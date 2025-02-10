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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    46 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    10 февраля 2025, 06:23 • Новости дня

    УФСБ сообщило о перехвате 156 украинских дронов над Донецком и Макеевкой

    Tекст: Максим Попов

    За неделю система «Купол Донбасса» сорвала более 150 атак украинских дронов над Донецком и Макеевкой, включая инцидент с поражением мультимоторного БПЛА в Кировском районе Донецка, сообщило УФСБ по региону.

    Как передает ТАСС, за прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» зафиксировала и перехватила 156 беспилотных летательных аппаратов, запущенных Вооруженными силами Украины.

    Особое внимание было уделено воздушному пространству над Донецком и Макеевкой, где происходили интенсивные попытки атак.

    По словам представителей УФСБ, в Кировском районе Донецка был поражен украинский дрон мультимоторного типа, который находился вблизи жилых кварталов. Он был оснащен двумя самодельными взрывными устройствами, весом более двух килограммов.  Взрывотехники смогли разобрать беспилотник и уничтожить взрывоопасные элементы прямо на месте, отметили правоохранители.

    Ранее украинский БПЛА повредил жилой комплекс в Краснодаре.

    9 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Украинские националисты из нацбата «Лють» попали в плен в Дзержинске

    Российские войска взяли в плен боевиков «Лють» в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные выявили и взяли в плен боевиков националистических батальонов «Лють» и «Сафари» в Дзержинске, освобожденном 7 февраля, по словам командира Ивана Шульги.

    В Дзержинске, расположенном в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате боевых действий были обнаружены украинские националистические формирования, сообщает РИА «Новости». Командир 132-й отдельной мотострелковой бригады Иван Шульга рассказал о присутствии в городе батальона «Лють» и штурмового полка «Сафари», которые являются частью военизированных подразделений полиции особого назначения Украины. В ходе боев часть боевиков была взята в плен.

    Шульга отметил, что украинские националистические батальоны оказались самыми отчаянными, они не сдавались и сражались до последнего момента.

    Шульга сообщил, что его подразделение взяло в плен пятерых бойцов из батальона «Лють». По его словам, бойцы ВС РФ неожиданно атаковали позиции противника, что позволило разоружить и задержать националистов. Захваченные боевики были переданы в тыл российским спецслужбам для дальнейших действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России освободили Дзержинск в ДНР, что стало важной стратегической победой. В ходе операции штурмовики уничтожили польских наемников, которые действовали на стороне противника. Также сообщалось, что сержант российских войск провел четыре дня в тылу, успешно уничтожая врага во время освобождения Дзержинска.

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    9 февраля 2025, 14:56 • Новости дня
    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске

    УФСБ РФ приступило к поиску и уничтожению украинских диверсантов в Дзержинске

    ФСБ начала поиски украинских диверсантов в Дзержинске
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения УФСБ начали операцию по поиску украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске, включая выявление точек взлета БПЛА и корректировщиков огня.

    Подразделения УФСБ России по Донецкой народной республике начали поисковые операции по выявлению и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Дзержинске, сообщает РИА «Новости». Эти действия направлены на обеспечение безопасности в освобожденном городе,. По данным штаба обороны ДНР, задачи УФСБ включают не только поиск диверсантов, но и выявление корректировщиков огня и точек взлета беспилотных летательных аппаратов, с которых ведутся атаки на мирное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовики при освобождении Дзержинска уничтожили польских наемников, сержант в течение четырех дней уничтожал врага в тылу, а также штурмовик рассказал о захвате шахты «Торецкая» в этом городе.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    Российские войска освободили Орехово-Василевку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска группы «Юг» провели наступательную операцию, освободив населенный пункт Орехово-Василевка в Донецкой народной республике, сообщили в Министерстве обороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что Орехово-Василевка в Донецкой народной республике перешла под контроль российских войск. Как уточнили в ведомстве, освобождение произошло благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

    В Telegram-канале ведомства добавили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое в Харьковской области. В результате этого уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, а также два орудия полевой артиллерии и автомобиль.

    Одновременно подразделения группировки войск «Запад» улучшили свои позиции, уничтожив живую силу и технику нескольких украинских бригад в Новоегоровке в Луганской народной республики, Зеленом Гае, Лозовой и других населенных пунктах Харьковской области. Сообщается о потерях до 205 военнослужащих, танка и нескольких боевых бронемашин.

    В пресс-службе уточнили, что подразделения группировки войск «Юг» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в ДНР. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, автомобиль и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

    В то же время группировка войск «Центр» продвинулась вглубь обороны противника, нанеся серьезные потери украинским бригадам, в том числе уничтожив бронетранспортеры американского производства.

