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    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

    35 комментариев
    23 октября 2026, 22:41 • Новости дня

    Новак: Россия готова экспортировать 500 тыс. тонн дизтоплива в октябре

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о возможности поставить в США и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизельного топлива в октябре в связи с ослаблением запрета на экспорт.

    Новак заявил, что поставки энергоресурсов за рубеж осуществляются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями по насыщению мирового топливного рынка, передает РИА «Новости».

    «Запрет на экспорт дизеля ослаблен, компании в октябре могут экспортировать 500 тыс. тонн. Объем рассчитан исходя из полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом», – сказал Новак.

    Вице-премьер добавил, что основные объемы дизельного топлива в Соединенные Штаты и другие страны могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключила существенное влияние договоренностей о поставках дизеля в Соединенные Штаты на топливный рынок России.

    В четверг вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка дизельным топливом и авиакеросином.

    В среду президент США Дональд Трамп через спецпосланника передал Владимиру Путину благодарность за решение об экспорте российского дизельного топлива.

    23 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк

    Reuters: Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля направился в Нью-Йорк

    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

    Первый танкер с российским дизельным топливом направляется к американскому побережью, передает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.

    На борту судна – 326,8 тыс. баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

    Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября загрузило топливо в балтийском порту Приморск. Прибытие танкера в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.

    Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Москва согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах восстановить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн ежемесячно к концу года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках дизельного топлива на мировые рынки.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации соглашения между Москвой и Вашингтоном.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте дизеля.

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    23 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent впервые с мая превысила 115 долларов за баррель

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent превысила 115 долларов за баррель

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали рост на 2%, при этом котировки эталонной марки Brent пробили психологическую отметку в 115 долларов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent к 15:10 мск увеличилась на 1,71% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 115,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил отметку в 115 долларов впервые с 4 мая.

    В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 2,14% и составили 101,56 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стоимость фьючерсов на марку Brent превысила 114 долларов за баррель на фоне рисков на Ближнем Востоке.

    В четверг мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%. Стоимость фьючерсов на марку Brent поднялась выше 112 долларов за баррель.

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    23 октября 2026, 18:44 • Видео
    Грузия хочет от России чего-то большего

    Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

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    21 октября 2026, 10:06 • Новости дня
    В Казахстане пресекли контрабанду нефтепродуктов на 100 млн долларов

    Казахстан объявил в розыск организатора контрабанды топлива на 100 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность преступной группы, которая за четыре года незаконно вывезла за границу нефтепродукты на общую сумму более 100 млн долларов.

    Преступная группа с 2019 по 2023 год незаконно экспортировала более 160 тыс. тонн нефтепродуктов, цитирует сообщение комитета РИА «Новости».

    «Организатор преступной схемы находится в международном розыске», – указали там.

    По данным следствия, организатором схемы выступил предприниматель из Мангистауской области. Он заключал договоры на приобретение сырой нефти, которая перерабатывалась на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining с оформлением фиктивных паспортов качества. Затем продукция под видом печного топлива вывозилась танкером за рубеж через Актауский морской порт.

    В 2026 году активы фигурантов уголовного дела были конфискованы. В доход государства взыскали незаконно полученные доходы и неуплаченные налоги на сумму свыше 24 млн долларов. Ранее пятеро участников организованной группы, включая руководителей мини-НПЗ, получили по восемь лет лишения свободы.

    В прошлом году казахстанские правоохранители ликвидировали контрабандный канал с участием силовиков.

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    22 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с начала мая превысила 113 долларов за баррель

    Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали до 113,24 доллара за баррель

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировые цены на нефть ускорили темпы роста почти до 4%, при этом стоимость фьючерсов на марку Brent обновила максимум с начала мая.

    По состоянию на 20:51 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскочила на 4,06% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 113,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Этот показатель превысил отметку в 113 долларов впервые с 5 мая.

    В то же время декабрьские фьючерсы на техасскую светлую нефть марки WTI подорожали на 2,97%, их цена составила 100,04 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость фьючерсов на марку Brent впервые с 18 мая поднялась выше 112 долларов за баррель.

    Во вторник мировые цены на нефть продемонстрировали рост на фоне опасений участников рынка по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока.

    В субботу вице-премьер Александр Новак заявил о возможности дальнейшего увеличения стоимости сырья на мировых рынках при сохранении нестабильной ситуации в Ормузском проливе.

