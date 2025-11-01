  • Новость часаТАСС: ВС России с начала 2025 года освободили более 280 населенных пунктов
    1 ноября 2025, 06:50 • Новости дня

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением

    Генерал бундесвера в отставке объяснил слова Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Катерина Туманова

    Заявления американского президента Дональда Трампа о срочном начале испытаний ядерного оружия не более чем недоразумение, произошедшее из-за небольшого недопонимания, заявил военный историк и генерал бундесвера в отставке Клаус Виттманн.

    Комментируя недавнее заявление Дональда Трампа о том, что США хотят возобновить ядерные испытания, Виттманн сказал, что это напоминает риторику времен холодной войны, но также может быть сигналом для новых переговоров по контролю над вооружениями.

    «Негативная реакция президента Трампа с призывом о необходимости приступить к испытаниям ядерного оружия после более чем 30 лет запрета, вероятно, это реакция на Северную Корею, на Китай. Трамп говорит, что хочет делать так же, как другие. Так что это либо недоразумение, либо потому, что Путин говорил не о ядерном испытании, а об испытании ракеты-носителя», – сказал он в эфире Welt.

    Виттманн допустил, что подобное может оказаться оригинальным подходом к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями, о чем Россия говорила некоторое время назад.

    Напомним, Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что такие испытания необходимо периодически проводить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил необходимость разъяснений от американской стороны по поводу новых испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.

    31 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин внес изменения в состав Совета безопасности

    Путин включил Руденю в состав Совбеза и исключил Краснова

    Путин внес изменения в состав Совета безопасности
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о корректировке состава Совета безопасности.

    Согласно опубликованному документу, в состав Совбеза включен полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Одновременно из списка выведен председатель Верховного суда Игорь Краснов.

    «Включить в состав в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Руденю И. М. – полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И. В.», – говорится в указе.

    В пятницу Путин предложил Совбезу обсудить меры по безопасности дорог.

    На прошлом совещании Путин обсудил с Совбезом вопросы усиления и совершенствования мер борьбы с терроризмом.

    Комментарии (8)
    31 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, в письме президенту России Мадуро якобы просил Москву оказать помощь в модернизации оборонительных радаров, ремонте боевых самолетов и поставках ракетных систем.

    Отдельное письмо направлено председателю КНР Си Цзиньпину. В нем Мадуро предлагает «расширить военное сотрудничество» между Каракасом и Пекином для противодействия «эскалации между США и Венесуэлой». Он попросил ускорить производство китайских радиолокационных систем, чтобы укрепить обороноспособность страны.

    Кроме того, венесуэльский министр транспорта Рамон Селестино Веласкес, согласно документам, координирует поставки из Ирана военного оборудования, включая беспилотники с дальностью до одной тысячи  километров, системы пассивного обнаружения и устройства для подавления GPS-сигнала.

    Издание отмечает, что для Мадуро обращение к России, Китаю и Ирану – это попытка укрепить оборонные возможности и сохранить политическую поддержку союзников на фоне возможного обострения отношений с США.

    В последние недели США значительно усилили военное присутствие в Карибском бассейне, объясняя это операцией против наркоторговли. В регион направлены корабли, беспилотники и авианосец USS Gerald Ford. Каракас отвергает обвинения Вашингтона и называет действия США «актом агрессии».

    Ранее Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация якобы рассмотрела конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам в Венесуэле, связанным с контрабандой наркотиков.

    Комментарии (24)
    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Китай и США разошлись в оценках итогов встречи Си Цзиньпина и Трампа

    Bloomberg: Китай и США по-разному оценили итоги саммита Си Цзиньпина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе переговоров между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Сеуле стороны объявили о ряде договоренностей, однако ключевые формулировки в заявлениях Пекина и Вашингтона заметно различаются, например, по вопросу экспорта редкоземельных металлов.

    После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Сеуле китайская и американская стороны опубликовали разные заявления о достигнутых договоренностях, передает Bloomberg. Как отмечают журналисты агентства, многие детали соглашений, особенно касающиеся будущего TikTok в США, пока остаются неясными или описаны сторонами по-разному.

    Например, Дональд Трамп оценил встречу как «12 из 10» и заявил, что были финализированы многие решения, в то время как Китай сообщил о «позитивных результатах на основе равенства и взаимной выгоды». Также США обещают на год приостановить действие так называемого правила BIS 50% в обмен на отказ Китая от части экспортных ограничений на редкоземельные элементы, однако китайское заявление не упоминает о прежних ограничениях.

