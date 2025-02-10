С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.46 комментариев
УФСБ сообщило о перехвате 156 украинских дронов над Донецком и Макеевкой
За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой, включая инцидент с поражением мультимоторного БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщило УФСБ по региону.
Как передает ТАСС, за прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» зафиксировала и перехватила 156 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины.
Особое внимание было уделено воздушному пространству над Донецком и Макеевкой, где происходили интенсивные попытки атак.
По словам представителей УФСБ, в Кировском районе Донецка был поражен украинский дрон мультимоторного типа, который находился вблизи жилых кварталов. Он был оснащен двумя самодельными взрывными устройствами, весом более двух килограммов. Взрывотехники смогли разобрать беспилотник и уничтожить взрывоопасные элементы прямо на месте, отметили правоохранители.
Ранее украинский БПЛА повредил жилой комплекс в Краснодаре.