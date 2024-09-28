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    28 сентября 2024, 15:20 • Происшествия

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Житель Махачкалы: Нарушения могли быть не на самой взорвавшейся заправке

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок
    @ Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины.

    В результате взрыва на автозаправочной станции Plus в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы погибли, по предварительным данным, 13 человек, в числе жертв двое детей. Среди пострадавших 23 человека. По данным минздрава Дагестана, четверо пострадавших остаются в больницах, один из них в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести.

    Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что все пострадавшие получают необходимую медпомощь в полном объеме. О том, что власти Махачкалы тоже окажут помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве, заявил глава города Юсуп Умавов. По словам главы республики Сергея Меликова, семьи жертв получат по 1 млн рублей.

    Взрыв на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы с последующим возгоранием прогремел накануне вечером. Здание автозаправки оказалось полностью разрушено, огонь охватил находящиеся рядом техстанцию и столовую. Спасатели обнаружили тела погибших при разборе завалов.
    Временно были обесточены соседние дома. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщали о превышении уровня загрязняющих веществ на расстоянии до 500 метров от места взрыва.

    После трагедии в Дагестане был введен режим ЧС муниципального уровня – на территории села в Карабудахкентском районе. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратура также организовала проверку. Власти объявили 28 сентября днем траура.

    Выяснение причин инцидента продолжается, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Местные чиновники говорят, что ситуация находится под контролем, чтобы избежать новых жертв и минимизировать последствия катастрофы. Эксперты продолжают собирать доказательства для установления причин взрыва. По данным ТАСС, следователи не обнаружили следов взрывчатки.

    Глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что ответственным за работу и безопасность АЗС на всех уровнях надо сделать выводы, не исключив мер административного характера. Премьер подчеркнул, что «обеспечение безопасности на АЗС должно контролироваться регулярно и комплексно», особенно с учетом того, что большое число таких объектов на сегодня находятся на густонаселенных участках в черте городов.

    Следствие отрабатывает две приоритетные версии. По одной из них, как рассказал прокурор Дагестана Виктор Эпп, в здании кафе при заправке мог взорваться газовый баллон, по другой – произошла утечка топлива.

    По данным местных СМИ, плановая проверка на автозаправочной станции проводилась в марте прошлого года. По информации Мелихова, выявленные нарушения на этой АЗС впоследствии были устранены.

    В августе того же года года в результате взрыва и пожара на автозаправке «Нафта-24» на севере Махачкалы погибли 37 человек, а пострадали 119 человек. Серию взрывов спровоцировал баллон для автомобиля на станции технического обслуживания, где в одном из боксов нелегально хранилась селитра. Она сдетонировала, что и повлекло трагедию на АЗС, расположенной через дорогу.

    По данным министерства энергетики и тарифов республики, на автозаправочных станциях в Дагестане выявлено более 4,5 тыс. нарушений требований безопасности, среди которых установка резервуаров без проекта и отсутствие сигнализаторов загазованности. В прошлом году более чем по 230 из находящихся в регионе 678 заправок было вынесено предписание о приостановлении работы из-за различных нарушений. Позднее более 130 из них по решению суда продолжили работу.

    По мнению жителей республики, после очередной трагедии нужно вновь проверить техническое состояние остальных АЗС в Дагестане. «В случае утечки газа или топлива должна срабатывать система безопасности» – отмечает Альберт Эседов, политолог, общественный деятель Дагестана.

    Он рассказал, что живет в другом районе Махачкалы, но слышал два громких хлопка, похожих на гром или взрывы. «Я даже вышел из дома на улицу посмотреть, что произошло. Только из сообщений в интернете узнал о трагедии на АЗС», – поделился Эседов.

    По его словам, многие АЗС стали полноценными торговыми комплексами, где можно не только заправить машину и купить все необходимое, но и перекусить, отдохнуть, воспользоваться услугами по теобслуживанию автомобилей. «Заправка Plus была полноценным комплексом, где также обслуживались большегрузы. Нарушения могли быть не на самой заправке, поэтому нужно проверять придорожные кафе, гостиницы, стоянки большегрузного транспорта», – подчеркивает спикер.

    Он особо отметил, что аналогичная трагедия на АЗС в августе прошлого года в пригороде Махачкалы произошла в результате взрыва селитры в одном из технических боксов напротив заправки. А после начавшихся проверок некоторые АЗС временно закрывались, чтобы избежать визита сотрудников экстренных служб.

    «Также нужно обратить внимание на нарушения, которые очевидны даже не специалисту. АЗС не должны находиться вблизи жилых домов. Поэтому нужна более комплексная работа, контроль обеспечения безопасности на АЗС должен стать регулярным», – добавил Эседов.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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