США познали китайскую силу

Взгляд
16 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
Разделы

Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

Украина стоит на пороге блэкаута и надеется на помощь России Martin Zabala/Zuma/Global Look Press
В Киеве готовятся к отключениям электричества у населения, когда свет дают по расписанию. Угля накоплено катастрофически мало, и эта проблема тащит вниз всю энергосистему страны. На Украине еще даже не ударили морозы, а вся энергетика уже работает на износ. Искать спасения снова будут у «страны-агрессора», однако на этот раз ответ России может удивить. Подробности...
Перейти в раздел…

Глава Госдепа начинает сходить с ума

У Блинкена есть повод опасаться за свое кресло Jabin Botsford/REUTERS
Кризис на польско-белорусской границе перерастает из гуманитарного в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, Лукашенко обещает ответить «предельно жестко». Со своей стороны глава Госдепа США не только назначил Россию виновником кризиса, но и приписал ей фантастический мотив – «отвлечь внимание от Украины». Что может означать это обвинение? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

Появились первые официальные данные о новой зенитно-ракетной системе С-550 MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
Спустя неделю после заявления Шойгу о существовании С-550, появились первые официальные данные об этой зенитно-ракетной системе. Предполагается, что российская армия получит новинку уже через четыре года. В чем заключаются преимущества ЗРС С-550 и какие зарубежные страны могут получить ее в первую очередь? Подробности...
Перейти в раздел…

США выдумали космическую провокацию против России

Глава НАСА обвинил Россию в создании угрозы для МКС NASA
Пентагон, Госдеп и НАСА обвинили Россию в «безрассудном и опасном» испытании противоспутникового оружия, которым был уничтожен старый советский спутник. Образовавшийся из-за этого космический мусор, по данным Вашингтона, угрожает безопасности МКС. Насколько реальна эта угроза и что стоит за претензиями американцев?  Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Русскому человеку нужны самость и грихастха

Михаил Мошкин
Михаил Мошкин, журналист
Русский человек может пожалеть и марсианского пролетария, и гренадского мужика, и несчастного носителя одного из 154 гендеров. Но для этого надо самим найти то, что немцы называют Selbst. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Религию марксизма заменила психотерапия

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Тот человек шел за электричеством и автобусом, станком и теплым сортиром. А куда идет этот? А он идет «к самому себе». Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Как в Австрии ввели локдаун для невакцинированных

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я сейчас в Вене. Иду на улицу, чтобы осмотреть ковидные разрушения в городе, который Сталин лично запретил обстреливать и бомбить. А заодно острым репортерским глазом приметить несчастных старушек, которых полицейские тащат в автозак. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Армения просит у России военной помощи

Глава Госдепа сходит с ума

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

Перейти в раздел…

В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
Подробности...

Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?
  • Да

  • Нет
Через какое время после прививки от COVID-19 вы готовы пройти ревакцинацию?
  • Через 6 месяцев

  • Через 1 год

  • Не намерен ревакцинироваться

  • Я не вакцинирован
Имеет ли для вас значение этническая принадлежность человека, обвиняемого в резонансном преступлении?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
    Минздрав установил выплаты медработникам за каждого привитого Немецкий депутат объяснил опасность отсрочек по «Северному потоку 2» В России представили видимый даже в тумане пешеходный переход Российских пассажиров хотят полностью сканировать
    Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1100 долларов впервые с конца октября Названа возможная дата назначения нового канцлера Германии В управделами президента ответили на жалобы депутатов на плохое питание В Сочи рассказали о ковидных ограничениях на новогодние праздники
    Врио замгубернатора Владимирской области подозревают в получении взятки В ЕС предложили создать силы быстрого реагирования Диетолог раскрыл опасные подвохи при питании в кафе и столовых В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении своего отца

    обострение на границе


    Азербайджан и Армения прекратили боестолкновения после разговора с Шойгу

    QR-код


    Срок действия сертификатов для перенесших COVID могут увеличить

    «отчасти неприемлем»


    Суд в Германии отклонил иск экологов к трубопроводу «Северный поток – 2»

    Видео

    звонок Меркель


    Почему Лукашенко верит в победу над Евросоюзом

    на пороге блэкаута


    Чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии

    зенитно-ракетная система


    Чем система ПРО С-550 отличается от С-500 «Прометей»

    миграционный кризис


    Глава Госдепа начинает сходить с ума

    «Пистолетом. Кулаком. Головой»


    Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

    миграционный кризис


    Вадим Трухачёв: Лукашенко может чувствовать себя победителем

    майданный режим


    Сергей Миркин: Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

    конфликт на границах


    Олег Хавич: В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

    на ваш взгляд


    У вас есть QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19?

