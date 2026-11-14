  • Новость часаПесков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Болгария отказалась поставлять Украине оружие из запасов армии
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    Глюкометры с автоматической отправкой данных врачу стали доступны по ОМС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    14 ноября 2026, 19:24 • Новости дня

    В Махачкале застрелили призера чемпионата России по самбо Давудова

    Бронзового призера чемпионата России по самбо Давудова застрелили в Махачкале

    Tекст: Вера Басилая

    Бронзовый призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов получил огнестрельное ранение в ходе конфликта в одном из банкетных залов Махачкалы и скончался в больнице.

    В одном из банкетных залов в Махачкале в ходе конфликта местный житель произвел выстрел в Вацилова Давудова, причинив ему огнестрельное ранение. Он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

    Давудову был 31 год. В 2023 году он стал бронзовым призером чемпионата России по самбо, а в 2022 и 2023 годах завоевывал бронзовые медали кубка России по дзюдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте три человека получили ранения при стрельбе в дагестанском селе Нижний Дженгутай.

    В селе Гришино под Красноармейском украинскими военными был застрелен украинский боксер, чемпион Европы по боксу Владислав Карпачев, а также его мать.

    Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге в ночь на 7 мая.

    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    14 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    @ Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Евросоюза переплатили 100 млрд евро за импорт газа из-за решений Брюсселя.

    Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

    «При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

    Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

    Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

    Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.

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    14 ноября 2026, 09:29 • Новости дня
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сняв с нее судимость и освободив от назначенного наказания.

    «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским районным судом города Москвы, сняв судимость», – говорится в документе.

    Ранее Чекалина, приговоренная судом к пяти годам условно и штрафу 9,3 млн долларов за вывод денег в ОАЭ, обратилась к главе государства с прошением о помиловании.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве отказал блогеру Валерии Чекалиной в разрешении на выезд в Китай для лечения рака желудка.

    Также Чекалина направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.

    Кроме того, Мосгорсуд оставил в силе пятилетний условный срок и штраф по делу о незаконных валютных операциях.

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    14 ноября 2026, 00:18 • Новости дня
    США ввели запрет на вылеты во всех аэропортах страны
    США ввели запрет на вылеты во всех аэропортах страны
    @ Niyi Fote/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временной остановке вылетов самолетов из всех аэропортов страны из-за чрезвычайных обстоятельств.

    «В связи с чрезвычайными обстоятельствами и в целях безопасности… по распоряжению командного центра федеральной авиации во всех аэропортах введен запрет на вылет. Весь вылетающий трафик должен оставаться на земле до дальнейшего уведомления. Прибывающие международные рейсы будут обслуживаться в индивидуальном порядке», – говорится в экстренном уведомлении ведомства.

    Согласно уведомлению, ограничения вступили в силу в 15.53 по времени США (23:53 мск) и предварительно рассчитаны до 23.00–23.30 по времени США (07.00–07.30 мск), передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что это связано с «поломкой оборудования, повлиявшей на работу системы управления полетами», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Управление гражданской авиации США остановило наземное обслуживание и выполнение рейсов в семи аэропортах страны из-за технического сбоя.

    В марте в столичном регионе США приостановили вылеты из трех аэропортов из-за крупного сбоя в системе управления полетами.

    В феврале в районе аэропорта Эль-Пасо в Техасе временно ограничили полеты из-за недопонимания между Федеральным управлением гражданской авиации США и Пентагоном насчет испытаний лазерной технологии против беспилотников.

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    14 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Новый гибридный двигатель увеличил время полета дронов в два раза

    Российский гибридный двигатель гсу-10 увеличил время полета дронов в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель самарского предприятия «Аэрокосмические технологии» Андрей Булатов сообщил, что беспилотники с новейшим гибридным двигателем гсу-10 могут находиться в воздухе вдвое дольше аппаратов с обычным электромотором.

    Полностью электрический беспилотник схожего веса способен летать около 30 минут, тогда как новая установка позволит аппарату работать от одного до двух с половиной часов в зависимости от полезной нагрузки, передает ТАСС.

    «При прочих равных БПЛА с гсу-10 летят в два раза дольше дронов с обычным электрическим двигателем», – сказал Булатов.

    Гсу-10 представляет собой двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 120 кубических сантиметров мощностью 12 лошадиных сил и электрическую машину весом 2 кг. Установка получила инжекторную систему питания и электронное зажигание собственной разработки. Презентация прошла в Московском авиационном институте по итогам конкурса Up Great «Гибридный полет», призовой фонд которого составил 270 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батареи БПЛА-перехватчиков с позывным Золотой рассказал о стопроцентной эффективности российских дронов-перехватчиков.

    Также новейший разведывательный дрон «Скат-220» оснастили датчиком для защиты от вражеских беспилотников.

    Кроме того, в России успешно завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками.

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    14 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Сотрудники миграционной службы США задержали российского фитнес-тренера

    В США сотрудники миграционной службы задержали российского фитнес-тренера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Филадельфии сотрудники американской Иммиграционной и таможенной службы задержали российского фитнес-тренера Эсина Гасанова, когда он вышел из дома вынести мусор.

    В США сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) задержали россиянина Эсина Гасанова в тот момент, когда он вышел из дома вынести мусор, пишет lenta.ru со ссылкой на Shot.

    Мужчина вместе с супругой и двухлетним сыном переехал в Филадельфию в мае 2022 года. В США он устроился работать фитнес-тренером и до октября 2026 года проблем с законом не имел.

    Первое задержание произошло из-за жалобы соседей на громкие семейные ссоры. Прибывшая полиция забрала россиянина в участок, предъявив ему обвинения в нападении и создании угрозы окружающим, однако вскоре его отпустили под залог.

    Через несколько дней последовало повторное задержание, инициаторами которого стали миграционные власти. К Гасанову применили нормы законодательства, предназначенные для въезжающих в страну иностранцев, несмотря на то что он прожил в Соединенных Штатах более четырех лет. Суд уже постановил освободить россиянина, но он по-прежнему остается в центре временного содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральный суд во Флориде перенес на 17 ноября предварительные слушания по уголовному делу в отношении экстрадированных из Болгарии граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    В тот же день россиянин сообщил об использовании своего голоса злоумышленниками в Мьянме для вымогательства денег у американцев.

    Ранее генеральное консульство России в Мумбаи рекомендовало гражданам внимательно изучить миграционные правила перед поездкой в Индию на фоне сообщений о массовых депортациях.

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    14 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины

    МВД утвердило порядок отказа россиян от украинского гражданства через «Госуслуги»

    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждане России, которые ранее имели гражданство Украины, могут подать заявление об отказе от него в территориальные органы Министерства внутренних дел или через портал госуслуг.

    Россияне, одновременно являющиеся гражданами Украины, будут считаться не имеющими украинского гражданства со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять. Соответствующее обращение можно подать в территориальный орган ведомства по месту жительства или в электронной форме, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    В ведомстве пояснили, что за детей, не достигших 14-летнего возраста, заявление подает один из родителей или усыновитель. В случае с детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися в образовательных, медицинских или социальных организациях, документы оформляет опекун или уполномоченный представитель учреждения. По итогам рассмотрения заявитель получает подтверждающую справку.

    При этом заявление будет аннулировано, если человек продолжит реализовывать права гражданина Украины, в том числе использовать украинский паспорт. Подать повторное обращение в таком случае разрешается только через 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья.

    В прошлом месяце в миграционной службе МВД назвали документы для подтверждения российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет.

    В прошлом году управление ФСБ по Камчатскому краю отказало украинцу в российском гражданстве из-за контактов с представителем ВСУ.

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    14 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

    The Telegraph: Обновленные «Искандеры» позволят разделить Украину по Днепру

    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их системами самонаведения, что позволит разделить Украину по берегам Днепра, сообщает The Telegraph.

    Вооруженные силы России оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, что позволяет корректировать траекторию перед попаданием и эффективно обходить системы ПВО, пишет The Telegraph.

    В результате модернизации российские ракеты способны разделить Украину по берегам Днепра, нарушив транспортные связи между левобережной и правобережной частями страны.

    Ранее отставной полковник Матвийчук отмечал, что поражение Северного моста в Киеве приведет к сбоям в поставках техники, вооружения и людских ресурсов на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин рассказал о переходе России на использование баллистических ракет для разрыва транспортных артерий.

    В прошлом месяце движение по Северному мосту через Днепр перекрыли из-за атаки российского беспилотника.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о риске лишения ВСУ западных поставок из-за ударов по мостам.

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    13 ноября 2026, 22:08 • Новости дня
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) по итогам тайного голосования лишила агентство ТАСС членства в организации, не уведомив российскую сторону и не указав мотивы решения.

    «Деградация ряда европейских структур продолжается. Примечательно, что правление Европейского альянса национальных агентств недавно направило в ТАСС письмо с угрозой исключения из структуры, в котором так и не смогло привести ни одного примера дезинформации со стороны нашего агентства», – сказал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    В феврале 2022 года руководящий орган EANA – Совет альянса – сообщил ТАСС о приостановке членства, заявив, что из-за введенных Роскомнадзором ограничений российское агентство «действует вопреки назначению EANA, а именно не может больше выступать поставщиком непредвзятых новостей», передает ТАСС.

    Во время ассамблей EANA в 2022 и 2023 годах участники альянса уже обсуждали возможное исключение ТАСС, однако тогда за такую меру не набиралось достаточного количества голосов, в результате чего было решено ограничиться приостановкой членства российского агентства без его формального вывода из организации.

    EANA объединяет по одному новостному агентству от каждого европейского государства и был создан в 1956 году на конференции по медиатехнологиям в Страсбурге; органом управления является ежегодная Генеральная ассамблея и две конференции EANA в год. После исключения ТАСС и включения ELTA в альянсе осталось 33 участника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний.

    В четверг министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил о введении Европейским союзом нового пакета ограничительных мер против России 16 ноября.

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    14 ноября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    @ Vladimir Andreev/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве стоит обсудить с европейскими странами их возможное участие в следующем раунде переговоров по Украине.

    «Было бы лучше нам пообщаться с европейцами и понять, насколько их позиция потенциально может способствовать мирному процессу», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В четверг президент Владимир Путин провел встречу в Москве со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что страны Европы пытаются подключиться к мирному процессу.

    По словам Ушакова, европейцам необходимо определиться, хотят ли они войны или мира, поскольку пока их практические действия свидетельствуют о стремлении к продолжению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности присоединения европейских стран к мирным переговорам при демонстрации готовности к урегулированию. В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о проведении предметных мирных переговоров с участием ЕС в ближайшие недели. В четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого переговорщика.

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    13 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Помощь США Украине на 65 млрд долларов осталась неосвоенной

    Из выделенной США помощи Киеву неосвоенными остались 65 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    В утвержденной Конгрессом США помощи Украине неосвоенными остаются 64,96 млрд долларов, следует из доклада генеральных инспекторов американских ведомств.

    С февраля 2022 года американский Конгресс ассигновал на различные программы помощи Киеву 198,59 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на доклад, подготовленный генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию.

    При этом по состоянию на 30 сентября доступными для возможного выделения остаются 64,96 млрд долларов. Документ охватывает период с 1 июля по 30 сентября текущего года.

    В отчете также отмечается, что НАТО и ЕС к концу третьего квартала в совокупности обязались представить Украине свыше 239 млрд долларов. Таким образом, общие обязательства США и их зарубежных партнеров по выделению средств Киеву составляют как минимум 437,59 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США сообщили о выделении администрацией Джо Байдена и Дональда Трампа около 540 млн долларов помощи Украине с начала 2025 года. Летом американское оборонное ведомство намеревалось окончательно распределить предназначенные для поддержки украинской армии средства лишь к концу десятилетия.

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    14 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от активов России

    МИД: Европа передала Украине 8 млрд евро доходов от российских активов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа уже передала Киеву более 8 млрд евро, полученных от использования замороженных российских активов, сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

    «С 2024 года эта структура [Euroclear] пошла еще дальше, согласившись стать соучастником преступной схемы по незаконному присвоению доходов от реинвестирования российских средств и их дальнейшему направлению на военные нужды киевского режима, который таким образом получил уже более 8 млрд евро», – заявил Биричевский ТАСС.

    Дипломат напомнил, что контакты с Euroclear были прекращены в конце 2022 года по инициативе Брюсселя. Это произошло, когда депозитарий заблокировал активы российского Центробанка, нарушив свои контрактные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен заявила о серьезном репутационном ущербе для организации в случае изъятия российских активов.

    Ранее Евросоюзу предрекли необходимость привлечь более 40 млрд евро новых кредитов для поддержки Украины из-за нехватки доходов от российских активов.

    Также директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил о подготовке дополнительных мер защиты на случай изъятия Брюсселем основной части резервов.

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    14 ноября 2026, 13:26 • Новости дня
    Истек срок привлечения Хачатурян к ответственности за убийство отца
    Истек срок привлечения Хачатурян к ответственности за убийство отца
    @ City News Moskva/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Срок привлечения к уголовной ответственности Марии Хачатурян по делу об убийстве отца истек, однако следствие отказывается снимать с нее наложенные ограничения, сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.

    «В отношении Марии срок привлечения к уголовной ответственности истек, так как на момент событий вменяемого ей деяния она была несовершеннолетней. Тем не менее следствие отказывается снимать ранее наложенные ограничения», – рассказал Пакулин РИА «Новости».

    По его мнению, до конца года должно быть принято решение либо о прекращении уголовного преследования девушки, либо об очередной попытке направить материалы с обвинительным заключением в прокуратуру. При этом запрет на общение Марии с сестрами сохраняется уже восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле суд оставил в силе решение о признании Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерями. В марте представитель семьи убитого Георгий Чугуашвили сообщил о завершении расследования дела об убийстве. В январе расследование официально возобновили для рассмотрения вопроса о необходимой самообороне.

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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