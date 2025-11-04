  • Новость часаПесков сообщил о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    4 ноября 2025, 03:20 • Новости дня

    Axios узнал, что США ожидают одобрения ООН на создание сил безопасности Газы

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно копии, полученной Axios в понедельник, США направили нескольким членам Совета Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил в Газе на срок не менее двух лет.

    Проект резолюции, который был назван «деликатным, но несекретным», предоставит США и другим странам-участницам широкий мандат на управление Газой и обеспечение безопасности до конца 2027 года с возможностью продления, пишет портал Axios.

    «Проект резолюции станет основой для переговоров между членами Совета Безопасности ООН в ближайшие дни с целью проведения голосования по его принятию в ближайшие недели и развертывания первых войск в Газе к январю», – говорится в материале со ссылкой на американского чиновника.

    Представитель США подчеркнул, что Международные силы безопасности (ISF) будут «силами принуждения, а не миротворческими силами», в их состав войдут военнослужащие из нескольких стран, они будут созданы в консультации с «Советом мира Газы», который, как заявил президент США Дональд Трамп, он возглавит.

    Согласно проекту резолюции, перед ISF будет поставлена задача обеспечивать безопасность границ Газы с Израилем и Египтом, защищать гражданское население и гуманитарные коридоры, а также обучать новую палестинскую полицию, с которой они будут сотрудничать в своей миссии.

    В проекте говорится, что ISF также «стабилизируют обстановку в области безопасности в Газе, обеспечивая процесс демилитаризации сектора Газа, включая разрушение и предотвращение воссоздания военной, террористической и наступательной инфраструктуры, а также постоянный вывод из эксплуатации оружия негосударственных вооруженных группировок».

    Мандат включает разоружение ХАМАС, если группировка или входящие в нее элементы не сделают этого добровольно. Также предполагается, что ISF возьмут на себя дополнительные задачи, которые могут потребоваться в поддержку соглашения по Газе.

    Таким образом, ISF призваны обеспечивать безопасность в Газе в течение переходного периода, в течение которого Израиль должен постепенно уйти из других районов Газы, а Палестинская администрация – провести реформы, которые позволят ей управлять Газой в долгосрочной перспективе.

    Ранее Axios сообщал, что Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция, выразили готовность предоставить свои войска.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Египет может возглавить международный воинский контингент для развертывания в секторе Газа. Группы ополченцев получили поддержку Израиля и ряда западных и арабских государств, чтобы сместить ХАМАС с власти в секторе Газа. В Палестине поддержали размещение миротворцев ООН в Газе.

    3 ноября 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Британии

    @ Titanic Belfast/wikipedia.org

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в королевской семье Великобритании в связи с лишением титулов принца Эндрю.

    «Это ужасная вещь, которая случилась с [королевской] семьей», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский принц Эндрю был лишен всех титулов и выселен из резиденции Royal Lodge. Минобороны Британии объявило о лишении экс-принца Эндрю звания вице-адмирала. Это произошло из-за связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.

    2 ноября 2025, 00:48 • Новости дня
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если в Нигерии продолжат убивать христиан, США «могут во всеоружии войти в эту страну», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США незамедлительно прекратят всю помощь и поддержку Нигерии и вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он заявил, что подобный шаг будет педпринят с целью ликвидировать «исламских террористов», ответственных за «ужасные злодеяния». Президент США подчеркнул, что дал указание военным быть готовыми к оперативному реагированию.

    «Если мы атакуем, то это будет сделано быстро, жестко и с удовольствием, в точности так же, как головорезы-террористы нападают на наших дорогих христиан», – добавил Трамп.

    Нигерийская террористическая группировка «Боко харам*» (террористическая организация, запрещенная в России) стала известна похищениями и убийствами людей с 2000-х годов. Позднее она присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) и сменила название на «Западноафриканскую провинцию Исламского государства*» (террористическая организация, запрещенная в России). Сейчас в результате раскола это две отдельные преступные группировки, передает РИА «Новости».

    Трамп на днях заявил, что христианская община в Нигерии подвергается насилию, страна «вызывает особую озабоченность» из-за действий радикальных исламистов, передает «Интерфакс».

    В 2024 году Нигерия заняла шестую позицию в мире по числу нападений террористов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом десятки людей погибли и множество получили ранения в результате теракта, устроенного женщиной-смертницей в популярной столовой на рынке города Кондуга в штате Борно в Нигерии. Весной в результате взрыва погибли по меньшей мере 26 человек.

    В 2020 году в Нигерии вооруженные боевики вторглись в небольшой город и взяли в заложники сотни мирных граждан.

    В 2019 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывал, что в Нигерии происходит настоящий геноцид христиан. В стране происходили столкновения между христианами и мусульманами.

    3 ноября 2025, 18:12 • Видео
    Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

    Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайра, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    2 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    @ Lekan Oyekanmi/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы президента США начать военную операцию в Нигерии против радикальных исламистов пока больше похожи на попытки поднять личный рейтинг среди христианской части американской общественности, чем на намерение защитить христиан в Африке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Защита христиан – благородная цель. Но вероятность американской военной операции в Нигерии близка к нулю. Во-первых, проблемные нигерийские регионы, в которых происходят убийства христиан, находятся довольно далеко от океана, что связывает Пентагону руки в плане использования ВМС», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, на севере страны нет крупных развернутых американских частей и непонятно, с какими трудностями будет связана наземная операция. Американцы могли бы ударить несколькими «Томагавками» по базам радикальных исламистов. Это сильно ослабило бы группировки, но не решило проблему гонений на христиан в Нигерии. Для этого в стране нужно заново пересобрать всю структуру государственного управления и архитектуру безопасности», – заметил спикер.

    «Если бы Белый дом действительно хотел решить проблемы убийства христиан, он помогал бы Нигерии военными советниками, оказывал консультативное содействие, поставлял технику и вооружение. А в нынешнем виде это больше похоже на попытки Трампа консолидировать христианскую часть электората США. Нигерия – крупнейшая африканская экономика. Поэтому Вашингтон использовал именно эту страну для придания дополнительного веса своей риторике», – считает аналитик.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал Пентагону начать планирование возможных военных действий в Нигерии. Он усилил критику нигерийского правительства за неспособность пресечь преследование христиан. Глава Белого дома также пригрозил прекратить «помощь и содействие» Абудже.

    По словам президента США, «христианство сталкивается с экзистенциальной угрозой в Нигерии» и «радикальные исламисты несут ответственность за эту массовую резню».

    Неделей ранее сенатор Тед Круз призвал Конгресс объявить самую густонаселенную страну Африки нарушителем религиозной свободы, заявив о «массовых убийствах христиан», передает The Guardian.

    Президент Нигерии Бола Ахмед Тинубу опроверг обвинения Трампа. «Религиозная свобода и терпимость были основополагающим принципом нашей коллективной идентичности и всегда будут таковыми. Нигерия выступает против религиозных преследований и не поощряет их. Нигерия – страна с конституционными гарантиями защиты граждан всех вероисповеданий», – заверил он.

    Население Нигерии, составляющее 220 млн человек, практически поровну разделено на христиан и мусульман. Страна давно сталкивается с угрозой безопасности, исходящей от различных сил, включая экстремистскую группировку «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация), которая стремится установить свою радикальную интерпретацию исламского закона, а также преследует мусульман, которых считает недостаточными приверженцами догматов ислама.

    Ранее стало известно, что Пентагон заметно усиливает присутствие также в Карибском бассейне и проводит боевые учения недалеко от границ Венесуэлы. Трамп отрицает возможность нанесения ударов по Каракасу, но военные приготовления говорят об обратном.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как американская армия готовится решать в Венесуэле внутренние проблемы США.