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    22 октября 2026, 04:52 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent увеличилась на 1,1% по сравнению с закрытием торгов и составила 110,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    В то же время цена декабрьских фьючерсов на марку WTI выросла на 0,91%, достигнув отметки в 98,03 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые цены на нефть на фоне рисков в Ормузском проливе продолжили рост.

    Во вторник котировки также росли из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.

    Представитель американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт подтвердил, что Госдеп США распорядился вывезти из Саудовской Аравии сотрудников правительства США, не выполняющих срочных задач, а также их семьи.

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    21 октября 2026, 07:00 • Новости дня
    На Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья

    В Сахалинской области от нефтепродуктов очистили три километра побережья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На побережье Томаринского района Сахалина удалось убрать от нефтепродуктов участок протяженностью три километра в районе села Пензенское, сообщили в администрации муниципального образования.

    «Уборка была произведена на трехкилометровом отрезке побережья в районе села Пензенское. Осталось очистить от нефтепродуктов еще два участка, протяженность которых пока не определена. Полную площадь загрязнения территории указать пока не можем», – рассказала представитель пресс-службы администрации РИА «Новости».

    Работа по очистке побережья началась в понедельник. Угроза для жителей близлежащих населенных пунктов отсутствует. В акватории Татарского пролива нефтяные пятна не обнаружены, а источник выброса выясняют специалисты управления Росприроднадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел Сахалина. В прошлом году на Сахалине при перекачке из танкера произошел разлив нефтепродуктов.

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    21 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Путин заявил о падении на 5-6% мировых цен на дизель после соглашения с США

    Путин: Мировые цены на дизель упали на 5-6% после соглашения России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил, что мировые цены на дизельное топливо снизились на 5-6% после достижения договоренности между двумя странами.

    «Что касается дизеля, после объявления с обеих сторон, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках цены сразу на 5-6% упали на дизель», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В начале октября Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп выразил недовольство позицией Владимира Зеленского, который не желает прекращать удары по российским НПЗ и идти на мирные соглашения. Американский лидер отметил, что Украине необходим новый руководитель для переговоров с Москвой.

    Ранее Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече в Петербурге передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте российского дизельного топлива.

    Вице-премьер Александр Новак назвал дату отправки в США первого танкера с 40 тыс. тонн дизеля.


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    21 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    Мировые цены на нефть продолжили рост на фоне рисков в Ормузском проливе

    WSJ: Нефть Brent подорожала до 110 долларов из-за рисков для судоходства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть в среду выросли, восстановившись после потерь предыдущей сессии из-за сохраняющихся угроз судоходству в Ормузском проливе.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% и составила 110,19 долларов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,2% – до 98,97 долларов за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Отмечается, что трейдеры сопоставили возобновившиеся угрозы судоходству через Ормузский пролив и атаки на Саудовскую Аравию с восстановлением экспорта нефти с Ближнего Востока. По данным аналитической компании Kpler, на прошлой неделе объемы поставок через пролив и альтернативные экспортные маршруты превысили довоенный средний показатель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мировые цены на нефть выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти марки Brent превысила 110 долларов. В субботу вице-премьер России Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    22 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Нефтепродукты на Сахалине загрязнили восемь километров береговой линии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выброс нефтепродуктов в Томаринском районе Сахалинской области загрязнил более восьми километров береговой линии, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

    «По результатам осмотра территории специалисты установили, что загрязнение затронуло более 8 км береговой линии. Работы по очистке побережья продолжаются, задействованы необходимые силы и средства», – цитирует Лимаренко ТАСС.

    Он добавил, что 23 октября специалисты Росприроднадзора обследуют территорию и возьмут пробы нефтепродуктов. Это позволит установить причины инцидента и определить виновников загрязнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья. Летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел региона. В прошлом году разлив произошел при перекачке из танкера на Сахалине.

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    21 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

    Венгерская MOL подписала договор о выкупе доли России в сербской NIS

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский концерн MOL подписал соглашение о выкупе российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали.

    Мали заявил, что венгерский концерн MOL заключил договор о приобретении российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает ТАСС.

    «На государственном уровне мы также заключили акционерное соглашение с венгерской стороной. Осталось лишь получить необходимые одобрения от соответствующих антимонопольных органов», – заявил Мали.

    Белград также подписал с венгерскими партнерами письменное соглашение, согласно которому доля Сербии в предприятии увеличится с 30% до 35%. Мали выразил надежду на очень быстрое завершение формальных процедур по закрытию сделки.

