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СК начал проверку по факту пожара на АЗС в Ставрополье
Следователи начали проверку по факту пожара на АЗС в Ставрополье
Следователи начали проверку по факту пожара на автозаправочной станции в Новоселицком районе Ставропольского края по статье « Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщило СУ СКР по Ставропольскому краю.
По предварительным данным проверки, причиной пожара могла стать вспышка паров топлива на бензовозе, в результате произошло возгорание, пострадал водитель бензовоза и оператор АЗС. Кроме того, был поврежден находившийся рядом автомобиль, передает РИА «Новости».
Пострадавшие при пожаре отправлены в больницу, их жизни угрозы нет.
Ранее сообщалось, что при пожаре на АЗС пострадали два человека. Открытое горение на заправке ликвидировано.
На автозаправке в Новоселицком округе Ставропольского края загорелся бензовоз, огонь перекинулся на АЗС.