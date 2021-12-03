Взгляд
3 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
Разделы

Угольные короли ответят за смерть шахтеров

К гибели людей на «Листвяжной» привело следование принципу: чем больше угля, тем выше премия Пресс-служба правительства
Кемеровской области/ТАСС
Датчики метана на «Листвяжной» были сломаны, факты загазованности шахты систематически скрывались. Об этом стало известно на совещании у президента с разбором причин катастрофы, в которой погиб 51 человек. Владимир Путин потребовал создать шахтерам такие условия, чтобы им не приходилось больше рисковать жизнью ради заработка. Как с финансовой точки зрения должна быть выстроена такая система? Подробности...
Перейти в раздел…

Как соратники Ельцина уничтожили КГБ

От КГБ СССР осталась только символика Малышев Николай/ТАСС
Ровно тридцать лет назад ушла в небытие организация, наводившая страх на половину планеты – Комитет государственной безопасности СССР. Почему столь могущественная структура оказалась бессильной против пришедших в 1991 году к власти политиков и как выглядел хаос, наступивший в стране в результате этой реформы? Подробности...
Перейти в раздел…

Как стали легендой советские подлодки проекта 613

С-189 - лодка-музей в Санкт-Петербурге Руслан Шамуков/ТАСС
Ровно семьдесят лет назад, 2 декабря 1951 года, в состав Военно-морского флота СССР вошла самая первая подводная лодка проекта 613. Какое отношение к созданию этого корабля имели немецкие инженеры и какую важнейшую для СССР задачу смогли решить сотни этих подлодок, построенных во времена холодной войны? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай обнулил Литву

Экономические потери от ссоры с Китаем Литва надеется возместить политическими бонусами от Запада Reuters
Литвы для Китая больше не существует. Во всяком случае, в таможенном реестре КНР. В результате Вильнюс потерял возможность продавать свои товары в Поднебесную. Это произошло сразу же после того, как в литовской столице открылось представительство Тайваня. Эксперты говорят, что хотя Литва и получит помощь от ЕС или США, эта компенсация не сравнится с долгосрочными убытками от потери китайского рынка. Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина стала Меккой для нацистов всего мира

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Ультраправые по-прежнему остаются особой опричной кастой, неприкосновенной для украинских законов, а Зеленский заигрывает с этой зигующей публикой, пытаясь заработать ее симпатии. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Люди стали хуже понимать юмор

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Вообще-то потеря чувства юмора – признак отмирания тонких структур головного мозга и упрощения сознания. Можно было бы списать на ковид, но началось раньше. Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев

Как России принудить НАТО к миру

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если сейчас Запад отвергнет российскую инициативу «с порога», предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Клоун ли Борис Джонсон?

Британская империя опять сократилась

Обсуждение: 5 комментариев

Украина требует репараций от Германии

Перейти в раздел…

Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
Подробности...

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
  • Одобряю

  • Не одобряю

  • С безразличием
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
  • Да

  • Нет
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Норвегия решила ограничить передвижения союзников по НАТО около России
    РФПИ объяснил задержку одобрения «Спутника V» в ВОЗ Украина пожаловалась ОБСЕ на «опасность российского вторжения» Норвегия решила ограничить передвижения союзников по НАТО возле России В России подорожали мандарины
    Молдавия призвала вывести военных России из Приднестровья На Украине рассказали о трех направлениях пакета «сдерживания» России США пригрозили ввести пошлины на российские удобрения Погоня со стрельбой за водителем-подростком в Волжском попала на видео
    После драки коммунальщиков в центре Москвы задержаны 11 человек В метро Москвы разняли драку (видео) Франция отказалась от совместного с Британией патрулирования границ В Британии произошел скандал из-за переименования матерей в «постродовых людей»

    стратегическое оружие


    Эксперт оценил угрозу для России от модернизированных атомных бомб США

    «отдали добровольно»


    В США разоблачили «саботаж» Украины в ситуации с Крымом

    солдаты на переводой


    Оставшиеся без еды солдаты ВСУ начали воровать скот у жителей Донбасса

    Видео

    референдум 1991 года


    Украинская независимость построена на тотальном обмане

    экспорт будущего


    Россия обойдется без Украины в поставках водорода в Европу

    товары со скидками


    «Черная пятница» вскрыла необычное поведение россиян и иностранцев

    «Белый лебедь»


    Россия получит ядерное преимущество над НАТО

    ноты Баха


    Наглость украинского посла поможет России

    афганский наркотрафик


    Россия и Китай теснят Британию в Горном Бадахшане

    травма, а не правда


    Алексей Алешковский: Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

    работа гениев


    Игорь Мальцев: Как Beatles писали свои песни

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?

    Китай обнулил Литву

    Экономические потери от ссоры с Китаем Литва надеется возместить политическими бонусами от Запада
    		   3 декабря 2021, 11:02
    Фото: Reuters
    Текст: Андрей Резчиков,
    Ростислав Зубков

    Литвы для Китая больше не существует. Во всяком случае, в таможенном реестре КНР. В результате Вильнюс потерял возможность продавать свои товары в Поднебесную. Это произошло сразу же после того, как в литовской столице открылось представительство Тайваня. Эксперты говорят, что хотя Литва и получит помощь от ЕС или США, эта компенсация не сравнится с долгосрочными убытками от потери китайского рынка.

    В четверг стало известно, что власти КНР исключили Литву из своего таможенного реестра, поэтому литовские экспортеры отныне не смогут оформить свои товары через китайскую таможню, торговые связи обрываются.

