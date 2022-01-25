Китай добился первых успехов в дрессировке Литвы

Литва наконец осознала всю глубину проблем, в которые ее ввергла ссора с Китаем. «Да, название представительства Тайваня является ошибкой», заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите. Что привело литовское руководство к таким выводам, какими методами Китай принуждает Литву к раскаянию - и почему не все литовские властные структуры готовы признать ошибку?

Напомним, минувшей осенью власти Литвы разрешили открыть в Вильнюсе нечто, что было названо как официальное представительство Тайваня. Китай, как известно, рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию, и в открытии представительства видит поддержку тайваньского сепаратизма. Китайские политологи считают, что действиями Литвы по тайваньскому вопросу руководят Соединенные Штаты. «До изменения китайско-американских отношений китайско-литовские отношения сохраняли стабильное развитие. Поскольку же Соединенные Штаты начали политику сдерживания и подавления в отношении Китая, то и политика Литвы в отношении КНР также постепенно изменилась», – пишет китайское информационное агентство «Синьхуа».

Ответом Пекина на появление в Литве тайваньского представительства стало исчезновение этой прибалтийской республики из китайских таможенных систем. Эта ситуация затянулась недели на две – а 7 декабря глава Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс сообщил: «С утра название Литвы появилось в таможенных системах Китая, наши компании уже могут заполнять декларации. Кто помог? Я думаю, что толчок дали гласность и внимание со стороны Еврокомиссии».

Ответить на вопрос о том, надолго ли прибалтийская республика вернулась в таможенные системы КНР, Янулявичюс не смог. У внешних наблюдателей сложилось впечатление, что Вильнюсу преподнесли показательный «урок», а потом временно ослабили хватку, чтобы посмотреть – готова ли Литва «перевоспитаться».

Однако и Тайвань стремится поощрить своего новоявленного союзника – в тот же день 7 декабря стало известно, что остров открыл для литовских производителей свой рынок зерна. В свою очередь, литовские правящие политики своими заявлениями дали понять, что отказываться от представительства Тайваня в Вильнюсе они не собираются.

Также президент Литвы Гитанас Науседа, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене демонстративно заявили, что не планируют посещать Олимпийские игры в Китае. И продолжение «урока» не замедлило последовать.

Вскоре появились данные о том, что правительство Китая выставило требование об отказе от сотрудничества с Литвой немецкой компании Continental. Это один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. У компании есть предприятия в Литве, где производятся контроллеры для дверей и сидений. Сотрудник МИДа Китая в беседе с журналистом агентства Reuters информацию о давлении на Continental подтверждать не стал, но многозначительно добавил: «Я слышал, что многие китайские компании больше не считают Литву надежным партнером. Литва должна посмотреть на себя, чтобы понять причину, по которой литовские компании сталкиваются с трудностями в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем».

Всего же, по оценкам литовской Конфедерации промышленников, трудности появились у полусотни состоящих в ее рядах компаний, ведущих дела с Китаем. Замглавы литовского МИДа Мантас Адоменас сообщил, что, по его сведениям, Китай пригрозил транснациональным корпорациям закрыть рынок для их продукции, если они не разорвут связи с Литвой.

Отметим, что объем прямой торговли Литвы с Китаем не очень значителен. Но в этом прибалтийском государстве базируются некоторые производители товаров для транснациональных корпораций, продающих их в КНР. «Китай направляет транснациональным корпорациям сообщения о том, что если они будут использовать комплектующие и материалы из Литвы, то больше не смогут продавать товары на китайском рынке», – пояснил Адоменас.

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По словам Мантаса Адоменаса, некоторые европейские компании уже расторгли контракты с литовскими поставщиками. «Теперь МИД Литвы жалуется, что КНР угрожает закрыть доступ к китайскому рынку любым иностранным компаниям, которые сотрудничают с Литвой. Инвестиции в Литву, закупка комплектующих в Литве – это все запрет на вход в КНР. Для Вильнюса эта мера будет пострашнее запрета литовского импорта», – отмечает политолог Александр Носович.

У литовского бизнеса начались проблемы не только с экспортом в Китай, но и с импортом из этой страны. В СМИ обратился литовский предприниматель, который не захотел назвать свое имя и название своей компании – поскольку, по его словам, боится усугубить сложившуюся ситуацию. Предприниматель занимается автомобильным бизнесом и более 20 лет импортирует товары из Китая. И вот он узнал, что не получит заказанные товары.

В год эта компания импортирует 100 контейнеров, сейчас были заказаны два. «Надо начинать говорить о весеннем сезоне. Вчера мы как раз оплатили депозит – 10 000 долларов за один контейнер. За второй планировали перевести деньги позже. Но тут поступила информация: “После проверки, проведенной с логистической компанией, мы не можем завершить заполнение таможенной декларации. Мы не можем сейчас выслать товары в Литву, проинформируем, когда ситуация улучшится”.

Это значит, что в системе есть помехи. Может Литва отмечена красным цветом. Поставщик даже не предлагал иных вариантов, только сообщил, чтобы мы забрали предоплату», – жалуется литовский аноним.

Глава Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс сообшил, что это не единичный случай – и что вал проблем нарастает. «Есть внутренние сигналы, что китайские банки реже финансируют китайские компании (сотрудничающие с Литвой – прим. ВЗГЛЯД). Или не хотят переводить деньги в Литву – говорят, туда не будем переводить. Литва то есть в таможенной системе, то ее там нет. Или она там есть, но литовские товары задекларировать в Китае не удается», – подытожил Радвилавичюс.

