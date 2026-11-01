Протесты и беспорядки в выходные прошли в семи странах Европы

Tекст: Антон Антонов

Демонстрации во Франции, Германии, Нидерландах, Австрии, Британии, Швейцарии и Албании переросли в столкновения с полицией: протестующие громили витрины магазинов, строили и поджигали баррикады, бросали в силовиков камни, бутылки и пиротехнику, полиция отвечала водометами, слезоточивым газом и в ряде стран резиновыми пулями, передает ТАСС.

Во Франции в субботу на улицы вышли не менее 320 тыс. человек, по всей стране произошли погромы и случаи мародерства, полиция задержала около 560 демонстрантов, сообщил телеканал TF1.

В Германии более 100 тыс. человек участвовали в акциях более чем в 30 крупных городах, поджигались баррикады и грабились магазины, в Берлине, по данным полиции, задержали более 60 человек, пострадали 27 сотрудников правоохранительных органов.

В Цюрихе протестующие возводили и поджигали баррикады на дорогах, атаковали службы экстренной помощи с использованием пиротехники, в ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

В Гааге во время стихийной акции молодежи полиция столкнулась с протестующими и задержала 34 человека, сообщило издание Hart van Nederland.

В Австрии на протесты вышло порядка 100 тыс. человек, по данным Der Standart, митингующие водрузили у здания парламента флаг Палестины и двинулись к Венскому университету, скандируя: «Молодежь, будущее, социализм!».

В Лондоне у посольства США прошел митинг в поддержку движения Palestine Action, число задержанных превысило 300 человек.

В Тиране полиция применила водометы и слезоточивый газ у здания кабинета министров, где демонстранты забрасывали силовиков бутылками с зажигательной смесью и камнями, сообщает ATA.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье политолог Станислав Ткаченко объяснил молодежные беспорядки в Германии накопившимся недовольством политикой центральных властей и влиянием протестов во Франции.

Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран.