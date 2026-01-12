Минобороны сообщило о шести сбитых украинских БПЛА над Ростовской областью

Минобороны отчиталось об уничтожении шести БПЛА над Ростовской областью

Tекст: Мария Иванова

В период с 7.00 мск до 8.00 по московскому времени над Ростовской областью средствами противовоздушной обороны были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что все дроны были сбиты силами дежурных подразделений ПВО. Уточняется, что аппараты не смогли достигнуть намеченных целей и не причинили ущерба на земле.

Информация о пострадавших и разрушениях после инцидента не поступала.

Напомним, силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников за одну ночь над разными регионами России.