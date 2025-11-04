Axios узнал, что США ожидают одобрения ООН на создание сил безопасности Газы

Tекст: Катерина Туманова

Проект резолюции, который был назван «деликатным, но несекретным», предоставит США и другим странам-участницам широкий мандат на управление Газой и обеспечение безопасности до конца 2027 года с возможностью продления, пишет портал Axios.

«Проект резолюции станет основой для переговоров между членами Совета Безопасности ООН в ближайшие дни с целью проведения голосования по его принятию в ближайшие недели и развертывания первых войск в Газе к январю», – говорится в материале со ссылкой на американского чиновника.

Представитель США подчеркнул, что Международные силы безопасности (ISF) будут «силами принуждения, а не миротворческими силами», в их состав войдут военнослужащие из нескольких стран, они будут созданы в консультации с «Советом мира Газы», который, как заявил президент США Дональд Трамп, он возглавит.

Согласно проекту резолюции, перед ISF будет поставлена задача обеспечивать безопасность границ Газы с Израилем и Египтом, защищать гражданское население и гуманитарные коридоры, а также обучать новую палестинскую полицию, с которой они будут сотрудничать в своей миссии.

В проекте говорится, что ISF также «стабилизируют обстановку в области безопасности в Газе, обеспечивая процесс демилитаризации сектора Газа, включая разрушение и предотвращение воссоздания военной, террористической и наступательной инфраструктуры, а также постоянный вывод из эксплуатации оружия негосударственных вооруженных группировок».

Мандат включает разоружение ХАМАС, если группировка или входящие в нее элементы не сделают этого добровольно. Также предполагается, что ISF возьмут на себя дополнительные задачи, которые могут потребоваться в поддержку соглашения по Газе.

Таким образом, ISF призваны обеспечивать безопасность в Газе в течение переходного периода, в течение которого Израиль должен постепенно уйти из других районов Газы, а Палестинская администрация – провести реформы, которые позволят ей управлять Газой в долгосрочной перспективе.

Ранее Axios сообщал, что Индонезия, Азербайджан, Египет и Турция, выразили готовность предоставить свои войска.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Египет может возглавить международный воинский контингент для развертывания в секторе Газа. Группы ополченцев получили поддержку Израиля и ряда западных и арабских государств, чтобы сместить ХАМАС с власти в секторе Газа. В Палестине поддержали размещение миротворцев ООН в Газе.