России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».10 комментариев
Трамп велел Пентагону начать ядерные испытания «на равных» с другими странами
Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп заявил, что у США «самый крупный арсенал ядерного оружия». По его словам, «Россия вторая, а Китай, существенно отставая, занимает третье место, но сравняется в течение пяти лет», передает ТАСС.
«В связи с проводимыми другими странами программами испытаний я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», – сказано в заявлении.
Трамп подчеркнул, что данный процесс стартует «немедленно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мире происходят дискуссии о возобновлении ядерных испытаний. Сторонники испытаний на Западе и в России поясняют свою позицию необходимостью напомнить политикам об угрозе стратегической эскалации. Эксперты обращают внимание на возможное расшатывание системы взаимного сдерживания.
Президент России Владимир Путин отметил, что в ряде стран идет подготовка к ядерным испытаниям. Путин заявил о готовности России ответить на ядерные испытания других стран.