Затем Германо-балтийская торгово-промышленная палата обратилась к правительству Литвы с письмом. В нем содержится предупреждение, что из-за ограничений, наложенных на Литву Китаем, немецким инвесторам, возможно, придется закрыть свои заводы в этой прибалтийской республике. «Недавние события, которые привели к ухудшению экономических отношений между Литвой и Китаем, вызывают у нас большую озабоченность», – говорится в письме. Там поясняется, что с самыми большими проблемами сталкиваются немецкие компании, имеющие филиалы в Литве и занимающиеся производством торфа, лазерами, автозапчастями и т. д. Утверждается, что им уже невозможно получать необходимые детали для производства из Китая, а также экспортировать готовую продукцию в Китай.

В связи со всеми этими новостями литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте смогла только пообещать, что ее ведомство будет поддерживать постоянный контакт с немецкими инвесторами. «Наша главная цель – чтобы Литва сохранила свое место в этих цепочках поставок, будь то электронные компоненты, или мебель, или металл. Нам абсолютно необходима поддержка ЕС. Сегодня Литва, завтра может быть любая другая страна», – сказала Армонайте. Министр пообещала подготовить меры поддержки литовского бизнеса, страдающего от санкций Китая.

Глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис (и он же – руководитель правящего в стране «Союза отечества – Христианских демократов Литвы») пригрозил, что Вильнюс пожалуется на Китай во Всемирную торговую организацию и, возможно, оформит на него впоследствии судебный иск. По мнению Ландсбергиса, в этом споре Литва может рассчитывать на поддержку всего ЕС. Он добавил, что власти Литвы не собираются закрывать представительство Тайваня в Вильнюсе. «Нет, правительство не планировало отступления», – заверил Ландсбергис. Он обвинил Китай в том, что тот «решил принять необъявленные и, вероятно, незаконные меры против Литвы и Евросоюза».

Министр призвал к «открытию новых рынков, новых партнеров, укреплению старых партнерских отношений, с теми же США, стратегическая поддержка которых жизненно необходима». А глава комиссии Сейма Литвы по связям с Тайванем Матас Малдейкис истерически предупредил, что если Вильнюс, а вслед и весь Евросоюз сдадутся под давлением Пекина, то «это будет означать, что за два месяца Китай может свергнуть страну ЕС и НАТО, не прилагая особых усилий».

По мнению Малдейкиса, если Евросоюз останется сторонним наблюдателем в противостоянии Вильнюса и Пекина, то наступит «мир, где правила устанавливаются Китаем и Россией». Как предупредил политик, «Литве в таком мире не выжить».

В связи с этим Александр Носович отмечает, что это в первый раз, когда литовские власти публично ставят под вопрос существование Литвы в будущем. Политолог считает: «Разгадка крика, прорвавшегося из глубин политического бессознательного, на мой взгляд, довольно проста. Еще в прошлом году были признаки того, что Брюссель и крупнейшие страны-члены ЕС в неформальных беседах посылают литовцев с их "крестовым походом" против Китая в известное место и рекомендуют заткнуться и угомониться. Поддерживать Литву в борьбе с Поднебесной делом в ЕС никто не собирается – в лучшем случае ограничиваются устными выражениями солидарности». И действительно, министр иностранных дел соседней Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила о неизменной поддержке Таллином принципа «единого Китая» и попросила ускорить подписание эстонско-китайского соглашения о поставках в «Поднебесную» молочной и рыбной продукции. Беседа состоялась по инициативе эстонской стороны.

В это же самое время Литва подсчитывает убытки. Подсчитано, что экспорт из Литвы в Китай в декабре 2021 сократился по отношению к декабрю 2020 на 91,4%. В денежном выражении: 3,8 млн евро по сравнению с 42,8 млн евро годом ранее. Литовцы поставляли в Китай медно-цинковые сплавы, продукты деревообработки, лазеры, диагностические реагенты – но теперь этому практически пришел конец. И что самое забавное, китайский экспорт в Литву вырос в том же декабре на 27,1%.

Ознакомившись с этими цифрами, председатель оппозиционной Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте предложила спровадить Габриэлюса Ландсбергиса (главного апологета «войны» с Китаем) в отставку, а представительство Тайваня в Вильнюсе как-нибудь переименовать – может, после этого Пекин сменит гнев на милость. «Мы должны стремиться к миру, безопасности и стабильности. Но во внешней политике консерваторы создают все новые фронты борьбы, как если бы они были партией войн, кризисов и конфликтов. И пока на всех фронтах проигрывают, потому что не удалось сплотить союзников. Поэтому необходимо приложить все усилия для исправления допущенных ошибок», – считает Блинкявичюте.

Президент же Литвы Гитанас Науседа, стремясь дистанцироваться от оскандалившегося правительства, во всеуслышание заявил, что никто с ним не советовался насчет этого названия злосчастного тайваньского представительства – стало быть, он и не виноват. Более того - в администрации литовского президента теперь прямо заявляют, что считают историю с представительством Тайваня ошибкой!

«Да, название представительства Тайваня является ошибкой», - заявила 25 января главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. Однако отменять это решение в руководстве Литвы пока не намерены. «Мы должны смотреть вперед, планировать, как Литве избежать экономических последствий, вызванных этим названием, и именно в этом направлении президент и готов продолжать работу», заявляет Скайсгирите.