    Авиация и артиллерия российских войск продолжает наносить удары по объектам на Украине, уничтожая инфраструктуру и технику противника. Средства ПВО сбили 90 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS.

    В пятницу российские военные смогли установить контроль над городом Дзержинском (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике. Ранее ВС России освободили Барановку в ДНР.

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    9 февраля 2025, 20:20 • Новости дня
    Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Советник президента США Уолц: Гарантии безопасности Украины лягут на Европу

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник по национальной безопасности президента США Майкл Уолц заявил, что после окончания украинского конфликта гарантии безопасности Украины лягут на европейские страны, а не на США.

    Уолц в интервью NBC News заявил, что после окончания конфликта на Украине европейские страны примут на себя ответственность за этот конфликт. Он подчеркнул, что в вопросах гарантий безопасности вся нагрузка ляжет на Европу.

    Уолц также отказался комментировать детали разговора президента США с президентом России Владимиром Путиным, но подтвердил поддержку американским лидером завершения конфликта на Украине. Он добавил, что глава Соединенных Штатов намерен «возместить» расходы на военную помощь Украине через «партнерство с украинцами в области их редкоземельных материалов, природных ресурсов, нефти и газа».

    По словам американского чиновника, после окончания конфликта на Украине именно европейские страны будут обязаны «взять на себя» аспект гарантий безопасности.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 22:25 • Новости дня
    В Госдуме назвали провокацией заявление Зеленского о мирном разрешении конфликта

    Депутат Шеремет прокомментировал заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет раскритиковал заявление президента Зеленского о завершении конфликта на Украине в 2025 году, назвав его провокацией и обвинив в затягивании войны.

    Депутат Государственной думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности завершения военного конфликта в 2025 году, сообщило РИА «Новости». Шеремет считает, что Зеленский пытается затянуть конфликт и увеличить количество жертв среди населения.

    Он отметил, что Зеленский сейчас нелегитимен и его позиция не имеет значения. По словам Шеремета, президент Украины является тираном и узурпатором, который действует в интересах западных стран.

    Накануне Зеленский дал согласие на переговоры с Россией, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины. «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да», – сказал он, отвечая на вопрос, готов ли в ближайшее время провести встречу с президентом России Путиным.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп выразил желание обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса для заключения сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Российские войска уничтожили группу ВСУ на реке Волчья

    Российские силовики уничтожили штурмовую группу ВСУ на реке Волчья в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, которая готовилась форсировать реку Волчья в Харьковской области, используя дроны и артиллерию.

    Как сообщает ТАСС, российские военнослужащие уничтожили на волчанском направлении штурмовую группу Вооруженных сил Украины, готовящуюся форсировать реку Волчью в Харьковской области.

    В ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты и артиллерия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска, в то время как Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения, а ВСУ пытались удержать Великую Новоселку силами террористического батальона.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    9 февраля 2025, 07:59 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 украинских беспилотников над российскими регионами

    Силы ПВО перехватили 35 украинских дронов за ночь
    @ MOD Russia/ Via Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 35 украинских дронов в различных регионах, включая Курскую и Орловскую области.

    Как передает РИА «Новости», 18 дронов были сбиты над Курской областью, четыре над Орловской областью, и еще четыре над Краснодарским краем.

    Также по три беспилотника были перехвачены над Воронежской и Ростовской областями. В дополнение к этому, по одному дрону были уничтожены над Брянской, Тульской областями и Республикой Крым.

    До этого сообщалось, что ночью снайпер 18-й армии сбил украинский дрон «Баба-Яга» из СВД с тепловизионным прицелом.

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    9 февраля 2025, 21:04 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности

    Зеленский сообщил о готовности к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от США и ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил согласие на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если США и ЕС предоставят гарантии безопасности для Украины.

    Владимир Зеленский высказал мнение о начале международного сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным, но при условии, что Америка и Европа предоставляют гарантии безопасности, сообщает РИА «Новости». В своем интервью телеканалу ITV News Зеленский сказал: «Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату, да».

    Кроме того, Зеленский отметил, что все возможности для завершения конфликта на Украине в 2025 году существуют.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с американским руководством, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    10 февраля 2025, 00:34 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России

    Канцлер Германии Шольц выступил против поставок оружия Украине для дальних ударов по России

    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, выразил свою позицию относительно поставок оружия Украине, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что Германия не должна поставлять оружие, способное наносить удары с большой разрушительной силой на значительные расстояния вглубь российской территории.

    «Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», – отметил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре генсек НАТО Марк Рютте попросил Владимира Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus.