    По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

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    22 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Стоимость нефти марки Brent превысила 112 долларов за баррель впервые с мая

    Мировые цены на нефть марок Brent и WTI выросли в ходе торгов почти на 3%

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на сырье продемонстрировали рост в пределах 3%, при этом стоимость фьючерсов на марку Brent впервые с 18 мая поднялась выше 112 долларов за баррель.

    По состоянию на 10:45 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,94% и достигла 112,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что этот показатель превысил отметку 112 долларов впервые с 18 мая.

    Одновременно с этим декабрьские фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 2,69% и составили 99,76 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов.

    Во вторник мировые цены на сырье выросли на фоне рисков на Ближнем Востоке.

    В понедельник котировки марки Brent также преодолели отметку 110 долларов.

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    23 октября 2026, 06:04 • Новости дня
    У побережья ОАЭ произошел разлив нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, сообщили в министерстве по вопросам изменения климата и охраны окружающей среды ОАЭ.

    Все пляжи и прибрежные зоны в Умм-эль-Кайвайне закрыты, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Специалисты оценивают ситуацию и определяют меры для обеспечения безопасности и защиты морской среды. Точное количество разлившейся нефти пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду нефтеналивной танкер AL DASMA подвергся атаке в Ормузском проливе с последующим пожаром на судне. Во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве на морской мине в южной части Ормузского пролива супертанкера с грузом более 2 млн баррелей нефти. КСИР заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 и возгорании двух нефтяных танкеров из-за подрыва на минах в Ормузском проливе.

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    22 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Неизвестные перекрыли нефтепровод в Ливии

    NOC: Группа лиц перекрыла нефтепровод у завода в ливийском Эз-Завии

    Tекст: Мария Иванова

    В Ливии неизвестные лица перекрыли нефтепровод на западе страны, что может привести к снижению добычи нефти, сообщила Национальная нефтяная корпорация (NOC).

    Группа лиц закрыла запорный клапан на конечном участке трубопровода рядом с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии, передает ТАСС.

    В NOC отметили, что клапан закрыли «без ведома или предварительного согласования с компетентными техническими и эксплуатационными службами». Трубопровод используется для транспортировки нефти с месторождений Хамада и Тахара.

    Корпорация предупредила, что инцидент негативно отразится на показателях добычи, стабильности нефтяных операций и доходах. NOC призвала компетентные органы вмешаться для возобновления работы объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Ливии возникли перебои с прокачкой нефти к морским портам.

    В середине сентября конфликт с охраной нефтяных объектов привел к остановке нефтедобычи в стране.

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    22 октября 2026, 12:08 • Новости дня
    В Турции сочли новый энергокризис в семь раз масштабнее кризиса 2022 года

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что нынешний энергетический кризис, вызванный ситуацией в Ормузском проливе, в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов 2022 года.

    «Нынешний энергокризис является одним из, возможно, крупнейших. Он в семь раз масштабнее перебоев в поставках энергоресурсов, произошедших в 2022 году. Надеемся, что нынешний кризис продлится недолго, так как он уже вызвал проблемы в глобальной экономике», – заявил Шимшек на Веронском экономическом форуме, передает РИА «Новости».

    Министр добавил, что Анкара прилагает посреднические усилия, в том числе между Россией и Украиной. По его словам, Турция заинтересована в процветании, а не в разрушительных процессах в экономике.

    Из-за конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Этот маршрут является ключевым для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок, его блокировка привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Иран заявил об отходе кораблей ВМС США от Ормузского пролива.

    В субботу власти исламской республики передали Вашингтону семилетний план по разблокировке маршрута.

    В начале месяца Тегеран назвал условием открытия пролива уступки со стороны США.

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    23 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Пляж в Шардже в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти с морского танкера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти эмирата Шарджа в ОАЭ приняли решение временно закрыть пляж Аль-Хамрия в связи с приближением нефтяного пятна, образовавшегося в результате утечки.

    «Пляж Аль-Хамрия в Шардже временно закрыт в качестве меры предосторожности из-за приближения нефтяного пятна, вызванного утечкой с одного из морских танкеров», – говорится в сообщении правительства эмирата, которое приводит РИА «Новости» со ссылкой на местное управление телерадиовещания.

    Специализированные группы и профильные ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности побережья и предотвращения загрязнений. Ранее появлялись сообщения о запахе бензина в различных частях страны.

    Власти призвали рыбаков и отдыхающих на море строго соблюдать указания компетентных органов для обеспечения общественной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн.

    В марте ряд операций по погрузке нефти в порту Фуджейры приостановили из-за пожара после атаки беспилотников.

    В прошлом году власти страны закрыли несколько пляжей после очередного разлива нефти.

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    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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