Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Новак назвал объемы экспорта российского дизтоплива в ноябре
Новак: Россия поставит 2,15 млн тонн дизтоплива на мировые рынки в ноябре
Россия планирует поставить на мировые рынки около 2,15 млн тонн дизельного топлива в ноябре, сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Мы планируем, что в ноябре этот объем составит примерно 2,15 млн тонн», – приводит слова Новака РИА «Новости». Он отметил, что по итогам октября объем поставок составит 510 тыс. тонн.
Вице-премьер добавил, что объемы экспорта в следующем году будут зависеть от текущей ситуации на рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Новак анонсировал отправку в США четвертого танкера с дизельным топливом из России.
В воскресенье вице-премьер заявил о готовности России обеспечить поставки дизельного топлива в требуемых иностранными партнерами объемах.
На прошлой неделе Александр Новак сообщил о возможности поставить на мировые рынки 500 тыс. тонн дизеля в октябре.