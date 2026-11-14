В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
В Махачкале застрелили призера чемпионата России по самбо Давудова
Бронзового призера чемпионата России по самбо Давудова застрелили в Махачкале
Бронзовый призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов получил огнестрельное ранение в ходе конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы и скончался в больнице.
В одном из банкетных залов в Махачкале в ходе конфликта местный житель произвел выстрел в Вацилова Давудова, причинив ему огнестрельное ранение. Он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, передает РИА «Новости».
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Давудову был 31 год. В 2023 году он стал бронзовым призером чемпионата России по самбо, а в 2022 и 2023 годах завоевывал бронзовые медали кубка России по дзюдо.
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