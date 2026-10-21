Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
На Сахалине очистили три километра загрязненного нефтепродуктами побережья
В Сахалинской области от нефтепродуктов очистили три километра побережья
На побережье Томаринского района Сахалина удалось убрать от нефтепродуктов участок протяженностью три километра в районе села Пензенское, сообщили в администрации муниципального образования.
«Уборка была произведена на трехкилометровом отрезке побережья в районе села Пензенское. Осталось очистить от нефтепродуктов еще два участка, протяженность которых пока не определена. Полную площадь загрязнения территории указать пока не можем», – рассказала представитель пресс-службы администрации РИА «Новости».
Работа по очистке побережья началась в понедельник. Угроза для жителей близлежащих населенных пунктов отсутствует. В акватории Татарского пролива нефтяные пятна не обнаружены, а источник выброса выясняют специалисты управления Росприроднадзора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом нефтепродукты выбросило к берегу нескольких сел Сахалина. В прошлом году на Сахалине при перекачке из танкера произошел разлив нефтепродуктов.