    В вопросе сельского хозяйства американская сторона объявила о немедленных крупных закупках Китаем американских соевых бобов и другой продукции, тогда как Китай сообщил лишь о согласии расширять торговлю. По теме борьбы с фентанилом Трамп объявил о снижении пошлины на китайские товары с 20% до 10% после обещания Пекина работать над прекращением поставок прекурсоров для наркотиков, тогда как КНР заявила только о снятии части пошлин и достижении согласия по сотрудничеству.

    Также расхождения были замечены в частях, касающихся тарифов, судостроения, инвестиций и вопроса о TikTok. Американские чиновники заявили о скорой продаже TikTok, в то время как в заявлении Китая отмечается лишь готовность работать с США для урегулирования вопроса. На отдельные темы, такие как чипы и энергетика, странами даны разные или вообще отсутствующие комментарии.

    Напомним, в Пусане состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Дональд Трамп выразил уверенность, что Китай сможет сыграть роль в урегулировании ситуации на Украине.

    Вашингтон и Пекин согласовали годовую заморозку торговых ограничений.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    Кремль не стал комментировать данные FT о причинах отмены встречи Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев относительно публикации Financial Times о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за жестких требований Москвы по Украине.

    Кремль не стал давать никаких пояснений по публикации газеты Financial Times относительно отмены встречи лидеров России и США в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил вспомнить формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепа по итогам разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Он подчеркнул, что оценки и формулировки в официальных заявлениях двух стран были другими.

    В заметке Financial Times сообщалось, что США якобы отменили встречу после того, как из Москвы поступил меморандум с «жесткими требованиями» по Украине. По версии западной прессы, Вашингтон счел позицию России слишком твердой.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    Перспективы проведения саммита России и США в Будапеште определяет позиция американской стороны.

    Президент США Дональд Трамп допустил переговоры с Владимиром Путиным при наличии уверенности в сделке по Украине.

    Комментарии (2)
    31 октября 2025, 19:22 • Новости дня
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Министерство иностранных дел выразило посольству Японии в Москве решительный протест из-за военных учений Joint Exercise 2025. Москву также обеспокоил факт незаконного размещения американских ракетных комплексов малой и средней дальности «Тифон» в Японии.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, указано, что с 20 по 31 октября Япония проводила крупные маневры, затронувшие как всю ее территорию, так и Хоккайдо, находящийся в непосредственной близости от российских рубежей.

    «Было, в частности, указано, что такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей», – сообщили в ведомстве.

    В МИД также отметили, что в японском городе Ивакуни, на базе ВС США, осталась батарея из наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска ракет средней и меньшей дальности, использовавшаяся в ходе недавно проведенных японо-американских учений Resolute Dragon 25. Несмотря на окончание маневров, данное вооружение пока не вывезено с архипелага. В связи с этим было подчеркнуто, что в ответ на подобные действия Россия оставляет за собой право на реализацию адекватных ответных шагов для нейтрализации возникающих угроз и гарантии собственной безопасности.

    В июле МИД выразил Японии протест из-за масштабных учений Resolute Force Pacific у границ России.

    В апреле Россия выразила протест Японии из-за планов провести ракетные учения рядом с российскими границами на острове Хоккайдо.

    Комментарии (11)
    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    Комментарии (7)
    31 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    СК начал проверку после массового отравления девушек в ресторане Петербурга

    Tекст: Денис Тельманов

    После посещения одного из ресторанов Петербурга четыре девушки почувствовали ухудшение самочувствия, одна из них была найдена без сознания в ванной.

    Обстоятельства инцидента выясняет Следственный комитет, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Трое пострадавших пожаловались на резкую боль в животе, а беременная подруга девушек также серьезно пострадала. Одну из девушек обнаружили без сознания в ванной комнате, после чего ее госпитализировали.

    В пресс-службе СК заявили: «По данному факту проводится доследственная проверка». Материалы дела уже находятся под контролем прокуратуры Петроградского района.

    По информации от ТАСС, ранее Роспотребнадзор провел расследование и выявил санитарные нарушения в ресторане «Мона» на Каменноостровском проспекте. После проверки суд приостановил деятельность заведения на 20 суток.

    В заведении выяснилось, что повар болел сальмонеллезом, а среди персонала почти треть никогда не проходила обязательные медицинские осмотры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по делу о массовом отравлении продукцией компании «Восток» в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ.

    В одной из квартир в Петербурге обнаружили тела мужчины 1979 года рождения и женщины 1969 года рождения с признаками возможного отравления неизвестной жидкостью. В Ленинградской области число погибших от употребления продукции с метиловым спиртом достигло 45 человек, по делу задержали еще двоих подозреваемых.

