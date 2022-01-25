Китай добился первых успехов в дрессировке Литвы

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25 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
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Украина лжет Германии насчет «Северного потока – 2»

Украина указала Германии на ее ошибку в отношении российского газопровода Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Украина уличила Германию в ошибке насчет «Северного потока – 2». Если этот российский газопровод будет запущен в эксплуатацию, то цены на газ вырастут, пугает Германию глава оператора украинской трубы Сергей Макогон – и даже приводит аргументы в пользу такого вывода. Откуда такая логика и в чем ее слабость? Подробности...
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Планы НАТО по захвату Калининграда ставят под удар Прибалтику

По мнению экспертов, калининградский анклав России остается костью в горле для НАТО Виталий Невар/ТАСС
В последние годы НАТО не раз заявляло о том, что у него есть планы захвата Калининграда. В эти выходные в западных СМИ вновь появилась публикация, посвященная этому региону РФ: в ней аналитик США возлагает обязанность по нейтрализации анклава в случае военного конфликта на Польшу и Литву. Чем опасен Калининград для НАТО и как Россия сможет защитить этот окруженный Североатлантическим блоком регион? Подробности...
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Как Сталин исправлял кровавые ошибки 1941-го

Роль Сталина, как полководца, до сих пор вызывает споры Евгений Халдей/РИА Новости
Восемьдесят лет назад, в начале 1942 года, верховное советское командование выпустило ряд очень примечательных документов. Подписанные Сталиным приказы, по сути, прямо признают провалы, допущенные военным руководством СССР – в том числе лично вождем – при подготовке к войне. О чем идет речь и как Сталин пытался исправить свои ошибки? Подробности...
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Зачем американцы срочно бегут из Киева

Американские дипломаты покидают Киев, но далеко не все последовали за ними Benoit Durand/Hans Lucas/Reuters
«Военные действия России могут начаться в любой момент». Такими словами Госдеп США официально объясняет начало эвакуации своих дипломатов из Киева. Это решение обескуражило, как ни парадоксально, не только Европу, но даже украинское руководство. Но если никакой опасности для западных дипломатов в Киеве в реальности нет, чем же на самом деле вызвана эвакуация? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Байден предостерег Зеленского от нападения на Донбасс

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сценарий срыва российско-американских переговоров очевиден – Украина организует попытку блицкрига в Донбассе, Россия в ответ вводит туда войска для защиты мирных жителей и своих граждан, мир трактует это как вторжение на Украину. Подробности...

Советский Союз угробил Суслов

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Поздний СССР для того, чтобы выжить, должен был решить одну важнейшую задачу – преодолеть мертвящую комсомольскую систему и выиграть битву за умы молодого поколения. А вместо этого комсомольцы гоняли молодежь за длинные волосы. Подробности...
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Что будет с деньгами в условиях жесткого конфликта России и Запада

Дмитрий Голубовский
Дмитрий Голубовский, аналитик Калита-Финанс
В условиях кризиса финансовой логистики, который может быть спровоцирован в случае введения жестких санкций США и ЕС в рамках эскалации политического конфликта между Россией и Западом, важно понимать, как сохранить свои деньги. Подробности...
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Китай добился первых успехов в дрессировке Литвы

    Европейские компании под давлением Китая все больше боятся иметь дело с Литвой
    		   25 января 2022, 18:35
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Андрей Винников

    Литва наконец осознала всю глубину проблем, в которые ее ввергла ссора с Китаем. «Да, название представительства Тайваня является ошибкой», заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите. Что привело литовское руководство к таким выводам, какими методами Китай принуждает Литву к раскаянию - и почему не все литовские властные структуры готовы признать ошибку?

    Напомним, минувшей осенью власти Литвы разрешили открыть в Вильнюсе нечто, что было названо как официальное представительство Тайваня. Китай, как известно, рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию, и в открытии представительства видит поддержку тайваньского сепаратизма. Китайские политологи считают, что действиями Литвы по тайваньскому вопросу руководят Соединенные Штаты. «До изменения китайско-американских отношений китайско-литовские отношения сохраняли стабильное развитие. Поскольку же Соединенные Штаты начали политику сдерживания и подавления в отношении Китая, то и политика Литвы в отношении КНР также постепенно изменилась», – пишет китайское информационное агентство «Синьхуа».

    Ответом Пекина на появление в Литве тайваньского представительства стало исчезновение этой прибалтийской республики из китайских таможенных систем. Эта ситуация затянулась недели на две – а 7 декабря глава Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс сообщил: «С утра название Литвы появилось в таможенных системах Китая, наши компании уже могут заполнять декларации. Кто помог? Я думаю, что толчок дали гласность и внимание со стороны Еврокомиссии».