    1 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву

    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Складывается впечатление, что из-под Дональда Трампа уже «выдернули» власть. Вопрос поставок ракет Tomahawk на Украину, вероятно, будет решаться уже не им, а конгрессменами-демократами и некоторыми чиновниками из администрации США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее канал CNN сообщил о согласии Пентагона на передачу Украине Tomahawk.

    «Публикация CNN об одобрении Пентагоном поставок Украине Tomahawk («Томагавк») похожа на спекуляцию. В обозримом будущем в США закончится шатдаун. Конгресс и некоторые чиновники поднимут вопрос о ракетах. В преддверии этого в СМИ появляются разнообразные «сливы», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, факты противоречат сведениям «источников» CNN.

    Так, телеканал сообщает, что передача Tomahawk не окажет негативного воздействия на американские арсеналы. При этом ранее в официальном докладе Пентагона говорилось: этих ракет у Штатов впритык, напомнил собеседник. Кроме того, у Пентагона мало наземных установок для использования Tomahawk, добавил политолог. «С чего ВСУ собираются их запускать?», – риторически задался вопросом Дробницкий.

    «Что касается возможных дальнейших действий Дональда Трампа, то ситуация крайне неопределенная. Скорее всего, не главе Белого дома принимать решение. Складывается впечатление, что из-под него власть уже выдернули. Не случайно санкции против российских нефтяных компаний были введены не указом президента, а распоряжением минфина со ссылкой на постановление Джо Байдена. Не позор ли это?», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, позиция России четко озвучена: запуск Tomahawk с территории Украины станет прямым вовлечением США в конфликт, поскольку применять эти ракеты без участия американских военных невозможно. «Как сказал Владимир Путин, на поле боя это не скажется, но отношения Москвы и Вашингтона будут испорчены», – напомнил Дробницкий.

    Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в свою очередь, полагает, что сообщение CNN – это американская реакция на безрезультатное для США обсуждение с Китаем конфликта на Украине. «Несколько истеричная реакция», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине Tomahawk. По информации СМИ, ведомство проинформировало Белый дом, что передача дальнобойных ракет не окажет негативного влияния на американские арсеналы.

    Министерство войны направило уведомление в администрацию президента США перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Представленная оценка Пентагона сначала воодушевила европейских союзников, но позднее они были удивлены решением главы Белого дома не давать согласия на передачу Tomahawk Украине.

    Дональд Трамп заявил, что ему не хотелось бы отдавать Украине ракеты, поскольку они, как и многое другое оружие, необходимы самим Штатам. «Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину», – сказал американский лидер. CNN подчеркивает, что итоговое решение по поставкам ракет Украине все еще остается за президентом США.

    Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

    3 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk

    Трамп: США не планируют передавать Киеву ракеты Tomahawk

    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

    «Нет», – ответил Трамп на соответствующий вопрос.

    Также Трампа спросили, что может оказаться «последней каплей», после которой он сделает вывод о якобы неготовности Москвы к урегулированию. «Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», – приводит его ответ РИА «Новости».

    Кроме того, он отметил, что не участвует в обсуждениях, связанных с возможным изъятием замороженных активов России Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное министерство США разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину. Евросоюз отложил до декабря принятие решения о возможном использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    3 ноября 2025, 10:20 • Новости дня
    Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин – сильные и умные люди, с которыми нельзя играть, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть», передает РИА «Новости». По словам Трампа, оба лидера «жесткие», что требует особого подхода в международных отношениях.

    Трамп также подчеркнул, что Россия обладает значительными запасами ядерного оружия. Он отметил, что обсуждал с Путиным и Си Цзиньпином вопросы, связанные с денуклеаризацией, заявив: «Я считаю, что нам следует что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си».

    Кроме того, американский лидер выразил обеспокоенность тем, что США в отличие от других стран не проводят ядерные испытания. Трамп пояснил, что причина обсуждения испытаний – в объявлении России о планах проведения теста и постоянных испытаниях Северной Кореи. Он подчеркнул: «Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания».

