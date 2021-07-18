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18 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Как побеждали первые русские авианосцы

«Орлица» - один из первых русских авианосцев общественное достояние
Всего лишь сто лет назад Россия была в числе мировых лидеров создания авианесущего флота - в составе Вооруженных сил Российской империи было сразу 11 авианосцев. Какими подвигами отметились летчики ВМФ царской России и почему историки подвергают сомнению дату праздника морских авиаторов, которая отмечается с недавних пор 17 июля? Подробности...
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Американцы признали себя расистами назло китайцам

Китайские коммунисты делают вид, что их ужасает судьба Джорджа Флойда и положение чернокожих в США REUTERS/Jeenah Moon
Госдеп США попросил ООН вылечить Америку от расизма и пригласил в страну международных экспертов для оценки состояния прав чернокожих. Ничего подобного в истории американской дипломатии не было и, как казалось раньше, не может быть в принципе. Но американцы все-таки признали себя расистами и попросили помощи международных «санитаров». Разумеется, с умыслом. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Аваков ушел, чтобы вернуться

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Возможно, Зеленскому уготована роль сакральной жертвы, и спустя какое-то время он даже сядет. А Аваков примет страну такой, какой ему ее оставили, и станет новым диктатором территории Украина. Подробности...
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Мамонов был божьим посланником с важной миссией

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Он был скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду. Подробности...
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Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
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США против антипрививочников

Обсуждение: 4 комментария

Как Китай скупает другие страны

Ушел непотопляемый Аваков

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В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Американцы признали себя расистами назло китайцам

    Китайские коммунисты делают вид, что их ужасает судьба Джорджа Флойда и положение чернокожих в США    18 июля 2021, 13:10
    Фото: REUTERS/Jeenah Moon
    Текст: Станислав Борзяков

    Госдеп США попросил ООН вылечить Америку от расизма и пригласил в страну международных экспертов для оценки состояния прав чернокожих. Ничего подобного в истории американской дипломатии не было и, как казалось раньше, не может быть в принципе. Но американцы все-таки признали себя расистами и попросили помощи международных «санитаров». Разумеется, с умыслом.

    Хотя головной офис ООН находится в Нью-Йорке, приглашение экспертов Организации Объединенных Наций к инспекции Соединенных Штатов – событие беспрецедентное. Бывали времена, когда подобного прямо требовала делегация СССР, клеймя американский расизм и полицейское насилие, а делегация США в ответ критиковала нарушение прав советского человека, начиная с прав евреев и верующих.

    Нынешний Госдепартамент готов пригласить всех. Буквально всех чиновников и консультантов ООН, кто занимается правозащитой, а начало положат два специальных докладчика: по современным формам расизма и по вопросам меньшинств. Их общая цель – помочь Америке побороть внутри себя тот самый «системный расизм», с которым борется движение Black Lives Matter. 

    Ранее в Женеве, европейской столице ООН, было принято решение о создании комиссии для расследования случаев дискриминации чернокожих со стороны полиции. Предшествовавший этому доклад был заказан в связи со смертью Джорджа Флойда, реакцией на которую в США стали массовые протесты, периодически переходящие в погромы.

    Флойд – далеко не первый и вряд ли последний афроамериканец, убитый при задержании. Обстоятельства его смерти значительно более неоднозначные, чем у многих других афроамериканцев, убитых в 1950–1960-е годы, когда расизм в ряде южных штатов считался для полицейских нормой. Но тогда Вашингтон рекомендации ООН игнорировал, а создание такого рода комиссии было бы им заблокировано. Теперь же американцы сами рвутся выслушивать советы и критику того, как они угнетают чернокожих.

    То есть современный американец, в отличие от американца 1960-х, в ответ на указание «у вас там негров линчуют» должен потупить глаза, признать – да, линчуют, но подчеркнуть, что с этой проблемой борются с привлечением международных специалистов.

    «Такие великие нации, как наша, не прячутся от наших недостатков. Они признают их открыто», – говорит госсекретарь США Энтони Блинкен. Когда он развивает свою мысль, становится еще интереснее: 

    «Поступая так, мы не только работаем над установлением стандарта национальных ответов на подобные вызовы, мы также укрепляем нашу демократию и даем новую надежду и мотивацию правозащитникам во всем мире».

    Вот, собственно, и ответ, почему США внезапно изменили свою позицию и признали себя расистской страной через десятилетия после того, как проблема «системного расизма» перестала быть по-настоящему острой.

    Игра «сам дурак», которую в эпоху холодной войны вели между собой советские и американские представители, теперь идет с другим составом участников. Вошедшим в русские анекдоты тезисом про линчевание чернокожих теперь оперируют китайцы.

    «США не должны забывать ни в чем не повинных афроамериканцев, погибших в результате зверской бойни на расовой почве Талсы 100 лет назад», – заявил недавно официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. 

    В Талсе (это в Оклахоме) 30 мая 1921 года действительно случилась трагедия – погром местного чернокожего населения, причем речь идет не о нищете в негритянских гетто, а об экономически состоявшемся сообществе, своего рода «среднем классе», что нетипично для Юга. Тогда погибло порядка 350 человек.

    Китайцев мало интересует история мира за пределами Китая, а права американских чернокожих в реальности волнуют их еще меньше, чем советских граждан в 1960-е годы.

    Упоминание Талсы, критика расизма, воспоминания о Джордже Флойде – все это пропагандистский ответ Компартии Китая на обвинения в нарушении прав уйгуров – мусульманского меньшинства на севере страны, в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе.

    «Ноу-хау» КПК последних лет – «лагеря по перевоспитанию», куда «неблагонадежных» уйгуров помещают на неопределенный срок, заставляют работать и всячески поощряют к отказу от национальной идентичности.

    Пекин называет обвинения в создании таких концлагерей «самой большой ложью века». Но весь мир в курсе, что китайцы сами умеют врать. А по вопросам, касающимся проблем сепаратизма в КНР и отношений ханьцев (китайцев) с этническими меньшинствами, врут принципиально, твердо и последовательно.

    Так, на торжествах по случаю векового юбилея КПК председатель Си Цзиньпин заявил, что китайцы не только не угнетают другие этносы сейчас, но и никогда не делали этого прежде. История, например Тибета, говорит об обратном. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала и о китайско-уйгурском конфликте, и о том, что фактической идеологией китайских коммунистов стала достаточно жесткая форма национализма. Но сейчас речь не об этом, а о том, что уйгурский сепаратизм и хроническое неумение Пекина найти общий язык с этим национальным сообществом – уязвимое звено в китайской государственности, ее «мягкий затылок». 

    По этому «затылку» в байденовском политическом сезоне американцы планируют колотить что есть мочи, используя Синьцзянь как способ давления на КНР.

    Собственное чернокожее население США в этом глобальном информационно-политическом противостоянии – статисты. Госдеп приглашает к себе экспертов ООН для борьбы с «системным расизмом», потому что Пекин категорически отказывается допустить международных наблюдателей в уйгурские «лагеря перевоспитания», заявляя, что в самих США, как указывает движение BLM, до сих пор негров линчуют.

    Стоит признать, всё это умный ход со стороны Байдена и Блинкена. С одной стороны, он призван угодить электорату и активистам Демпартии в самих США. С другой – опрокидывает стол для игры в «сам дурак», к которой успели привыкнуть китайцы.

    С третьей – позорит скептиков, заявлявших, что американская политическая элита упивается мыслями о собственной «исключительности», а потому никогда не признает своих ошибок и преступлений.

    Разумеется, признает. Как только это становится выгодным.

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