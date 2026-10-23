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Новак: Россия готова экспортировать 500 тыс. тонн дизтоплива в октябре
Вице-премьер России Александр Новак сообщил о возможности поставить в США и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизельного топлива в октябре в связи с ослаблением запрета на экспорт.
Новак заявил, что поставки энергоресурсов за рубеж осуществляются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по насыщению мирового топливного рынка, передает РИА «Новости».
«Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тыс. тонн. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом», – сказал Новак.
Вице-премьер добавил, что основные объемы дизельного топлива в Соединенные Штаты и другие страны могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключила существенное влияние договоренностей о поставках дизеля в Соединенные Штаты на топливный рынок России.
В четверг вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка дизельным топливом и авиакеросином.
В среду президент США Дональд Трамп через спецпосланника передал Владимиру Путину благодарность за решение об экспорте российского дизельного топлива.