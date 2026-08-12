Власти Германии разрешили спецслужбам проводить масштабные кибератаки и диверсии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федеральное правительство ФРГ одобрило масштабную реформу разведывательных органов. Инициатива позволит агентам переходить от пассивного сбора данных к активным действиям, отмечает РИА «Новости».

«Наш долг и наша цель – укрепить наши спецслужбы, чтобы их возможности больше не отставали от возможностей других европейских партнеров», – заявила глава ведомства федерального канцлера Нина Варкен. Она объяснила необходимость изменений растущими гибридными угрозами.

По словам чиновницы, внешняя разведка сможет тайно проникать в зарубежные компьютерные сети, отключать серверы хакеров и нарушать цепочки поставок деталей для беспилотников. Внутри страны силовикам разрешат взламывать умную бытовую технику и телефоны подозреваемых.

Министр внутренних дел Александр Добриндт добавил, что контрразведчики получат возможность проводить тайные онлайн-обыски и незаметно обезвреживать взрывчатку террористов до задержания. Собранную информацию будут анализировать искусственным интеллектом и хранить до 12 месяцев. Теперь документ предстоит рассмотреть парламенту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее офис канцлера Фридриха Мерца подготовил законопроект о праве разведки на диверсии за рубежом.

В начале августа глава МВД Германии Александр Добриндт назвал инцидент с заминированным дроном в аэропорту Лейпцига новым уровнем гибридной угрозы. После этого происшествия власти ФРГ распорядились увеличить численность спецподразделения по борьбе с беспилотниками до 300 человек.