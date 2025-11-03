Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.0 комментариев
Эксперты сообщили о нехватке БПЛА у Бундесвера
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Запасов БПЛА у Бундесвера всего на несколько дней
Германия продолжает вкладываться в традиционные вооружения, несмотря на рост роли беспилотников в современных конфликтах и угрозу их быстрой нехватки, отмечают эксперты в немецких СМИ.
Эксперты Мориц Шуларик и Нил Фергюсон отметили, что запасы беспилотников у Бундесвера в случае военного конфликта могут быть исчерпаны всего за несколько дней. В статье в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung они подчеркнули, что на Украине 95% ущерба на поле боя наносят именно беспилотники, а ночные налеты могут достигать сотен дронов, пишет ТАСС.
Сейчас Германия имеет чуть более 600 беспилотников, а в ближайшие годы планирует закупить еще 10 тыс. аппаратов. Однако эксперты констатировали: «Запасов беспилотников, которых планирует достигнуть Бундесвер, при таких условиях хватило бы в лучшем случае на несколько дней».
Шуларик и Фергюсон обратили внимание, что в 2025 году только на Украине намерены создать около 4–5 млн дронов, что в разы превосходит немецкие планы. Согласно их анализу, более 90% инвестиций Германии с 2022 года были вложены в развитие танков, кораблей и самолетов, а лишь 1% выделен на исследование и разработку новых вооружений, включая беспилотные технологии.