    Ответить на вопрос о том, надолго ли прибалтийская республика вернулась в таможенные системы КНР, Янулявичюс не смог. У внешних наблюдателей сложилось впечатление, что Вильнюсу преподнесли показательный «урок», а потом временно ослабили хватку, чтобы посмотреть – готова ли Литва «перевоспитаться».

    Однако и Тайвань стремится поощрить своего новоявленного союзника – в тот же день 7 декабря стало известно, что остров открыл для литовских производителей свой рынок зерна. В свою очередь, литовские правящие политики своими заявлениями дали понять, что отказываться от представительства Тайваня в Вильнюсе они не собираются.

    Также президент Литвы Гитанас Науседа, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене демонстративно заявили, что не планируют посещать Олимпийские игры в Китае.  И продолжение «урока» не замедлило последовать.

    Вскоре появились данные о том, что правительство Китая выставило требование об отказе от сотрудничества с Литвой немецкой компании Continental. Это один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. У компании есть предприятия в Литве, где производятся контроллеры для дверей и сидений. Сотрудник МИДа Китая в беседе с журналистом агентства Reuters информацию о давлении на Continental подтверждать не стал, но многозначительно добавил: «Я слышал, что многие китайские компании больше не считают Литву надежным партнером. Литва должна посмотреть на себя, чтобы понять причину, по которой литовские компании сталкиваются с трудностями в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем».

    Всего же, по оценкам литовской Конфедерации промышленников, трудности появились у полусотни состоящих в ее рядах компаний, ведущих дела с Китаем. Замглавы литовского МИДа Мантас Адоменас сообщил, что, по его сведениям, Китай пригрозил транснациональным корпорациям закрыть рынок для их продукции, если они не разорвут связи с Литвой.

    Отметим, что объем прямой торговли Литвы с Китаем не очень значителен. Но в этом прибалтийском государстве базируются некоторые производители товаров для транснациональных корпораций, продающих их в КНР. «Китай направляет транснациональным корпорациям сообщения о том, что если они будут использовать комплектующие и материалы из Литвы, то больше не смогут продавать товары на китайском рынке», – пояснил Адоменас.

    По словам Мантаса Адоменаса, некоторые европейские компании уже расторгли контракты с литовскими поставщиками. «Теперь МИД Литвы жалуется, что КНР угрожает закрыть доступ к китайскому рынку любым иностранным компаниям, которые сотрудничают с Литвой. Инвестиции в Литву, закупка комплектующих в Литве – это все запрет на вход в КНР. Для Вильнюса эта мера будет пострашнее запрета литовского импорта», – отмечает политолог Александр Носович.

    У литовского бизнеса начались проблемы не только с экспортом в Китай, но и с импортом из этой страны. В СМИ обратился литовский предприниматель, который не захотел назвать свое имя и название своей компании – поскольку, по его словам, боится усугубить сложившуюся ситуацию. Предприниматель занимается автомобильным бизнесом и более 20 лет импортирует товары из Китая. И вот он узнал, что не получит заказанные товары.

    В год эта компания импортирует 100 контейнеров, сейчас были заказаны два. «Надо начинать говорить о весеннем сезоне. Вчера мы как раз оплатили депозит – 10 000 долларов за один контейнер. За второй планировали перевести деньги позже. Но тут поступила информация: “После проверки, проведенной с логистической компанией, мы не можем завершить заполнение таможенной декларации. Мы не можем сейчас выслать товары в Литву, проинформируем, когда ситуация улучшится”.

    Это значит, что в системе есть помехи. Может Литва отмечена красным цветом. Поставщик даже не предлагал иных вариантов, только сообщил, чтобы мы забрали предоплату», – жалуется литовский аноним.

    Глава Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс сообшил, что это не единичный случай – и что вал проблем нарастает. «Есть внутренние сигналы, что китайские банки реже финансируют китайские компании (сотрудничающие с Литвой – прим. ВЗГЛЯД). Или не хотят переводить деньги в Литву – говорят, туда не будем переводить. Литва то есть в таможенной системе, то ее там нет. Или она там есть, но литовские товары задекларировать в Китае не удается», – подытожил Радвилавичюс.

    Затем Германо-балтийская торгово-промышленная палата обратилась к правительству Литвы с письмом. В нем содержится предупреждение, что из-за ограничений, наложенных на Литву Китаем, немецким инвесторам, возможно, придется закрыть свои заводы в этой прибалтийской республике. «Недавние события, которые привели к ухудшению экономических отношений между Литвой и Китаем, вызывают у нас большую озабоченность», – говорится в письме. Там поясняется, что с самыми большими проблемами сталкиваются немецкие компании, имеющие филиалы в Литве и занимающиеся производством торфа, лазерами, автозапчастями и т. д. Утверждается, что им уже невозможно получать необходимые детали для производства из Китая, а также экспортировать готовую продукцию в Китай.

