются женщины-руководители даже в строительной отрасли», – констатирует собеседница.

    «Творческие индустрии – искусство, дизайн, культура – являются естественной средой для профессиональной реализации женщин. Для развития этой тенденции целесообразно создавать специализированные образовательные программы на базе ведущих вузов», – подчеркнула Скокова.

    «При этом я не считаю необходимым создавать для женщин особые условия. Однако помощь на старте карьеры была бы уместна – задачу быть матерью никто не отменял. Если женщины хотят совмещать семью и успешную карьеру, определенные стимулирующие меры могли бы помочь», – резюмировала она.

    В Москве в четверг прошел круглый стол под названием «Сбалансированность профессиональной и личной жизни», в ходе которого была презентована программа «Женская дипломатия» Дипломатической академии МИД России. В нем приняли участие женщины, добившиеся карьноого успеха в разных сферах: основатель Wildberries Татьяна Ким, замначальника ФАУ ЦСКА Светлана Ишмуратова, проректор МГИМО Наталия Кузьмина и другие.

    В ходе мероприятия были затронуты вопросы вовлеченности женщин в сферы госуправления, высоких технологий, креативных индустрий и других направлений бизнеса.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 16:42 • Новости дня
    Песков: Путин проведет заседание Совета по спорту в Самаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    После выступления президент осмотрит выставку, которая организована в адаптивном спортивном центре Самары, передает РИА «Новости».

    Песков сообщил журналистам, что в этот же день в режиме видеоконференции будет проведено открытие новых спортивных объектов в различных регионах России, где Путин примет участие дистанционно.

    Также глава государства проведет заседание президентского Совета по физической культуре и спорту. «Это, как правило, большое мероприятие, содержательное, потому что традиционно спорт находится в числе основных приоритетов главы государства», – отметил Песков.

    В сентябре Путин посетил Самару для обсуждения развития двигателестроения и посещения крупного предприятия отрасли.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Глава Минтранса рассказал о планах удвоить грузопотоки по коридорам к 2030 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ускоряет строительство и модернизацию 27 приоритетных пунктов пропуска, чтобы к 2030 году удвоить грузоперевозки по международным транспортным коридорам и обеспечить быстрый транзит, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

    В интервью изданию «Эксперт» он отметил, что Россия делает приоритетом развитие транспортных коридоров, связывающих страну с Юго-Восточной Азией и Африкой, создавая новую транспортную географию, где Россия становится стратегическим мостом между Востоком, Западом, Севером и Югом.

    Минтранс уже реализует проекты по сокращению времени прохождения границы, сообщил Никитин, указав, что эксперименты по ускоренному прохождению в десять минут уже проводятся в Дагестане на погранпереходе «Тагиркент–Казмаляр». До 2030 года предусмотрено строительство и модернизация 27 основных пунктов пропуска.

    Основное внимание уделяется развитию коридора «Север–Юг»: по словам Никитина, сейчас динамика работ ускорилась, особенно после встречи президента России и президента Ирана на саммите ШОС. В Азербайджане продолжается координация строительства ключевых участков железной дороги. «Мы прогнозируем, что к 2030 году будет создана возможность увеличить перевозки по коридору более чем в два раза – с 16 млн тонн в 2021 году до 35 млн тонн в 2030 году», – подчеркнул Никитин.

    Развивается и коридор «Европа–Западный Китай»: в 2023 году подписана «дорожная карта» с Казахстаном, а Туркменистан активно включается в работу. Никитин рассказал также об успехах по формированию трансарктического маршрута, где недавно первое китайское судно дошло до Европы, а для обеспечения безопасности перевозок формируется аварийно-спасательный флот и развиваются подходы к Мурманску.

    Министр также сообщил, что благодаря цифровизации транспортной отрасли оформление документов для грузоперевозок заметно ускорится. С 1 сентября 2026 года электронная транспортная накладная станет обязательной, а проект будет реализован через платформу «Гослог». По словам Никитина, переход на электронные документы значительно снизит стоимость оформления: вместо бумажной накладной за 700 рублей потребуется электронная за 15 рублей.

