В Махачкале застрелили призера чемпионата России по самбо Давудова

Бронзового призера чемпионата России по самбо Давудова застрелили в Махачкале

Tекст: Вера Басилая

В одном из банкетных залов в Махачкале в ходе конфликта местный житель произвел выстрел в Вацилова Давудова, причинив ему огнестрельное ранение. Он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, передает РИА «Новости».

В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

Давудову был 31 год. В 2023 году он стал бронзовым призером чемпионата России по самбо, а в 2022 и 2023 годах завоевывал бронзовые медали кубка России по дзюдо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте три человека получили ранения при стрельбе в дагестанском селе Нижний Дженгутай.

В селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать.

Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге в ночь на 7 мая.