    Комментарии (2)
    31 октября 2025, 12:50 • Новости дня
    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США

    Американист Дудаков: У длительного шатдауна в США будут самые негативные последствия

    Американист оценил последствия длительного шатдауна в США
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усугубляющийся кризис в США на фоне шатдауна может мотивировать американских законодателей на будущей неделе вновь попытаться прийти к компромиссу по бюджету. Если договориться не удастся, то ситуация станет лишь хуже, сказала газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, федеральный шатдаун продолжается с 1 октября.

    «На предстоящей неделе обострится бюджетный кризис в США. Дело в том, что с 1 ноября, во-первых, многие госслужащие, военные, авиадиспетчеры не будут получать зарплаты. Во-вторых, начнутся перебои с социальными выплатами, в частности по «программе продуктовых талонов» (SNAP)», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, нельзя исключать перебоев с авиасообщением в крупных мегаполисах из-за нехватки авиадиспетчеров. Многие из них уже сейчас не получают зарплаты, в связи с чем не выходят на основную работу, а подрабатывают, например, в курьерской доставке, чтобы хоть как-то оплачивать свои счета и вносить платежи за ипотеку, аренду жилья, автокредит», – перечислил собеседник.

    Он объясняет: короткий шатдаун слабо влияет на американскую экономику, а длительный – создает риски. По мнению политолога, перспектива того, что госсистема США продолжит идти вразнос, может мотивировать законодателей на следующей неделе всерьез попытаться прийти к компромиссу. «Если попытка договориться провалится, то шатдаун, вероятно, продлится вплоть до конца ноября, или пока не случится серьезный форс-мажор», – рассуждает спикер.

    Он указал, что и демократы, и республиканцы уверены: происходящее играет против их оппонентов. «Республиканская партия обвиняет Демпартию в том, что ее члены – обструкционисты, которые лишь критикуют все, что делает Дональд Трамп. Последние же находятся в оппозиции и полагают, что республиканцы будут получать все тумаки», – пояснил американист. «Положение патовое, и пока выхода из него не наблюдается. Если не удастся договориться на следующей неделе, то последствия будут самыми негативными для США», – заключил Дудаков.

    Напомним, федеральный шатдаун в США продолжается с 1 октября. Работа правительства приостановлена из-за того, что Конгресс не смог согласовать бюджет. Во вторник, 28 октября, была предпринята очередная – уже 13-я – попытка провести законопроект о временном финансировании, которая не увенчалась успехом: между республиканцами и демократами сохраняются разногласия.

    Камнем преткновения оказалась сфера здравоохранения. Партии разошлись в вопросе государственных расходов на медицинские страховки, напоминает издание «Известия». Демпартия требует выделить 350 млрд долларов на продление субсидий программы Obamacare. Также они хотят отменить сокращение расходов в один трлн долларов на федеральную программу Medicaid, которая оплачивает медицинские расходы социально незащищенным лицам.

    Республиканцы стремятся установить жесткие запреты на использование бюджетных ассигнований для проведения woke-повестки в образовании, финансирование за счет бюджета абортов и операций по смене пола, а также программ в сфере предоставления убежища и поддержки мигрантов. 

    Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что если демократы вновь отклонят законопроект о финансировании американского правительства, то с ноября США будут терять десятки миллиардов долларов ежедневно. По оценкам бюджетного управления Конгресса, к концу 2026 года шатдаун приведет к экономическим потерям в размере не менее семи млрд долларов.

    Если правительство не будет работать шесть недель, экономический ущерб вырастет до 11 млрд долларов, а восьминедельный шатдаун будет стоить экономике 14 млрд долларов, цитирует «Интерфакс» главу управления Филиппа Свагела. Штаты уже столкнулись с целым рядом последствий.

    Так, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайного положения для обеспечения финансирования продовольственных талонов, поскольку с 1 ноября американцы перестанут получать федеральную помощь из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Шатдаун ставит под угрозу выплату пособий по программе SNAP (льготной покупки продуктов и помощи малообеспеченным жителям США) почти 42 млн американцам, отмечает The Guardian.

    Джонсон, в свою очередь, заявил, что средства на оплату жалованья американским военным практически исчерпаны. ФБР было вынуждено замедлить или полностью остановить часть расследований, что создало риски для национальной безопасности. Кроме того, нехватка диспетчеров из-за шатдауна привела к задержкам авиарейсов. Как сообщает The New York Times, наибольшие проблемы с персоналом наблюдались в международном аэропорту Орландо.

