Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий
Le Parisien: Во Франции неизвестные пытались поджечь лицей во время уроков
Группа злоумышленников проникла в здание лицея Мистраль во французском столичном регионе во время занятий и попыталась устроить пожар, пишет газета Le Parisien.
Несколько человек, не имеющих отношения к учебному заведению, ворвались в здание, запустили фейерверк и подожгли туалетную бумагу и мусорные урны, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.
От взрыва пиротехники никто не пострадал. Действия нарушителей пресекли прибывшие на место сотрудники полиции, которые самостоятельно потушили возгорание.
Во время инцидента руководство лицея эвакуировало учащихся во внутренний двор. После происшествия занятия перевели в удаленный режим как минимум до полудня субботы. Полиции пока не удалось задержать нападавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во французском Лилле неизвестные подожгли ограду лицея имени Сезара Баджо.
В прошлом месяце участники протестов в Париже подожгли входную дверь лицея имени Воклена.