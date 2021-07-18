Американцы признали себя расистами назло китайцам

Госдеп США попросил ООН вылечить Америку от расизма и пригласил в страну международных экспертов для оценки состояния прав чернокожих. Ничего подобного в истории американской дипломатии не было и, как казалось раньше, не может быть в принципе. Но американцы все-таки признали себя расистами и попросили помощи международных «санитаров». Разумеется, с умыслом.

Хотя головной офис ООН находится в Нью-Йорке, приглашение экспертов Организации Объединенных Наций к инспекции Соединенных Штатов – событие беспрецедентное. Бывали времена, когда подобного прямо требовала делегация СССР, клеймя американский расизм и полицейское насилие, а делегация США в ответ критиковала нарушение прав советского человека, начиная с прав евреев и верующих.

Нынешний Госдепартамент готов пригласить всех. Буквально всех чиновников и консультантов ООН, кто занимается правозащитой, а начало положат два специальных докладчика: по современным формам расизма и по вопросам меньшинств. Их общая цель – помочь Америке побороть внутри себя тот самый «системный расизм», с которым борется движение Black Lives Matter.

Ранее в Женеве, европейской столице ООН, было принято решение о создании комиссии для расследования случаев дискриминации чернокожих со стороны полиции. Предшествовавший этому доклад был заказан в связи со смертью Джорджа Флойда, реакцией на которую в США стали массовые протесты, периодически переходящие в погромы.

Флойд – далеко не первый и вряд ли последний афроамериканец, убитый при задержании. Обстоятельства его смерти значительно более неоднозначные, чем у многих других афроамериканцев, убитых в 1950–1960-е годы, когда расизм в ряде южных штатов считался для полицейских нормой. Но тогда Вашингтон рекомендации ООН игнорировал, а создание такого рода комиссии было бы им заблокировано. Теперь же американцы сами рвутся выслушивать советы и критику того, как они угнетают чернокожих.

То есть современный американец, в отличие от американца 1960-х, в ответ на указание «у вас там негров линчуют» должен потупить глаза, признать – да, линчуют, но подчеркнуть, что с этой проблемой борются с привлечением международных специалистов.

«Такие великие нации, как наша, не прячутся от наших недостатков. Они признают их открыто», – говорит госсекретарь США Энтони Блинкен. Когда он развивает свою мысль, становится еще интереснее:

«Поступая так, мы не только работаем над установлением стандарта национальных ответов на подобные вызовы, мы также укрепляем нашу демократию и даем новую надежду и мотивацию правозащитникам во всем мире».

Вот, собственно, и ответ, почему США внезапно изменили свою позицию и признали себя расистской страной через десятилетия после того, как проблема «системного расизма» перестала быть по-настоящему острой.

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Игра «сам дурак», которую в эпоху холодной войны вели между собой советские и американские представители, теперь идет с другим составом участников. Вошедшим в русские анекдоты тезисом про линчевание чернокожих теперь оперируют китайцы.

«США не должны забывать ни в чем не повинных афроамериканцев, погибших в результате зверской бойни на расовой почве Талсы 100 лет назад», – заявил недавно официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

В Талсе (это в Оклахоме) 30 мая 1921 года действительно случилась трагедия – погром местного чернокожего населения, причем речь идет не о нищете в негритянских гетто, а об экономически состоявшемся сообществе, своего рода «среднем классе», что нетипично для Юга. Тогда погибло порядка 350 человек.

Китайцев мало интересует история мира за пределами Китая, а права американских чернокожих в реальности волнуют их еще меньше, чем советских граждан в 1960-е годы.

Упоминание Талсы, критика расизма, воспоминания о Джордже Флойде – все это пропагандистский ответ Компартии Китая на обвинения в нарушении прав уйгуров – мусульманского меньшинства на севере страны, в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе.

«Ноу-хау» КПК последних лет – «лагеря по перевоспитанию», куда «неблагонадежных» уйгуров помещают на неопределенный срок, заставляют работать и всячески поощряют к отказу от национальной идентичности.

Пекин называет обвинения в создании таких концлагерей «самой большой ложью века». Но весь мир в курсе, что китайцы сами умеют врать. А по вопросам, касающимся проблем сепаратизма в КНР и отношений ханьцев (китайцев) с этническими меньшинствами, врут принципиально, твердо и последовательно.

Так, на торжествах по случаю векового юбилея КПК председатель Си Цзиньпин заявил, что китайцы не только не угнетают другие этносы сейчас, но и никогда не делали этого прежде. История, например Тибета, говорит об обратном.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала и о китайско-уйгурском конфликте, и о том, что фактической идеологией китайских коммунистов стала достаточно жесткая форма национализма. Но сейчас речь не об этом, а о том, что уйгурский сепаратизм и хроническое неумение Пекина найти общий язык с этим национальным сообществом – уязвимое звено в китайской государственности, ее «мягкий затылок».

По этому «затылку» в байденовском политическом сезоне американцы планируют колотить что есть мочи, используя Синьцзянь как способ давления на КНР.

Собственное чернокожее население США в этом глобальном информационно-политическом противостоянии – статисты. Госдеп приглашает к себе экспертов ООН для борьбы с «системным расизмом», потому что Пекин категорически отказывается допустить международных наблюдателей в уйгурские «лагеря перевоспитания», заявляя, что в самих США, как указывает движение BLM, до сих пор негров линчуют.

Стоит признать, всё это умный ход со стороны Байдена и Блинкена. С одной стороны, он призван угодить электорату и активистам Демпартии в самих США. С другой – опрокидывает стол для игры в «сам дурак», к которой успели привыкнуть китайцы.

С третьей – позорит скептиков, заявлявших, что американская политическая элита упивается мыслями о собственной «исключительности», а потому никогда не признает своих ошибок и преступлений.

Разумеется, признает. Как только это становится выгодным.

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