    США познали китайскую силу

    В начале переговоров Си назвал Байдена старым другом. И имел на это право
    		   16 ноября 2021, 22:50
    Фото: Chip Somodevilla/ABACAPRESS/Reuters
    Текст: Станислав Борзяков

    Долгожданные и первые в истории переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином показали, что теперь Америка вынуждена считаться с могуществом китайской державы. Хозяином положения выглядел именно Си, и предполагаемый бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны Вашингтона только подтверждает это.

    Когда Джо Байден только баллотировался в президенты, от него ждали примирения с Китаем, более того, это примирение некоторым казалось почти неизбежным. Если Дональд Трамп был идейным синофобом, то Байден – знакомым партнером и даже другом для многих влиятельных «шишек» в Пекине. Так же, как Трампа пытались выставить «русским агентом», Байдена выставляли китайским.

    Однако инерция американо-китайского конфликта оказалась сильнее. Демократическая партия была бы только рада прекратить торговую войну с КНР, которая велась в пользу в основном республиканских штатов. Однако там не могли отрицать значительного наращивания влияния Поднебесной в Южно-Китайском море, которое китайцы, к ужасу американских союзников в регионе вроде Японии и Южной Кореи, теперь рассматривают чуть ли не как свое внутреннее озеро.

    Кроме того, демократы весьма догматичны в плане идеологии, поэтому Пекину был предложен такой вариант: мы продолжаем вас жестко критиковать за нарушение прав человека (в первую очередь в Гонконге и Синьцзяне) и вводить против вас санкции, но в остальном рассчитываем на нормальный бизнес.

    Китайцы не согласились. И весенние переговоры на Аляске завершились полным провалом – гостям резко не понравилось то, что госсекретарь Энтони Блинкен (самый идеологизированный, почти «отмороженный» кадр в «ближнем круге» Байдена) позволил себе читать нотации представителям китайской сверхдержавы.

    Это ощущение «сверхдержавности» для Китая сейчас – главное препятствие для каких-либо компромиссов. В Пекине всегда крайне жестко реагировали на попытки вмешаться в повестку потенциально сепаратистских регионов (те же Гонконг, Синьцзян, а также Тибет), но словесные эскапады американцев легко пропускали мимо ушей – собака, мол, лает, но караван-то идет.

    Сейчас не так. Сейчас от председателя Си Цзиньпина ждут великих побед, подтверждающих его величие. Технически он уже может оставаться во главе партии после истечения двух пятилетних сроков, но осталось решить вопрос идеологически.

    Пленум КПК только что посвятил лидеру третью в истории партии «великую резолюцию». Первая касалась Мао Цзэдуна – основателя КНР. Вторая – Дэн Сяопина, автора китайского экономического чуда. В чем величие товарища Си, чтобы встать в один ряд с ними?

    Сперва казалось, что это обоснуют построением среднезажиточного общества – именно при Си уровень жизни китайцев заметно вырос. Но для возвеличивания это звучит именно что «средненько», а достижение «общенационального процветания» – это задача, отнесенная к будущему. 

    Остается внешняя политика, тем более что в последние годы китайские газеты акцентируются именно на ней. Товарищ председатель не может уступить требованиям «империалистов», не может позволить того, чтобы его державу унижали – даже в мелочах. Он должен давать жесткий отпор – и побеждать противника, причем не кого-нибудь, а противника достойного. Как минимум японцев, но на самом деле американцев – в Китае каждый знает, что с политической точки зрения это одно и то же.