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    10 февраля 2025, 02:03 • Новости дня
    Минобороны подало иск к Военно-строительной компании на 55 млн рублей

    Минобороны России подало иск на 55 млн рублей к компании ВСК из-за взятки

    Tекст: Максим Попов

    Минобороны России подало иск на сумму более 55 млн рублей к компании ВСК в Арбитражный суд Москвы. Начальника филиала компании обвиняется во взятке в рамках гособоронзаказа.

    Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму более 55 млн рублей к публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК), сообщает ТАСС. Начальника филиала этой компании обвиняют во взятке в крупном размере в рамках исполнения гособоронзаказа.

    В материалах дела отмечено, что исковые заявления от Министерства обороны поступили в суд, и одно из них уже принято к производству. Общая сумма исков составляет 55 млн 937 тыс. 031 рубль. Дата первого судебного заседания назначена на 7 апреля 2025 года.

    Ранее арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ВСК 3 млрд рублей за завышение стоимости работ по контракту 2021 года по иску Минобороны.

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    9 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Заградотряды ВСУ обстреляли сбежавших пограничников у Свердликова

    Украинские пограничники попали под огонь заградотрядов ВСУ при побеге у Свердликова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Свердликова украинские пограничники попали под обстрел заградотрядов ВСУ, когда пытались сбежать из населенного пункта, одновременно ВСУ минируют подъезды к селу.

    Десять украинских пограничников попытались покинуть район Свердликова в Курской области, однако попали под огонь заградотрядов Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. По словам представителя российских силовых структур, инцидент произошел, когда пограничники пытались бежать из населенного пункта.

    Он также пояснил, что украинские военные минируют все подъезды к селу. Это затрудняет передвижение и усиливает опасность для гражданских лиц и военных в этом районе. Российские войска продолжают активно действовать в этом регионе, стремясь вытеснить ВСУ из их опорных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приблизительно половина военнослужащих украинской армии помышляет о бегстве, что вынудило командование ВСУ привлечь наемников для борьбы с дезертирством под Купянском. Украинский военнопленный Борис Довбик заявлял о существовании в ВСУ специальных отрядов, занимающихся расстрелом дезертиров.

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    9 февраля 2025, 17:58 • Новости дня
    Депутат Рады Дубинский заявил о занижении Зеленским потерь ВСУ ради обогащения

    Депутат Рады Дубинский заявил о занижении потерь ВСУ Зеленским для обогащения на «мёртвых душах»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что Владимир Зеленский обогащается за счет «мертвых душ» в рядах Вооруженных сил Украины, занижая реальные потери и получая бюджетные средства на несуществующих солдат.

    Дубинский выразил мнение, что Зеленский использует тактику известного литературного персонажа Чичикова из «Мертвых душ», чтобы получать бюджетные деньги на несуществующих солдат, передает ТАСС.

    По словам депутата, фиктивные солдаты позволяют выделять средства из бюджета на большее количество военнослужащих, чем это необходимо на самом деле. «Зеленский – величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах. Ведь одно дело – выделять из бюджета деньги на 10 солдат, а другое – на 3. Потому что 7 из них уже умерли или пропали без вести. Но если не признавать их смерть, то выгода намного выше», – отметил Дубинский.

    Ранее украинский журналист и служащий ВСУ Владимир Бойко сообщил, что реальные потери украинских военнослужащих вдвое превышают озвученные Владимиром Зеленским данные о 45 тыс. погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной военной операции ВСУ потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. ранеными. Кроме того, Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек.

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    9 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Кулеба заявил о потере Украиной шансов на ядерное оружие

    Кулеба сообщил об утрате Украиной шанса на ядерное оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина лишилась возможности обладать ядерным арсеналом после подписания Будапештского меморандума. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что попытки создать ядерное оружие приведут к потере международной поддержки.

    Украина утратила возможность обладать ядерным оружием в 1994 году после подписания Будапештского меморандума, сообщает РИА «Новости». Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, выразил мнение, что попытка Киева создать ядерное оружие сегодня привела бы к потере поддержки международных партнеров и остановке поставок вооружений. Он подчеркнул, что ядерное оружие для Украины является табу, и страна навсегда утратила шанс остаться ядерной державой.

    Кулеба также отметил, что создание ядерного оружия приведет к санкциям против Российской Федерации, которые могут оказаться под угрозой при необходимости их продления. Он сделал эти заявления в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. Мосейчук ранее была заочно приговорена в России к пяти годам лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти или вражды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, однако спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют. Дмитрий Песков заявил, что требования президента Украины передать Киеву ядерное оружие являются абсурдными и граничат с безумием.

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    Правые силы Европы призвали к восстанию против власти «либерального фашизма»

    Европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома Дональду Трампу, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки». Смогут ли правые выполнить поставленные на съезде задачи, главная из которых – «отвоевать» Европу у либеральных сил? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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