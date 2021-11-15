Глава Госдепа начинает сходить с ума

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15 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:54  |  vz.ru
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Российские нефтяники перехитрили Америку

США и хотели бы добывать больше нефти, но уже не могут REUTERS/Shannon Stapleton
Резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. А ведь еще несколько лет назад американские нефтяники смогли обрушить мировые цены на нефть, просто наращивая добычу. Почему же сейчас Америка оказалась бессильна? Подробности...
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

По мнению Путиина, остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которой грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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«Пистолетом. Кулаком. Головой». Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

Майор полиции Александр Шехирев. В правом верхнем углу – место, где остановилась фура Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Героем российских соцсетей недавно стал старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехирев: он догнал и остановил на трассе Пермь – Березники вышедшую на встречную полосу фуру с умершим водителем. Спецкор газеты ВЗГЛЯД своими глазами изучил данный участок трассы, поговорил со свидетелями и понял, что героев в этой истории было как минимум двое.  Подробности...
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Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

После военных операций США и их союзников на Ближнем Востоке люди бегут в Европу Виктор Толочко/РИА Новости
Британский МИД заявил об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В ответ на это в Москве напомнили о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. Почему Запад пытается переложить вину за ситуацию с беженцами у границ ЕС на Россию и что на самом деле спровоцировало кризис? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Лукашенко может чувствовать себя победителем

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Попытки обвинить Россию в миграционном кризисе в Европе выглядят как откровенная истерика от бессилия. Понятно, что руководители Польши, для которых русофобия стала навязчивой идеей, склонны обвинять нашу страну во всех своих бедах и неурядицах. Но в Евросоюзе вроде должны сидеть более вменяемые люди. Подробности...
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Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданный режим обстреливает города Донбасса, убивает людей, в том числе и детей. Разовые закупки Украиной угля приведут лишь к увеличению страданий жителей края. Подробности...
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В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Нынешний конфликт на восточных границах Польши является следствием многолетней политики этой страны по поддержке экспансионизма Запада. Но поскольку признать это в Варшаве не могут, то пытаются во всем обвинить Москву. Подробности...
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Глава Госдепа сходит с ума

Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Глава Госдепа начинает сходить с ума

    У Блинкена есть повод опасаться за свое кресло
    		   15 ноября 2021, 22:50
    Фото: Jabin Botsford/REUTERS
    Текст: Игорь Полежаев

    Кризис на польско-белорусской границе перерастает из гуманитарного в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, Лукашенко обещает ответить «предельно жестко». Со своей стороны глава Госдепа США не только назначил Россию виновником кризиса, но и приписал ей фантастический мотив – «отвлечь внимание от Украины». Что может означать это обвинение?

    «Кризис с мигрантами в Белоруссии – это попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной». Такова позиция госсекретаря Энтони Блинкена, подтвержденная официальным заявлением пресс-службы Госдепартамента США. 

    Это не первая и даже не пятая попытка назначить Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Однако есть нюанс: в прежних заявлениях западных стран была пусть ошибочная и извращенная, но все-таки логика.

    В Польше и в пришедшей к ней на помощь «людно и оружно» Великобритании заявляют о том, что Россия имеет решающее влияние на президента Белоруссии. То есть Лукашенко поступит так, как ему прикажут в Кремле, поэтому нужно «давить на Россию всем цивилизованны миром», а она отзовет своего белорусского «цербера».

    В реальности все гораздо сложнее, чего из Варшавы и Лондона не видно, зато видно из РФ. Лукашенко – одна из наиболее трудных сторон переговоров для российской внешней политики, этот человек известен упрямством, непредсказуемыми эскападами и торгами на грани фола. Вот и теперь он грозит ни много ни мало перекрытием поставок газа по ГТС Белоруссии, хотя речь идет о российском газе и о российской по большому счету ГТС (трубопроводы принадлежат Газпрому). Такой сценарий – последнее, что нужно нашей стране, с советских лет ревностно следящей за своим имиджем надежного поставщика энергоресурсов.

    В англо-польской картине мира Россия виновата тем, что не вмешивается в кризис. Но Блинкен говорит о намеренном провоцировании этого кризиса и о мотиве – отвлечении внимания от «значительной и необычной» концентрации сил у границ Украины.

