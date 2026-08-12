Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Власти Германии разрешили спецслужбам проводить масштабные кибератаки и диверсии
Немецкие спецслужбы получат право самостоятельно осуществлять диверсии за рубежом и взламывать личные устройства граждан для эффективного противодействия современным государственным угрозам, такое решение принято властями страны.
Федеральное правительство ФРГ одобрило масштабную реформу разведывательных органов. Инициатива позволит агентам переходить от пассивного сбора данных к активным действиям, отмечает РИА «Новости».
«Наш долг и наша цель – укрепить наши спецслужбы, чтобы их возможности больше не отставали от возможностей других европейских партнеров», – заявила глава ведомства федерального канцлера Нина Варкен. Она объяснила необходимость изменений растущими гибридными угрозами.
По словам чиновницы, внешняя разведка сможет тайно проникать в зарубежные компьютерные сети, отключать серверы хакеров и нарушать цепочки поставок деталей для беспилотников. Внутри страны силовикам разрешат взламывать умную бытовую технику и телефоны подозреваемых.
Министр внутренних дел Александр Добриндт добавил, что контрразведчики получат возможность проводить тайные онлайн-обыски и незаметно обезвреживать взрывчатку террористов до задержания. Собранную информацию будут анализировать искусственным интеллектом и хранить до 12 месяцев. Теперь документ предстоит рассмотреть парламенту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее офис канцлера Фридриха Мерца подготовил законопроект о праве разведки на диверсии за рубежом.
В начале августа глава МВД Германии Александр Добриндт назвал инцидент с заминированным дроном в аэропорту Лейпцига новым уровнем гибридной угрозы. После этого происшествия власти ФРГ распорядились увеличить численность спецподразделения по борьбе с беспилотниками до 300 человек.