    Министр подчеркнул, что средний срок внутренних перевозок сократится с семи до трех дней, расчет по международным сделкам завершится за три дня вместо 28, а контроль прохождения границы фурами не превысит десяти минут. «Время прохождения границы для грузовика будет занимать не более 10 минут», – рассказал Никитин.

    Ранее Минтранс анонсировал строительство 4,5 тыс. км ВСМ к 2050 году.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз.

    Теперь россияне могут получить только однократные въездные разрешения, что означает необходимость подавать заявления на визу при каждом путешествии в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    «С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», – заявили в ЕК.

    Накануне ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 17:15 • Новости дня
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Многовековой опыт России по сплочению людей разных этносов, языковых групп и религий является основой для формирования крепкой гражданской идентичности граждан страны. При этом такой подход становится и фундаментом для нового миропорядка, строящегося на признании суверенитета и равноправия всех государств, отметили эксперты в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований «Межнациональное согласие как основа единства России».

    «Для России феномен единства в многообразии исторически выступал основой формирования нашей уникальной цивилизационной модели. Этническое и религиозное богатство и сегодня остается отличительной чертой, обеспечивающей адаптивность и устойчивость общества перед внешними вызовами», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

    Эксперт напоминает: в условиях современной глобализации, когда многие государства ищут пути защиты суверенитета, особую важность приобретают консолидация страны и равноправный диалог с партнерами. В этой связи знаковым событием стала поддержка президентом Владимиром Путиным инициативы объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Праздник 4 ноября полностью отвечает современному запросу, отмечает профессор кафедры государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова Вардан Багдасарян. «Этот день символизирует суверенитет, основанный на цивилизационном единстве», – поясняет эксперт, добавляя, что в России сложилась уникальная система двухуровневой идентичности.

    «С одной стороны – сохраняется идентичность этническая, с другой – имеется идентичность и цивилизационная. В этом наша безусловная сила, и наша история об этом напрямую свидетельствует», – полагает он. Данную черту общества необходимо сохранить, в том числе, путем передачи молодому поколению достоверных знаний о России.

    Эксперт отмечает: именно с это целью и был создан курс «Основы российской государственности», который внедрен в 98% вузов страны и стал частью национального проекта «Молодежь и дети». Его задача состоит в формировании у подрастающих граждан целостного представления об истории Родины, ее ценностях и тенденциях в ее текущем развитии.

    В то же время социологи фиксируют укрепление в обществе чувства народного единства, говорит Михаил Мамонов, директор Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. «Сегодня 43% в первую очередь относят себя к группе «граждан России», – добавляет он, поясняя, что тем самым люди осознанно выбирают ассоциирование с «общностью».

    «При этом 94% жителей страны характеризуют себя как патриоты. 92% отметили важность гордости за свою страну. Абсолютное большинство признает значимость сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Показатели единодушия исключительно высоки», – уточняет Мамонов.

    История крайне важна для консолидации общества, поясняет Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. «Например, уроки Смуты свидетельствуют, что единство, сплочение, солидарность и соборность являются обязательными условиями существования России», – считает он.

    По его оценке, именно эти категории и формируют сильную гражданскую идентичность, способную объединить соотечественников, говорящих на разных языках и исповедующих отличающиеся религии. Кроме того, взаимное уважение к традициям и становится основой нового миропорядка, рассуждает Алексей Мухин, генеральный директор центра политической информации.

    «Этой способностью мы обладаем в полной мере. Россия безусловно является архитектором многополярности. Это продолжение нашего внутреннего курса на защиту суверенитета. Многополярный мир подразумевает равноправие, тогда как система с единственным доминантом обречена на провал», – заключил эксперт.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил разработать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров.

    По словам президента, важно, чтобы родители были уверены в профессионализме специалистов, работающих с их детьми, передает РИА «Новости».

    «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта. Он также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.

    Кроме того, российский лидер поручил разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации