Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики Японии

МИД Китая ответил на протест Японии из-за визита китайского бизнеса на Курилы

Tекст: Мария Иванова

Власти Китая выступают за отстаивание итогов победы во Второй мировой войне на фоне недовольства Токио визитом китайских предпринимателей на Курилы, передает РИА «Новости».

«Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы во Всемирной антифашистской войне», – заявила Мао Нин, отвечая на просьбу оценить слова главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о неприемлемости деятельности третьих стран на Курильских островах.

Дипломат отметила, что делегация из провинции Хэйлунцзян находилась в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. При этом она отказалась комментировать коммерческую деятельность частных предприятий во время поездки.

Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что китайские бизнесмены впервые посетили остров Итуруп для обсуждения потенциального сотрудничества в рыбной отрасли и туризме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Устав ООН помешал планам Японии на Курильские острова.

Летом японские власти пообещали дать ответ на визит российского руководства на Итуруп.

Китай призвал Токио соблюдать послевоенный порядок в отношении Курил.