    Это заявление противоречит всему. Оно противоречит объективным интересам России. Оно противоречит официальной позиции ЕС, по которой Лукашенко с помощью мигрантов мстит европейцам за санкции, наложенные на его окружение и целые сектора белорусской экономики. Оно противоречит заявлениям с Украины, где никаких подозрительных перемещений российских войск не фиксируют. Оно противоречит любой логике. Оно противоречит здравому смыслу.

    На поверхности только две версии столь странного поведения Блинкена. По одной из них, глава американской дипломатии сходит с ума на почве антироссийской паранойи. Обычно считается, что страны западных демократий застрахованы от подобных кадровых эксцессов, но прецеденты-то были.

    Чуть больше семидесяти лет назад под окнами Национального военно-морского медицинского центра было найдено тело в пижамных штанах, принадлежащее Джеймсу Форрестолу – первому в истории США главе объединенного министерства обороны, который оставил свой пост всего за два месяца до трагедии. Согласно наиболее популярной версии, отставник повредился рассудком из-за антикоммунистической паранойи.

    То, что Форрестол выбросился из окна с криком «Русские идут!», – журналистский миф. Но «красной угрозы» он действительно страшился и имел проблемы с нервами – в силу переутомления и того, что президент Гарри Трумэн не разделял многих опасений Форрестола, не хотел лишний раз провоцировать СССР и велел провести реформу по радикальному сокращению армии, которую сам Форрестол предпочел бы бросить на «противодействие коммунистической угрозе» по всему миру.

    У нынешнего госсекретаря Энтони Блинкена примерно те же проблемы. Во внешнеполитическом «мозговом центре» президента Джо Байдена он занимает наиболее резкую антироссийскую позицию. При этом нужно понимать, что Блинкен из академической среды – он идеолог, а не дипломат-практик, влияние которого держится на старой дружбе с Байденом лично.

    Другие ключевые функционеры (советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря по политике Виктория Нуланд, спецпредставитель по климату Джон Керри), конечно, не русофилы, но в большей степени реалисты и лишены блинкенского идейного настроя на расширение конфронтации с русскими.

    Внутренняя конкуренция в среде всех этих людей сейчас ужесточается. Во-первых, в вопросах внешней политики Байден считает себя профи и желает оставлять последнее слово за собой, но бывает доступен лишь ограниченный период времени. В таких условиях возрастает значение фигур «второго порядка».

    Во-вторых, период Блинкена для Госдепа – это период бесконечных неудач, среди которых отдельно стоит выделить ужасное по последствиям бегство из Афганистана, крупную ссору с Францией и усугубление конфликта с Китаем. У госсекретаря есть повод опасаться за свое кресло – кто-то из тех, кто дышит в затылок (например, крайне амбициозная Нуланд), может навести Байдена на мысль, что все провалы во внешней политике можно списать на Блинкена и его конфликтность.

    Форрестола, замученного недосыпом и непониманием со стороны Трумэна, именно так из Пентагона и выжили, что окончательно свело с ума человека, входящего в число лучших военных аналитиков за всю историю Америки.

    Блинкен на лучшего в своем роде никак не тянет, что может угнетать его дополнительно. Как бы там ни было, приехав в Польшу и попав там в агрессивно русофобскую среду, он размяк и выдал откровенную глупость про зловещий план России.

    Или – не глупость. Не в том смысле, что у России действительно есть зловещий план, а в том смысле, что зловещий план может быть у США. И Блинкен в таком случае не закапывается в своей паранойе, а действует по общему замыслу Белого дома и с санкции президента.

    Если так, то нет никакой «войны башен» (точнее – не в этом случае) и нет сходящего с ума госсекретаря, а есть подготовка провокации, которая как-то связана с Украиной. Такой провокации, после которой, как полагают в США, Россия может направить на Украину свои войска.

    От такого вряд ли получится «отвлечь» миграционным кризисом. Миграционный кризис лишь лыко в строку Блинкена, который готовит мировое общественное мнение к обострению где-то в районе Донбасса.

    Возможно, Киев хочет передвинуть линию фронта. Возможно, выйти из Минских соглашений, что по факту может означать возобновление полномасштабных боевых действий. Возможно, за этим кроется что-то третье – от намерения ввести против России очередной пакет санкций до размещения крупного военного контингента США в Черном море.

    Но всем было бы проще, если бы оказалось, что Блинкен просто сошел с ума. Или как минимум показал, что вопиющим образом не соответствует занимаемой должности, о чем регулярно пишут американские консервативные СМИ.

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