    Таковы были вводные перед началом переговоров Байдена и Си – первых для президента США в его нынешнем качестве, хотя с момента победы Байдена на выборах прошло уже больше года. Причем, стоит заметить, прошли переговоры не очно, а в формате онлайн-конференции, то есть их нужно сравнивать не с полноценным саммитом, какой был у России и США минувшим летом в Женеве, а с телефонным звонком из одной столицы в другую. 

    Прошло все как бы хорошо, по крайней мере, вежливо. Товарищ Си даже подчеркнул, обращаясь к Байдену, что «очень рад видеть давнего друга». Но почти никакой конкретики, тем не менее, явлено не было, что, с учетом глобального масштаба американо-китайских разногласий, уже не диалог, а профанация диалога.

    Китайцы подчеркнули, что хотят «усиливать коммуникацию и сотрудничество» ради взаимной выгоды и решения проблем, стоящих перед планетой – от климатических до экономических, но требуют равноправного и взаимоуважительного диалога.

    Американцы намекали, что не могут закрывать глаза на «отдельные аспекты» китайской политики. Но Байден, тем не менее, рассчитывает, что договориться как-нибудь удастся и что в следующий раз он с Си переговорит «лицом к лицу», как это бывало, когда они вместе путешествовали по Китаю.

    При этом и те и другие хотят торговать, а объем торговли, определяющий взаимозависимость двух стран, таков, что договариваться точно придется – такими деньгами рисковать не принято. И Байден не рискнул.

    Американская сторона, по сути, воздержалась от дипломатических атак и того «предельно жесткого тона», на котором настаивал Блинкен. Байден даже пообещал, что США не будут пытаться изменить внутриполитическую систему Китая, не признают независимость Тайваня и не станут организовывать альянсы против КНР.

    Эти «подарочки» – так себе в плане ценности. Видоизменить китайский режим американцы не в состоянии. Тайвань они не признавали и прежде, и вероятность этого аналитики рассматривали как крайне низкую. А новенький антикитайский союз AUKUS был создан совсем недавно, ради чего Вашингтон даже разругался с Парижем (то есть китайцам предложено верить, что этот союз последний, новых не будет). 

    Тем не менее, все это звучит как признание силы Пекина и как то самое «уважение», которого требовали китайцы. Особенно если сопоставить сказанное с той «ложкой дегтя», которую американцы готовятся бросить в «бочку меда».

    В нашем случае, напомним, за первым телефонным разговором между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным последовало введение нового пакета санкций против России, причем без явного повода – типа «просто так», чтоб никто не подумал, что Вашингтон готов к примирению с Москвой.

    В случае китайцев к прянику тоже готовили кнут. Но речь идет всего лишь о бойкоте американскими чиновниками зимней Олимпиады в Пекине. О том, что такая мера готовится, написало издание The Washington Post, Белый дом ничего подтверждать не стал, но WP в таких случаях ошибается редко.

    Это могло бы стать болезненным уколом для китайцев, потому что их интерес – показательно побеждать американцев, в том числе и в спорте. Но на сей раз, в отличие от московской Олимпиады 1980 года, бойкот будет сугубо дипломатическим – спортсмены приедут, а дипломаты нет.

    В качестве жеста, призванного показать, что Америка не будет пасовать перед КНР и не откажется от роли ментора, это вообще никуда не годится и никак китайцев не фраппирует. В Белом доме с его стремительно теряющим рейтинг хозяином не рискнули ссориться ни с собственными спортсменами, которых бы это лишило заветных медалей и призовых, ни с их спонсорами (в США нет министерства спорта, как и министерства культуры, но в отрасль заложены огромные деньги).

    Или же – они испугались перспективы очередной ссоры с самим Китаем. По крайней мере, китайская пропаганда подаст это именно так, что станет лыком в строку победительного имиджа председателя Си. И не беда, что от Вашингтона «злодейств» ждали, а он «чижика съел».

    Американо-китайское противостояние, конечно, не закончится. Наоборот – будет только возрастать. Но если считать прошедшие переговоры очередным раундом, он абсолютно точно остался за Китаем. Спортсмен в звездно-полосатых трусах даже не посмел подойти к противнику близко. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •