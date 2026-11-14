СДПГ, Левая партия и «Зеленые» создали коалицию в Мекленбурге

Spiegel: СДПГ, «Левые» и «Зеленые» сформировали коалицию в Мекленбурге

Tекст: Вера Басилая

Социал-демократы, Левая партия и «Зеленые» сформируют правительство в немецком регионе Мекленбург – Передняя Померания. Этот случай стал первым в истории Германии, когда власть в федеральной земле переходит к коалиции из этих трех политических сил, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Текст соглашения о сотрудничестве получил единогласную поддержку на внеочередном съезде СДПГ в Гюстрове. Официальная церемония подписания документа пройдет вечером в субботу в Грайфсвальде. Как заявила делегатам действующий премьер-министр региона Мануэла Швезиг, новые союзники отказываются от любого взаимодействия с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

На выборах 20 сентября АдГ одержала победу, набрав 38,2% голосов, тогда как СДПГ получила 35,5%. «Левых» и «Зеленых» поддержали 6,5% и 5,7% избирателей соответственно. Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем набрал лишь 4,9% и впервые остался без мандатов, не преодолев пятипроцентный барьер.

В новом составе ландтага правящая коалиция займет 39 мест из 71, а 32 мандата достанутся АдГ, которая станет единственной оппозиционной партией. Ожидается, что в понедельник местный парламент переизберет Швезиг на пост главы регионального правительства, который она занимает с 2017 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила о необходимости создать правительственную рабочую группу для проверки оснований к запрету оппозиционной партии «Альтернатива для Германии».

В прошлом месяце СДПГ, «Зеленые» и Левая партия завершили предварительные консультации о создании коалиционного правительства в Мекленбурге – Передней Померании.

В сентябре Христианско-демократический союз впервые в истории не прошел в ландтаг этого региона.