    В связи со всеми этими новостями литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте смогла только пообещать, что ее ведомство будет поддерживать постоянный контакт с немецкими инвесторами. «Наша главная цель – чтобы Литва сохранила свое место в этих цепочках поставок, будь то электронные компоненты, или мебель, или металл. Нам абсолютно необходима поддержка ЕС. Сегодня Литва, завтра может быть любая другая страна», – сказала Армонайте. Министр пообещала подготовить меры поддержки литовского бизнеса, страдающего от санкций Китая.

    Глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис (и он же – руководитель правящего в стране «Союза отечества – Христианских демократов Литвы») пригрозил, что Вильнюс пожалуется на Китай во Всемирную торговую организацию и, возможно, оформит на него впоследствии судебный иск. По мнению Ландсбергиса, в этом споре Литва может рассчитывать на поддержку всего ЕС. Он добавил, что власти Литвы не собираются закрывать представительство Тайваня в Вильнюсе. «Нет, правительство не планировало отступления», – заверил Ландсбергис. Он обвинил Китай в том, что тот «решил принять необъявленные и, вероятно, незаконные меры против Литвы и Евросоюза».

    Министр призвал к «открытию новых рынков, новых партнеров, укреплению старых партнерских отношений, с теми же США, стратегическая поддержка которых жизненно необходима». А глава комиссии Сейма Литвы по связям с Тайванем Матас Малдейкис истерически предупредил, что если Вильнюс, а вслед и весь Евросоюз сдадутся под давлением Пекина, то «это будет означать, что за два месяца Китай может свергнуть страну ЕС и НАТО, не прилагая особых усилий».

    По мнению Малдейкиса, если Евросоюз останется сторонним наблюдателем в противостоянии Вильнюса и Пекина, то наступит «мир, где правила устанавливаются Китаем и Россией». Как предупредил политик, «Литве в таком мире не выжить».

    В связи с этим Александр Носович отмечает, что это в первый раз, когда литовские власти публично ставят под вопрос существование Литвы в будущем. Политолог считает: «Разгадка крика, прорвавшегося из глубин политического бессознательного, на мой взгляд, довольно проста. Еще в прошлом году были признаки того, что Брюссель и крупнейшие страны-члены ЕС в неформальных беседах посылают литовцев с их "крестовым походом" против Китая в известное место и рекомендуют заткнуться и угомониться. Поддерживать Литву в борьбе с Поднебесной делом в ЕС никто не собирается – в лучшем случае ограничиваются устными выражениями солидарности». И действительно, министр иностранных дел соседней Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила о неизменной поддержке Таллином принципа «единого Китая» и попросила ускорить подписание эстонско-китайского соглашения о поставках в «Поднебесную» молочной и рыбной продукции. Беседа состоялась по инициативе эстонской стороны.

    В это же самое время Литва подсчитывает убытки. Подсчитано, что экспорт из Литвы в Китай в декабре 2021 сократился по отношению к декабрю 2020 на 91,4%. В денежном выражении: 3,8 млн евро по сравнению с 42,8 млн евро годом ранее. Литовцы поставляли в Китай медно-цинковые сплавы, продукты деревообработки, лазеры, диагностические реагенты – но теперь этому практически пришел конец. И что самое забавное, китайский экспорт в Литву вырос в том же декабре на 27,1%.

    Ознакомившись с этими цифрами, председатель оппозиционной Социал-демократической партии Литвы Вилия Блинкявичюте предложила спровадить Габриэлюса Ландсбергиса (главного апологета «войны» с Китаем) в отставку, а представительство Тайваня в Вильнюсе как-нибудь переименовать – может, после этого Пекин сменит гнев на милость. «Мы должны стремиться к миру, безопасности и стабильности. Но во внешней политике консерваторы создают все новые фронты борьбы, как если бы они были партией войн, кризисов и конфликтов. И пока на всех фронтах проигрывают, потому что не удалось сплотить союзников. Поэтому необходимо приложить все усилия для исправления допущенных ошибок», – считает Блинкявичюте.

    Президент же Литвы Гитанас Науседа, стремясь дистанцироваться от оскандалившегося правительства, во всеуслышание заявил, что никто с ним не советовался насчет этого названия злосчастного тайваньского представительства – стало быть, он и не виноват. Более того - в администрации литовского президента теперь прямо заявляют, что считают историю с представительством Тайваня ошибкой! 

    «Да, название представительства Тайваня является ошибкой», - заявила 25 января главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите. Однако отменять это решение в руководстве Литвы пока не намерены. «Мы должны смотреть вперед, планировать, как Литве избежать экономических последствий, вызванных этим названием, и именно в этом направлении президент и готов продолжать работу», заявляет Скайсгирите. 


     
     
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