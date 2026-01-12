Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.0 комментариев
Минобороны сообщило о шести сбитых украинских БПЛА над Ростовской областью
Дежурные силы ПВО утром ликвидировали шесть беспилотников самолетного типа, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Ростовской области.
В период с 7.00 мск до 8.00 по московскому времени над Ростовской областью средствами противовоздушной обороны были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.
В ведомстве уточнили, что все дроны были сбиты силами дежурных подразделений ПВО. Уточняется, что аппараты не смогли достигнуть намеченных целей и не причинили ущерба на земле.
Информация о пострадавших и разрушениях после инцидента не поступала.
Напомним, силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников за одну ночь над разными регионами России.