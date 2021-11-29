США подставили Украину под удар Китая

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29 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:45  |  vz.ru
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Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ по новой трубе Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения? Подробности...
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Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Хотя бунт на Памире продолжается уже несколько дней, таджикский спецназ пока выжидает Петр Ковалев/ТАСС
Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России? Подробности...
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«Билет в один конец». Почему шахтеры продолжают погибать

После трагедии в шахте «Листвяжная» Кузбасс погрузился в траур Александр Кряжев/РИА Новостии
Трагедии на шахтах были, есть и будут, пока в горном деле задействован человеческий фактор, считают шахтеры – ветераны Кузбасса. В том числе и с шахты «Листвяжная», куда приехал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД после трагедии, унесшей жизни 51 горняка и спасателя. Подробности...
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Отказ от советского наследия загнал Эстонию в энергетический кризис

В Эстонии биржевые цены на электроэнергию этой осенью установили несколько рекордов REUTERS/Ints Kalnins
Резкий рост цен на электроэнергию наблюдается прямо сейчас в Эстонии. По стране уже разносятся слухи о предстоящих веерных отключениях. А ведь с советского времени энергетика Эстонии была успешна и очень устойчива. Что же произошло и какое отношение к грядущему кризису имеют экологические инициативы Евросоюза? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции. Подробности...

Третья мировая война уже идет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет. Подробности...
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Нет такой цели – просто сказать правду

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости. Подробности...
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Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

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Молдавию отключают за неуплату

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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    США подставили Украину под удар Китая

    Желание угодить США в споре с Китаем обернется для Украины не только потерей денег
    		   29 ноября 2021, 19:45
    Фото: Иван Николаев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов, Елена Лексина

    Китайцы потребовали от Украины более 4,5 миллиарда долларов компенсации в арбитражном суде в Гааге. Киев ранее под давлением США сорвал сделку с китайскими инвесторами по авиастроительному предприятию «Мотор Сич». Как изменятся отношения двух стран на фоне судебной тяжбы и что будет с Украиной, если она ее проиграет?

    Компания Beijing Skyrizon (китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич») через гаагский суд добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов. В ее заявлении отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам» они понесли «значительные убытки как на Украине, так и в Китае».

    «В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе. Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».

    «Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жесткого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия», – заявили в компании.

    Напомним, запорожский «Мотор Сич» занимается производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. Производимые предприятием двигатели устанавливались в том числе на пассажирский самолет Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200, многие модификации вертолетов Ми. Предприятие до сих пор остается жемчужиной не только украинского, но и мирового двигателестроения.

    В конце января 2021 года на Украине ввели санкции против китайских инвесторов предприятия, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.

    Позже под давлением США Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», а в сентябре он заявил, что украинская сторона отказывается от продажи предприятия китайским инвесторам, что и вызвало соответствующую реакцию Пекина. Также в спор между США и Китаем пыталась вклиниться Турция.

    «Будучи знаком с тем, насколько тщательно китайцы составляют договоры, они наверняка предусмотрели в инвестиционном соглашении подобную ситуацию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению политолога, суд продлится долго – в ближайшие год-два он не завершится.

    «Мы прекрасно знаем, что сделка о продаже компании сорвалась из-за давления американцев. В связи с этим я не думаю, что у Украины много шансов выиграть суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму, если она проиграет тяжбу», – считает он.

    «Жаль, что в Киеве не делают выводов из похожих ситуаций. Украина, ставшая фактически инструментом реализации планов США, продается задаром. В реальности она не получает ничего, кроме кредитов, которые нужно выплачивать, и пустых обещаний», – посетовал Погребинский.

    «Устоявшаяся философия украинской власти основана на принципе удаления от Москвы и максимального сближения с Западом, без оглядки на возникающие издержки, – пояснил политолог. – То, что мы теряем рынки и оказались в условиях энергетического кризиса, никого не волнует. Реальной помощи от США нет».

    «Первоначально это рассматривалось как спор хозяйствующих субъектов без какого бы то ни было политического подтекста. Поэтому Beijing Skyrizon до недавнего времени надеялась урегулировать вопрос во внесудебном порядке. Но ситуация изменилась – Пекин почувствовал себя обиженным, например, после вытеснения его крупных инвестиционных компаний из США, а также нефтедобывающих компаний – из Южной Африки. Наступление на китайские интересы и подготовило почву для этого иска», – пояснил газете ВЗГЛЯД директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

    Собеседник напомнил, что Китай инвестировал существенные суммы в «Мотор Сич» – и сделка по сути была остановлена уже после совершения. «Это, конечно, беспрецедентная история. Самое главное, Киев не дал никаких объяснений произошедшего и не предъявил никаких обвинений – в захвате компании, в промышленном шпионаже и чем-нибудь подобном. В итоге Пекин решил по полной отработать ситуацию», – добавил Маслов.

    «Главное в «Мотор Сич» – это не только выпуск моторов, но и технологии, которые, насколько я понимаю, уже перешли КНР в рамках покупки пакета акций. Это создает проблему: сможет ли он в дальнейшем использовать эти технологии?

    Китайцы – мастера осваивать технологии нелицензионно, но страна уже минует период примитивного воровства. Пекин сейчас пытается официально покупать лицензии для улучшение своей репутации на международной арене», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник напомнил, что китайцев интересуют на Украине также заводы гиганта авиапромышленности – предприятия «Антонов», формально государственного. «Китай развивает свое самолетостроение в противовес Boeing и Airbus, ему нужны эти технологии. Плюс его интересуют ракетные двигатели», – отметил специалист.

    В случае выигрыша суда в Гааге, не исключает Маслов, Пекин задействует экономические рычаги давления на Киев, чтобы ускорить выплату присужденной компенсации, так как Китай – по-прежнему главный и очень надежный инвестор для Украины, который вкладывается, например, в ее сельское хозяйство.

    «В случае проигрыша тяжбы в Гааге украинцам, видимо, придется обращаться к Вашингтону, потому что самостоятельно они не вытянут эту сумму, – добавил Маслов. – Но США не выгодно вмешиваться в этот спор. На мой взгляд, самым приемлемым для украинских властей вариантом будет компенсировать истцу потери от срыва сделки по «Мотор Сич» за счет других сфер, например – передать китайцам часть пашен или сельхозугодий», – резюмировал эксперт.

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