    Президент США подчеркнул, что настало время отменить традицию «филибастера», чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна. «Сейчас республиканцам пора разыграть свою «козырную карту Трампа» и пойти на то, что называется «ядерный вариант», чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас», – приводит слова главы Белого дома РИА «Новости».

    С 1977 года федеральное правительство США прекращало финансирование более 20 раз. Рекордно длительный шатдаун произошел зимой 2018–2019 годов и продлился 35 дней.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 21:29 • Новости дня
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его о том, чтобы страна была исключена из американских санкций, направленных против российской нефти, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Орбан напрямую обратился к нему с такой просьбой. «Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию для прессы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Он также отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

    Комментарии (2)
    31 октября 2025, 13:08 • Новости дня
    В Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов

    Депутат Луговой: Недружественные страны через иноагентов стремятся нанести вред России

    В Госдуме поддержали требование россиян ужесточить меры против иноагентов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иноагенты не сокращают свою деструктивную деятельность. Более того, за чужие деньги они призывают к свержению существующего строя России. Необходимо ужесточить законодательство в отношении иностранных агентов, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Луговой. Ранее опрос ВЦИОМ показал, что более 40% россиян воспринимают иноагентов как врагов и предателей.

    «Не удивительно, что статус «иностранного агента» вызывает негативные ассоциации. Речь идет о людях, которые получают деньги из-за рубежа и на эти средства осуществляют свою деятельность. У любого здравомыслящего россиянина возникнет вопрос, для чего эти деньги из-за кордона», – отметил депутат Госдумы Андрей Луговой.

    При этом спикер обратил внимание на то, что для большинства граждан иноагенты – это не просто люди с другими взглядами. «Каждый вправе выражать свое собственное мнение, но он должен делать это самостоятельно, на территории собственного государства. В то время как иноагенты фактически выполняют оплаченную другими странами работу. Насколько в таком случае они независимы?», – пояснил парламентарий.

    «В этой связи требование жестких мер в отношении иноагентов понятно: недружественные страны, которые финансируют этих людей, делают все, чтобы нанести вред нашей стране как в части экономической, так и в части национальной безопасности, и даже наших традиций», – продолжил Луговой и указал, что согласен с мнением граждан. «Иноагенты не уменьшают свою активность и деструктивную деятельность. Более того, они зачастую призывают к свержению существующего строя», – объяснил свою позицию депутат.

    Ранее результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ показали, что среди россиян преобладает негативное отношение к иноагентам. Респонденты считают, что иностранные агенты – это предатели страны (28%), диверсанты и шпионы (13%). 7% опрошенных уверены, что иноагенты действуют в интересах зарубежных стран и получают от них выплаты. Только у 6% граждан иноагенты вызывают положительные эмоции и ассоциируются с борьбой за свободу, их считают честными людьми, получившими статус несправедливо.

    Эмоциональное восприятие сопровождается требованием жестких мер в отношении обладателей такого статуса. ВЦИОМ отмечает постепенное укрепление общественной поддержки маркировки иноагентов: одобрение закона выросло с 54% в 2022 году до 65% в 2025 году. Количество противников маркировки сокращается – за три года их число уменьшилось в полтора раза. Поддержка закона прослеживается среди людей всех возрастных групп.

    О законе, согласно которому статус иностранного агента присваивается физическим лицам, незарегистрированным общественным объединениям или СМИ, получающим зарубежное финансирование и занимающимся политической деятельностью внутри России, хорошо осведомлены 20% респондентов и что-то слышали о нем большинство россиян (55%).

    На 24 октября 2025 года в реестре содержалось 1099 позиций. Согласно исследованию ВЦИОМ, среди наиболее запоминающихся оказываются артисты и блогеры, а не политики или организации. В топ-3 по узнаваемости вошли Максим Галкин (внесен в список иноагентов в России), Андрей Макаревич (внесен в список иноагентов в России) и Моргенштерн (внесен в список иноагентов в России); также часто упоминался телеканал «Дождь» (организация внесена в список СМИ-иноагентов в России).

    Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 3 октября 2025 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    Напомним, 1 марта 2025 года вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов для авторских отчислений и иных платежей. Как отметил Луговой, иноагенты нашли способ обойти закон – «они оформляют сделки через доверенности, подставных лиц, и спокойно крутят деньгами». Депутат в ходе пленарного заседания предложил зафиксировать: «все сделки только лично, на территории России».

    По его мнению, необходимо распространять действие статей 275 и 275.1 УК РФ на тех, кто ведет антироссийскую деятельность за границей. «Предательство России из Берлина или Вильнюса ничем не отличается от предательства из Москвы», – акцентировал Луговой.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по безопасности проработать предложения о новых мерах в отношении иноагентов. «Мы должны постоянно заниматься вопросами обеспечения безопасности нашей страны», – подчеркнул он.

    Комментарии (21)
    31 октября 2025, 07:09 • Новости дня
    Fox News: Трамп пересмотрел поддержку Киева и озадачил Европу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последнее время Дональд Трамп начал вести более мягкую политику в отношении Украины, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников.

    За последние недели Трамп стал гораздо менее настойчиво поддерживать Киев и принуждать к прекращению войны, пишет Fox News, передает РИА «Новости».

    Недавние действия Трампа, включая отзыв американской военной бригады из Румынии и отказ предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, вызвали удивление европейских партнеров. Союзники не могут спрогнозировать возможные дальнейшие шаги Вашингтона.

    «Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру «через силу», его последние действия и риторика рисуют более сложную картину – это вынуждает союзников гадать, какая версия политики Трампа по Украине возобладает на следующем этапе», – отметил телеканал.

    Кроме того, встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином показала отход от прежней жесткой линии в вопросах, касающихся Украины.

    Напомним, в Южной Корее состоялась встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что Пекин сможет сыграть роль в урегулировании украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 00:43 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале и мессенджере Max о сбитом дроне ВСУ на подлете к Москве.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу вечером средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника, которые были зафиксированы над территорией Курской и Белгородской областей. Ближе к полуночи Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили над регионами России более 35 дронов ВСУ за три часа.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 17:41 • Новости дня
    Дело о попытке покушения на Симоньян и Собчак поступило в Московский военный суд
    Дело о попытке покушения на Симоньян и Собчак поступило в Московский военный суд
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В суд направлено уголовное дело, связанное с попыткой покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, в котором фигурируют двенадцать обвиняемых.

    Материалы уголовного дела, связанного с попыткой покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, поступили в 2-й Западный окружной военный суд Москвы, передает ТАСС.

    «В суд поступили материалы дела в отношении 12 фигурантов для рассмотрения по существу», – сообщила пресс-секретарь суда.

    Рассмотрение уголовного дела будет происходить по существу, состав обвиняемых включает двенадцать человек. Подробности расследования и информация о роли каждого из обвиняемых пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемые в подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян согласились совершить преступление за 50 тыс. долларов. Ранее ряд обвиняемых по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян признали вину частично.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов

    Геральд Бежанов скончался на 86-м году жизни в Москве

    Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Геральд Бежанов, автор знаменитой комедии «Самая обаятельная и привлекательная» с Ириной Муравьевой, ушел из жизни, что подтвердил Союз кинематографистов России.

    О кончине Геральда Бежанова на 86-м году жизни сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России, передает ТАСС. В сообщении отмечено, что Бежанов был не только режиссером, но также работал сценаристом, актером и продюсером, являлся заслуженным деятелем искусств РСФСР и кавалером ордена Дружбы.

    Бежанов начал карьеру режиссером-постановщиком на киностудии «Арменфильм» с картины «Желтый тондыр». С середины 1970-х годов он работал режиссером-постановщиком на «Мосфильме». В 1988 году он организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ).

    Особую популярность Бежанову принесла лирическая комедия «Самая обаятельная и привлекательная», вышедшая в 1985 году. Среди других его фильмов – «Срочный вызов», «Где находится нофелет?», «Пирожки с картошкой» и другие картины, полюбившиеся зрителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор и режиссер Сергей Политик скончался в Москве после нападения на него с ножом, которое произошло 18 октября. Советский и российский актер, режиссер, композитор и театральный деятель Александр Иовлев ушел из жизни. Режиссер и актер Борис Мартынов скончался в возрасте 87 лет.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Захарова прокомментировала признание Протасевича

    Tекст: Катерина Туманова

    Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич, осужденный на восемь лет и помилованный президентом в 2023 году, признался в сотрудничестве со спецслужбами страны, о чем высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки. Потому что белорусские партизаны», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в конце мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал участника признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича, осужденного на восемь лет. Позже Лукашенко объяснил, что решение о помиловании Протасевича принято, поскольку тот выполнил все обещанное.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября о связях считавшегося оппозиционером Романа Протасевича с белорусской разведкой. Чуть позже и Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке.


    Комментарии (0)