    В ходе разговора журналист заметила, что Москва тестирует только системы доставки, а не ядерное оружие. Тем не менее, Трамп предположил, что Россия и Китай могут проводить ядерные тесты, но не сообщают об этом открыто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал бундесвера в отставке назвал высказывания Дональда Трампа о ядерных испытаниях недоразумением. Глава Пентагона назвал решение о ядерных испытаниях шагом к снижению конфликтов. Дипломат Михаил Ульянов потребовал разъяснений от США по поводу решения о возобновлении ядерных испытаний.

    2 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Президент Тинубу отверг обвинения в религиозной нетерпимости в Нигерии
    Президент Тинубу отверг обвинения в религиозной нетерпимости в Нигерии
    @ Amada Masaru/Shengolpixs/Imago/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения, выдвинутые президентом США Дональдом Трампом, который пригрозил, что США могут «во всеоружии войти» в Нигерию.

    По словам нигерийского лидера, определение Нигерии как страны религиозной нетерпимости не соответствует действительности, передает ТАСС.

    Тинубу заявил, что такая характеристика «не принимает во внимание последовательные и искренние усилия» правительства страны «по обеспечению свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев».

    Он пояснил, что власти Нигерии выступают против преследований по религиозному признаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что если в Нигерии продолжатся убийства христиан, США «могут во всеоружии войти в эту страну».

    2 ноября 2025, 07:36 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа возможна, но сейчас в ней нет необходимости

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности оперативной организации встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что сейчас такой необходимости нет.

    «Гипотетически рассуждая, она возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Песков также отметил, что сейчас основной акцент должен быть сделан на тщательной проработке вопросов, связанных с урегулированием украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что не будет комментировать информацию Financial Times о якобы отмене встречи Путина и Трампа из-за жестких условий Москвы по Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от встречи президентов России и США.

    1 ноября 2025, 06:50 • Новости дня
    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением

    Генерал бундесвера в отставке объяснил слова Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Катерина Туманова

    Заявления американского президента Дональда Трампа о срочном начале испытаний ядерного оружия не более чем недоразумение, произошедшее из-за небольшого недопонимания, заявил военный историк и генерал бундесвера в отставке Клаус Виттманн.

    Комментируя недавнее заявление Дональда Трампа о том, что США хотят возобновить ядерные испытания, Виттманн сказал, что это напоминает риторику времен холодной войны, но также может быть сигналом для новых переговоров по контролю над вооружениями.

    «Негативная реакция президента Трампа с призывом о необходимости приступить к испытаниям ядерного оружия после более чем 30 лет запрета, вероятно, это реакция на Северную Корею, на Китай. Трамп говорит, что хочет делать так же, как другие. Так что это либо недоразумение, либо потому, что Путин говорил не о ядерном испытании, а об испытании ракеты-носителя», – сказал он в эфире Welt.

    Виттманн допустил, что подобное может оказаться оригинальным подходом к возвращению к переговорам по контролю над вооружениями, о чем Россия говорила некоторое время назад.

    Напомним, Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что такие испытания необходимо периодически проводить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возобновление ядерных испытаний может укрепить ядерное сдерживание и снизить риск атомного конфликта. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил необходимость разъяснений от американской стороны по поводу новых испытаний.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каковы реальные мотивы подобного заявления и какие последствия оно может иметь для России.

    2 ноября 2025, 20:11 • Новости дня
    Новый посол Израиля Одед Йосеф прибыл в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    В Москву прибыл новый посол Израиля Одед Йосеф, который вскоре приступит к своим обязанностям, сменив Симону Гальперин.

    Новый посол Израиля в России Одед Йосеф прибыл в Москву. В ближайшее время дипломат официально начнет выполнение своих обязанностей. Посольство Израиля подтвердило факт прибытия, передает ТАСС.

    Информацию о том, что предыдущий посол Симона Гальперин уже покинула Россию, также подтвердили в дипмиссии. Ранее сообщалось, что она завершила работу досрочно из-за перехода на новую должность.

    Одед Йосеф имеет значительный дипломатический опыт, ранее занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Он работал послом в Кении и трудился в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.

    Симона Гальперин с ноября 2024 года работала послом Израиля в России, после чего была назначена руководителем европейского департамента МИД Израиля и заместителем генерального директора.

    Ранее комиссия по назначению глав диппредставительств Израиля решила назначить главу департамента Ближнего Востока МИД Одеда Йосефа новым послом страны в Москве.

    3 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    В Израиле после скандала арестовали бывшего главного военного прокурора

    Экс-главный военный прокурор Израиля Томер-Йерушальми арестована после скандала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший главный военный прокурор Израиля, генерал-майор запаса Ифат Томер-Йерушальми задержана полицией после скандала с утечкой видеозаписи издевательств над палестинским заключенным, сообщает гостелерадиокомпания ближневосточной страны.

    СМИ сообщили о задержании бывшего главного военного прокурора Израиля Ифат Томер-Йерушальми. Ее обвиняют в препятствовании расследованию и злоупотреблении доверием, пишет РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.

    Томер-Йерушальми оказалась в центре скандала из-за утечки в СМИ видеоролика с издевательствами над палестинским заключенным из Газы. Они происходили летом 2024 года в израильской тюрьме Сде-Тейман.  Подлинность видеоматериала официально не подтверждена.

    Ночью 3 ноября полиция задержала Томер-Йерушальми. Как говорится в сообщении Kan: «Томер-Йерушальми подозревается в воспрепятствовании правосудию и злоупотреблении доверием. По итогам ее допроса сегодня вечером будет принято решение о продлении срока ее содержания под стражей».

    По данным израильской гостелерадиокомпании, в воскресенье полиция разыскивала Томер-Йерушальми после потери с ней связи. Ее машину нашли на одном из пляжей к северу от Тель-Авива с работающим мотором. Также была найдена предсмертная записка, сейчас идут поиски ее мобильного телефона.

    Генерал-майор ушла в отставку 31 октября после признания причастности к скандальной утечке.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не даст долгосрочных изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир призвал Нетаньяху возобновить боевые действия в секторе Газа.

    Между тем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» восстанавливает силы и перевооружается на фоне ударов по югу Ливана.

    3 ноября 2025, 05:31 • Новости дня
    В парламенте Ирана заявили о скором снятии блокировки с Telegram

    Депутат парламента Ирана Пурдехган заявил о скором снятии блокировки с Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны правительства поступили неофициальные сообщения о скором снятии блокировки с Telegram, сообщил депутат парламента Ирана Мустафа Пурдехган.

    «Со стороны правительства Ирана нам, депутатам, поступили неофициальные сообщения о снятии блокировки с Telegram. В скором времени мы увидим хорошие новости относительно снятия блокировки», – приводит слова депутата РИА «Новости» со ссылкой на Tabnak.

    Ранее агентство Mehr сообщило, что для восстановления работы Telegram в стране власти Ирана выдвинули сервису ряд строгих условий.

    Среди требований – сотрудничество с судебными органами, ограничения на распространение материалов, способствующих межэтнической розни, терроризму и нарушающих национальную безопасность.

    Кроме того, власти страны потребовали, чтобы Telegram не передавал данные об иранских пользователях иностранным спецслужбам, а также оперативно удалял спорный контент по жалобам пользователей.

    Mehr также напомнило, что зимой 2024-2025 года иранский Высший совет по киберпространству утвердил резолюцию с перечнем обязательных условий для возвращения в страну заблокированных мессенджеров, в том числе обеспечение безопасности нации, поддержка отечественных соцплатформ и защита психологического состояния граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 года. Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи отказался от использования мессенджера Telegram.

    2 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Иранский МИД получил послание о возобновлении переговоров по ядерной программе

    Ирану передали предложения о переговорах по ядерной программе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила о получении дипломатического предложения по восстановлению диалога относительно ядерной программы государства.

    МИД Ирана получил дипломатическое предложение о возобновлении переговоров по ядерной программе, передает РИА «Новости». Эту информацию подтвердила официальный представитель правительства Исламской республики Фатеме Мохаджерани.

    В своем заявлении Мохаджерани сказала: «МИД получил послание». Она не уточнила, какая страна направила предложение и какая его передала, пообещав раскрыть детали «в подходящее время».

    Ранее иракское агентство «Багдад аль-Яум» сообщило, что США направили послание Ирану через Оман. По информации агентства, накануне заместитель главы МИД Ирана и ведущий переговорщик Маджид Тахт-Раванчи посетил Оман, где провел консультации с представителями Омана и сотрудниками ООН. Обсуждение, среди прочего, касалось ядерной программы Ирана и текущей ситуации в Йемене.

    Переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана были приостановлены в июне после ударов по иранским объектам, осуществленных Израилем и Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран сейчас не создает ядерное оружие.

    В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи высмеял уверенность США в уничтожении ядерной отрасли страны. А президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США.

    2 ноября 2025, 15:05 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о попытках «Хезболла» восстановить боеспособность в Ливане

    Премьер Израиля Нетаньяху заявил о планах «Хезболла» восстановить силы в Ливане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» пытается восстановить силы и перевооружиться на фоне ударов по югу Ливана.

    Израиль наносит удары по позициям движения «Хезболла» в Ливане, чтобы сдержать попытки группировки восстановить боеспособность. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что «Хезболла» действительно регулярно подвергается атакам, однако одновременно предпринимает усилия по перевооружению и восстановлению.

    В ходе заседания правительства Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит Ливану стать ареной конфликта против еврейского государства, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит «Хезболла». Мы, безусловно, воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусмотрено условиями прекращения огня. Мы не позволим Ливану стать новым фронтом борьбы против нас и будем действовать по мере необходимости».

    Израильская армия за последние дни значительно усилила удары по южной части Ливана, чтобы уничтожить боевиков и инфраструктуру «Хезболлах». Правительство страны рассматривает ситуацию как угрозу превращения Ливана в новый плацдарм для атак по территории Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал незамедлительное нанесение крупномасштабных ударов по территории сектора Газа после консультаций по безопасности.

    Число погибших в секторе Газа после серии израильских авиаударов достигло 91 человека. Многочисленные пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

    4 ноября 2025, 00:45 • Новости дня
    Bloomberg: Нефтяные компании КНР стали избегать российской нефти

    Bloomberg: Нефтеперерабатывающие компании КНР избегают российской нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    В число затронутых опасениями покупателей российских сортов сырой нефти входит популярный сорт ВСТО, цены на который резко упали. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, опасения покупателей затронули около 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет до 45% от общего объема импорта нефти Китаем из России.

    «По словам трейдеров, государственные гиганты, такие как Sinopec и PetroChina Co., пока воздерживаются от поставок, отменив часть российских поставок после введения санкций США против ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» в прошлом месяце. Более мелкие частные нефтеперерабатывающие компании, которых называют «чайниками», также воздерживаются, опасаясь штрафных санкций, аналогичных тем, что были применены к Shandong Yulong Petrochemical Co., недавно внесенной в черный список Великобританией и Европейским союзом», – пишет Bloomberg.

    США и их союзники ужесточают санкции как в отношении российских производителей, так и их потребителей, пытаясь остановить войну на Украине через лишение Москвы нефтяных доходов. Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти и любые ограничения на поставки, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам, отмечается в статье.

    «В число выгодоприобретателей могут войти США, которые заключили историческое торговое перемирие с Пекином на прошлой неделе на встрече лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Но санкции не являются полной потерей для Москвы. Находящаяся в черном списке компания Yulong, поставки которой были отменены западными поставщиками, активно переключилась на российскую нефть из-за отсутствия других вариантов», – сказано в материале.

    Напомним, власти США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» уже привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.

    Индия и КНР самостоятельно будут определять, насколько привлекательными для них остаются

    российские нефть и газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