    Первыми о проблеме сообщили экспортеры древесины из Литвы – они пожаловались, что их контейнеры с продукцией застряли в порту Шанхая. А президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс признал, что экспортеры «не могут отправить оставшееся количество груза», сообщает RuBaltic.Ru.

    Гендиректор Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс посетовал, что официальные источники в Китае не предупреждали о запрете. «Причин для отказа в ввозе товаров из Литвы много – формальных и неформальных, и мы легко догадываемся, почему это происходит», – отметил он.

    МИД Литвы уже начал консультации с Еврокомиссией по поводу того, последует ли на это реакция на уровне всего Евросоюза.

    Как известно, конфликт между двумя странами возник после того, как в Вильнюсе открылось «Тайбэйское бюро по торговым отношениям». До открытия литовские политики не раз публично обещали, что в названии будет использоваться термин «Тайвань», а не «Тайбэй», как это принято в международной практике, но, судя по всему, в последний момент Вильнюс передумал. Тем не менее МИД Литвы продолжает мимоходом упоминать Тайвань в качестве одной из «стран», хотя Литва ранее признавала этот остров лишь в качестве одной из провинций КНР.

    В результате Пекин отозвал из Вильнюса своего посла, понизив дипотношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах. Масла в огонь подлила и лично глава Тайваня Цай Инвэнь, которая публично пообещала посетить «смелую Литву» после окончания пандемии. Ранее лидеры Тайваня никогда не посещали страны ЕС с официальными визитами.

    На этом фоне несколько депутатов Сейма от оппозиции пришли в среду в китайское посольство, где их принял временный поверенный Чю Байхуа. По информации BNS, один из гостей, бывший премьер-министр Альгирдас Буткявичюс посетовал, что отношения между странами «не такие, как хотелось бы». Даже если есть разногласия по определенным вопросам, странам необходимо общаться, добавил гость. В ответ Чю Байхуа поблагодарил гостей за визит и заверил, что Китай открыт для диалога и готов решать любые проблемы.

    «Исчезновение из таможенного реестра не означает, что Китай отныне вообще не признает Литву как государство.  

    Однако такое решение Пекина делает невозможной прямую торговлю между странами», – пояснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

    Само по себе открытие миссии Тайваня не проблема – такие представительства открыты в десятках стран, вопрос в том, как этот процесс был оформлен, полагает эксперт. «Представительство Тайваня не может называться «представительством Тайваня». Обычно в его названии фигурирует название столицы острова – города Тайбэй. В Москве, например, оно называется Московско-Тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству. По такому же принципу Тайвань участвует в Олимпиадах. Пекин разрешает участие этой команды, но настаивает, что это просто команда из города, который является одним из административных центров КНР», – пояснил Кашин. 

    «Представительство Тайваня выполняет практически все функции посольства: от выдачи виз до культурного обмена. Но оно не имеет права называться представительством Тайваня. Литовская дипломатия нарушила эти правила, причем преднамеренно. Это была провокация, на которую не могли не ответить в Пекине. Вот почему там взяли и просто обнулили всю торговлю с Вильнюсом», – пояснил аналитик.

    По оценке Кашина, с финансовой точки зрения Литва пострадает не сильно, потому что ее товарооборот с Поднебесной не превышал несколько сотен миллионов долларов. Более того, возможны способы поставки литовских товаров в КНР через другие страны под иной маркировкой.

    Однако директор Института стран Азии и Африки МГУ профессор Алексей Маслов считает, что Литва теряет огромный рынок. «Перед ней встает главный вопрос – куда вообще может идти ее продукция, кроме как к таким монстрам, как Китай и Индия? Но у Индии при этом нет такого покупательского потенциала. Да, США сейчас выделяют кредит Литве на первый год в 600 миллионов долларов, но так называемые отложенные потери для Вильнюса через три-четыре года будут очень серьезные», – предупреждает он.

    Пекин может пойти еще дальше и начать действовать так, чтобы литовские товары не поступали в Китай даже косвенным образом, то есть через другие прибалтийские республики или страны Евросоюза. «Китайцы будут отслеживать, где производится литовский товар, – допустил эксперт. – Помимо прочего, Пекин служил для Литвы противовесом в тех случаях, когда она вела самостоятельную игру с Брюсселем или даже с Вашингтоном по кредитам или отстаиванию своих позиций. Речь идет о китайских кредитах. Это всегда было для Литвы одной из альтернатив. Но теперь она исчезает».

    «В Вильнюсе знали, что делали, прекрасно понимая, что у него мало прямых связей с Китаем. Зато в рамках новой холодной войны они получат какие-то пряники от американцев. Сама по себе Литва никого особо не интересует. Самоцель этой комбинации – разыграть карту, как гигантская сверхдержава с полуторамиллиардным населением обижает маленькое суверенное государство. Уже прозвучало заявление Европарламента, другие совместные обращения в защиту Литвы – от руководителей комитетов по международным делам парламентов целого ряда государств. А на самом деле вся ситуация была создана самой Литвой по указке США», – подчеркнул Кашин. 

    «Сейчас осталось меньше двух десятков государств, признавших Тайвань как отдельное государство. Литва же – первая страна в современном мире, пообещавшая открыть представительство именно Тайваня, не Тайбэя», – добавляет Маслов. «Для Поднебесной это удар в самую болезненную точку нынешнего политического развития. Она безусловно опасается, что начнется эффект домино, и другие страны возьмут пример с Литвы», – пояснил собеседник.

    Тем временем в российской блогосфере уже появились шуточные призывы «Украине – приготовиться!», авторы которых напоминают, как недавно Киев отобрал у китайцев предприятие «Мотор Сич», так что у Пекина тоже есть за что наказывать и эту бывшую советскую республику.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •